Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Литовская Служба публичных закупок (СПЗ) указала компании Amber Grid временно остановить конкурс подрядчика прокладки магистрального газопровода в Польшу (GIPL) стоимостью почти 100 млн евро.



Он будет остановлен, пока СПЗ будет оценивать документы конкурса и решения оператора газопередающей системы Литвы – компании Amber Grid. Это означает, что Amber Grid на этой неделе не сможет подписать договор с победителем конкурса – компанией Alvora, подтвердила BNS глава СПЗ Диана Вилите.



"Мы начали расследование, пришел поставщик с адвокатами и рассказал нюансы, они не получают всей информации о победителе, говорят, что есть очевидный протекционизм. Мы не можем слепо верить, но и игнорировать тоже не можем, достаточно солидные факты, поэтому проверим, может все хорошо, а может подтвердиться, что нет", – сказала BNS Д. Вилите. Литовская Служба публичных закупок (СПЗ) указала компании Amber Grid временно остановить конкурс подрядчика прокладки магистрального газопровода в Польшу (GIPL) стоимостью почти 100 млн евро.Он будет остановлен, пока СПЗ будет оценивать документы конкурса и решения оператора газопередающей системы Литвы – компании Amber Grid. Это означает, что Amber Grid на этой неделе не сможет подписать договор с победителем конкурса – компанией Alvora, подтвердила BNS глава СПЗ Диана Вилите."Мы начали расследование, пришел поставщик с адвокатами и рассказал нюансы, они не получают всей информации о победителе, говорят, что есть очевидный протекционизм. Мы не можем слепо верить, но и игнорировать тоже не можем, достаточно солидные факты, поэтому проверим, может все хорошо, а может подтвердиться, что нет", – сказала BNS Д. Вилите. По ее словам, расследование может продлиться до 20 рабочих дней, но, скорее всего, завершится раньше.



В СПЗ обратилась занявшая второе место на конкурсе литовская компания прокладки газопроводов MT Group. Она пытается остановить конкурсные процедуры и через суд.



MT Group, участвовавшая в конкурсе с партнером, польским строителем энергообъектов Rafako, утверждает, что конкурс был непрозрачным, на нем были нарушены процедуры публичных закупок.



Во вторник MT Group и Rafako сообщили, что обратились по поводу конкурса в Исполнительное учреждение инноваций и сетевых программ Еврокомиссии (INEA), Центральное агентство по управлению проектами и в Литовское агентство энергетики – все они отвечают за финансирование из фондов Евросоюза. Им компании представили данные о грубых нарушениях конкурса и просят учесть это при выделении помощи ЕС.



Между тем, объявлявшая конкурс Amber Grid утверждает, что организовала его ответственно, поощряя конкуренцию и стремясь получить экономически самое выгодное предложение.



На этой неделе Amber Grid планировала подписать договор с победителем конкурса – компанией Alvora на сумму в 79,85 млн евро (96,6 млн евро с НДС), а официальное начало прокладки газопровода намечалось на 7 октября.



В конце июля Amber Grid уже подписала договор о поставке стальных труб для трубопровода на 31,9 млн евро (с НДС) с польской Izostal.



Газопровод протяженностью 165 км и диаметром 700 мм на территории Литвы будет протянут от компрессорной станции в Яунюнай, что в Ширвинтском районе, до газокомпрессорной станции в Польше.



Протяженность всего газопровода составляет 508 км, совокупная стоимость – 500 млн евро, инвестиции на литовской стороне достигнут 136 млн евро.



После создания перемычки в направлении стран Балтии можно будет транспортировать до 27 тераватт-часов газа в год, в направлении Польши – до 21 тераватт-часа, а газовые рынки Балтийских стран станут частью единого газового рынка Евросоюза.



Планируется, что газопровод будет запущен в конце 2021 года.



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Со 2 по 9 сентября цена на электроэнергию в Литве выросла на 1% и составила в среднем 50,9 евро за мегаватт-час, сообщил оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.



В торговых зонах Балтийских стран цена росла по причине неблагоприятных метеорологических условий и начавшегося в середине недели ремонта соединения NordBalt. Однако выросшее производство энергии на ветровых установках приостановило рост цен и обеспечила их равномерность.



В зонах торговли электроэнергией оптовой биржи Nord Pool фиксировалось сокращение цены на 5% до 39,8 евро.



Балтийские страны вместе произвели 68% потребленной электроэнергии – 340 гигаватт-часов. Совокупное потребление электроэнергии снизилось на 1% до 503 гигаватт-часов.



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В августе этого года, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, цены на промпродукцию, проданную литовскими производителями, снизились на 3,5%, а по сравнению с июлем этого года – на 1,4%.



За вычетом нефтепродуктов, цены на промпродукцию за год снизились на 1,2%, а за месяц – на 0,4%, сообщил Департамент статистики.



Цены на продукцию, реализованную в Литве, за год снизились на 1%, не считая рафинированных нефтепродуктов – почти не изменились, а за месяц снизились на 0,7% и на 0,4% соответственно.



