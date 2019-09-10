Спикер сейма Литвы предупреждает, что расследование о влиянии РФ может стать орудием амбиций 🔊 Воспроизвести Викторас Пранцкетис, спикер сейма Литвы



Председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис во вторник предупредил, что планирующееся расследование Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) по поводу влияния России на политическую систему может стать орудием удовлетворения политических амбиций.



Об этом спикер заявил, открывая осеннюю сессию сейма.



"Большое внимание привлечет планирующееся КНБО расследование влияния России на нашу политическую систему. Важно, чтобы оно проводилось объективно с учетом обстоятельств и фактов. Очень важно, чтобы комитет не стал орудием для удовлетворения амбиций, а сохранил доброе имя и доверие людей", – сказал В. Пранцкетис с трибуны сейма.



Несколько позже, говоря с журналистами, В. Пранцкетис сказал, что парламент также должен бы рассмотреть и бизнес-связи с Россией. Председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис во вторник предупредил, что планирующееся расследование Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) по поводу влияния России на политическую систему может стать орудием удовлетворения политических амбиций.Об этом спикер заявил, открывая осеннюю сессию сейма."Большое внимание привлечет планирующееся КНБО расследование влияния России на нашу политическую систему. Важно, чтобы оно проводилось объективно с учетом обстоятельств и фактов. Очень важно, чтобы комитет не стал орудием для удовлетворения амбиций, а сохранил доброе имя и доверие людей", – сказал В. Пранцкетис с трибуны сейма.Несколько позже, говоря с журналистами, В. Пранцкетис сказал, что парламент также должен бы рассмотреть и бизнес-связи с Россией. Среди прочих задач осенней сессии глава парламента упомянул необходимость подписания национального соглашения об образовании.



"Давайте повернемся лицом к образованию – все согласны с тем, что воспитание и образование – это основа, на которой мы стоим, и именно образование сегодня является одним из наиболее актуальных вопросов, для решения которого всем требуется принять ответственность. Мы будем стремиться к тому, чтобы на этой сессии было подписано национальное соглашение по последовательному и целевому развитию системы просвещения – требуются изменения в правовом регулировании, в решении вопросов содержания и финансирования", – сказал В. Пранцкетис.



По его словам, также планируется повысить детские пособия, ввести бесплатное питание для школьников, снизить цены на лекарства.



"В 2020-ом, как и в 2016-ом годах, от воли политиков уже не будет зависеть и не зависит рост пенсий (в следующем году намечается 8%), поскольку по созданной этим правительством формуле пенсии растут в зависимости от роста экономических показателей", – подчеркнул спикер.



Он упомянул, что в борьбе с коррупцией необходимо узаконить институт конфискации гражданского имущества, четко определить деятельность лоббистов, сделать более прозрачной работу государственных и муниципальных компаний.



"На эту сессию намечено и рассмотрение института судебных заседателей", – добавил В. Пранцкетис.



По Конституции, осенняя сессия начинается 10 сентября и завершается 23 декабря. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: отставка, форум, депутат, расследование, Спикер, КНБО, Розова — статья прочитана 146 раз Комментарии