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В сейме Литвы рассыпается фракция Порядка и справедливости



В литовском парламенте рассыпается фракция члена правящей коалиции – партии "Порядок и справедливость". Об уходе из фракции во вторник заявили четыре члена сейма, включая нынешнего старосту фракции Витаутаса Камблявичюса.

Кроме В. Камблявичюса фракцию также покинули Она Валюкявичюте, Юозас Имбрасас и Альгимантас Думбрава. Об этом было заявлено на пленарном заседании сейма во вторник.

В. Камблявичюс сказал, что такое решение было принято по причине разногласий с главой партии Рямигиюсом Жемайтайтисом.

"Разошлись наши мнения с лидером партии, фактически он внес деструкцию в партию и фракцию, он совершенно ничего ни с кем не согласует, всех игнорирует", – перечислил BNS мотивы ухода В. Камблявичюс.

По словам члена сейма, политики, покинувшие фракцию, пока не приняли решения о присоединении к какой-либо другой политической группе или о создании своей отдельной фракции.
"Мы еще подумаем, пока мы сделали один шаг, подумаем о втором", – сказал депутат.

С уходом четырех членов, во фракции остались три парламентария, а для формирования фракции требуются семь депутатов. Во фракции остались Р. Жемайтайтис, Кястутис Барткявичюс и представительница "аграриев" Аудроне Янкувене. Последняя пополнила ряды партнеров по фракции ранее, чтобы обеспечить необходимое число членов.

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Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил, что распад фракции партии "Порядок и справедливость" (ПС) в сейме не навредит работе коалиции.

По его словам, фракция раскололась в связи с разногласиями внутри партии. Р. Карбаускис выразил надежду на то, что покинувшие фракцию депутаты будут поддерживать правящих.

"Будущее коалиции нормальное, я не считаю, что те люди, которые ушли из фракции, уходят в оппозицию", – сказал Р. Карбаускис BNS.

"Мы на это смотрим очень спокойно, поскольку мы не считаем, что изменения произойдут в пользу оппозиции", – добавил он.

"Партийные дискуссии и изменения во фракциях являются внутренним делом партии, но не изменениями в коалиции", – сказал политик.
инф.Обзор bns.lt
Категории: политика, общество
Ключевые слова: Литва, коалиция, фракция, правящие, раскол, ПиС
География: Литва
статья прочитана 172 раза
добавлена сегодня, 10 сентября, 12:20

Комментарии

буквоед
10 сентября, 12:23
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В сейме Литвы рассыпается фракция Порядка и справедливости

Не удивляюсь! Ибо давно нет ни Порядка, ни справедливости
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