Цены на реализованную за рубежом промпродукцию за год снизились на 5,2%, не считая рафинированных нефтепродуктов – на 2,1%, а за месяц они снизились на 1,9% и на 0,5% соответственно.



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Американская платежная платформа Stripe во вторник начинает деятельность в Литве. Компания утверждает, что это позволит интернет-бизнесу расти и принимать платежи из любых точек в мире.



"У Литвы большой предпринимательский потенциал и много талантов в сфере технологий, поэтому литовские компании могут успешно развиваться в мировом масштабе", – отметил в пресс-релизе руководитель Stripe в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и Африке Феликс Хубер.



По сообщению Stripe, со вторника литовские компании могут за 10 минут начать принимать платежи из более чем 130 стран. Кроме того, компании могут пользоваться учетными программами Stripe, выставлять счета, переводить платежи третьим странам и оптимизировать свою систему мобильных платежей. Пользователи Stripe также получают доступ к мобильным кошелькам, таким, как Apple Pay и Google Pay.



Цена услуги Stripe в Литве составляет от 1,4% до 0,25 евро за успешный платеж.



Платформа ежегодно обрабатывает платежи различных компаний от стартапов до таких гигантов, как Google, Amazon, Uber и Shopify.



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Компания Imlitex, входящая в группу торговли сырьем Imlitex Holdings, наметила и далее пользоваться терминалом сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде – в первой половине октября, когда начнется новый газовый год, компания намерена поставить большой груз СПГ.



Эту информацию подтвердил BNS глава отдела торговли природным газом Imlitex Доминикас Крижявичюс.



"Это будет крупное судно, поставщика я не очень могу назвать, но объемом в почти 1 тераватт-час", – сказал он в понедельник.



Первый груз СПГ для этой компании был доставлен через Клайпеду в начале июня. Газовоз Arctic Princess тогда привез примерно 142 тыс. кубометров СПГ из норвежского порта Мелкоя, где находится завода СПГ концерна Equinor. В конце июля прибыл и небольшой груз российского "Новатэка" из Высоцка (10 тыс. кубометров СПГ). Заказанные Imlitex мощности регазификации составляли соответственно 0,964 и 0,063 тераватт-часов.



Терминалом в этом газовом году также пользуются дочернее предприятие Ignitis (раньше Lietuvos energijos tiekimas) группы Ignitis grupe (ранее Lietuvos energija), производитель удобрений Achema, эстонский госэнергоконцерн Eesti Energia.



Первый груз для Eesti Energia должен прибыть через Клайпедский терминал в конце сентября, то есть еще в этом газовом году, сообщил оператор терминала - компания Klaipedos nafta. Сама Eesti Energia сообщила BNS, что это будет небольшой груз "Новатэка".



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Датская компания-посредник в торговле зерном Copenhagen Merchants учреждает предприятие в Каунасе.



По данным Реестрового центра, предприятие CM Kaunas зарегистрировано 9 сентября, его возглавляет Гинтарас Паужа, а его единственным акционером является датская компания Copenhagen Merchants.



Компания указывает, что ее основная деятельность – посредничество в торговле зерном, она предоставляет услуги железнодорожной логистики, фрахта судов, анализа качества, таможенного оформления и другие.



Copenhagen Merchants утверждает, что она является одной из крупнейших компаний-посредников в торговле зерном в Европе – в ней работает около 300 человек.



У компании есть офисы в Копенгагене, Женеве, Гамбурге, Таллине и Мадриде.



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Сеть магазинов Rimi осенью этого года откроет первый электронный магазин в Латвии. В первом полугодии 2020 года такие магазины стартуют и в Литве с Эстонией.



"Мы открываем свой первый электронный магазин в Латвии, где Rimi занимает большую часть рынка. Мы видим потенциал во всех трех странах Балтии", – сказал для пресс-релиза глава Rimi Baltic Эдгар Сесеманн.



По его словам, в других странах, например, в Великобритании, интернет-торговля составляет около 10% всей розничной торговли продуктами питания. В Эстонии электронная торговля составляет 1%, а в Латвии и Литве – менее половины процентного пункта всего рынка.



В электронном магазине можно будет заказать продукты питания и товары домашнего обихода, а покупки забрать в магазине или же они будут доставляться покупателям на дом.



Сейчас проводятся испытания электронной платформы, а в октябре таким магазином смогут пользоваться покупатели Rimi в Латвии.



Поначалу приобретенные по интернету покупки покупатели смогут забирать в двух магазинах в Риге, позже эти услуги будут предоставляться и в регионах, а продукты будут доставляться и на дом.



"Новые решения мы опробуем так же, как они были опробованы в Латвии, начиная с Вильнюса и постепенно расширяя электронную торговлю на всю страну", – сказал для пресс-релиза глава Rimi Lietuva Гедрюс Бандзявичюс.



100% акций Rimi Lietuva принадлежит контролируемому шведской компанией ICA Gruppen предприятию Rimi Baltic.



Сейчас в Литве действуют электронные магазины продуктов питания Barbora (Maxima grupe) и Assorti. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 133 раза Комментарии