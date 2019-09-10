Неиссякаемый «Родник»

Многие годы этим клубом руководит Грета Федорченко, лауреат и дипломант целого ряда международных конкурсов.Накануне нового сезона редакция газеты «Обзор» предложила руководителю клуба Г.Федорченко устроить в Доме учителя чаепитие, чтобы члены клуба смогли рассказать немного о себе и о том, какое место в их жизни занимает активная творческая деятельность. И всё это запечатлеть на видео.Жизнь немного подкорректировала эти планы, и в назначенный час за столом в одном из помещений Дома учителя собрались члены поэтической студии «Родник».

Грета Федорченко, накрывая на стол, переживала, что не все, кого она хотела бы видеть за этим столом сегодня, смогли прийти на встречу с журналистами «Обзора».Но и те, кто смог принять участие в этой встрече, смогли более чем наглядно показать, насколько важно в почтенном возрасте не замыкаться в себе и в четырёх стенах, а продолжать жить насыщенно и интересно. Некоторые члены студии, например, продолжают учиться. Где и чему? Посмотрите видеоотчёт о встрече с членами студии «Родник» на сайте www.obzor.lt и вы услышите ответ не только на эти вопросы.Во время беседы выяснилось также сразу несколько любопытных моментов. Так, Виктор Райчев, как оказалось, недавно стал лауреатом российской медали Владимира Маяковского, а Галина Иванова получила из рук великой княжны Романовой прекрасно изданный сборник, в который вошло и стихотворение Г.Ивановой, с дарственной надписью княжны.Во встрече принимали участие также Анна Самокина, Татьяна Казюнене, Людмила Интеева и Геннадий Андреев.