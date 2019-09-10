В сейме Литвы рассыпается фракция Порядка и справедливости 🔊 Воспроизвести



В литовском парламенте рассыпается фракция члена правящей коалиции – партии "Порядок и справедливость". Об уходе из фракции во вторник заявили четыре члена сейма, включая нынешнего старосту фракции Витаутаса Камблявичюса.



Кроме В. Камблявичюса фракцию также покинули Она Валюкявичюте, Юозас Имбрасас и Альгимантас Думбрава. Об этом было заявлено на пленарном заседании сейма во вторник.



В. Камблявичюс сказал, что такое решение было принято по причине разногласий с главой партии Рямигиюсом Жемайтайтисом.



"Разошлись наши мнения с лидером партии, фактически он внес деструкцию в партию и фракцию, он совершенно ничего ни с кем не согласует, всех игнорирует", – перечислил BNS мотивы ухода В. Камблявичюс.



По словам члена сейма, политики, покинувшие фракцию, пока не приняли решения о присоединении к какой-либо другой политической группе или о создании своей отдельной фракции. В литовском парламенте рассыпается фракция члена правящей коалиции – партии "Порядок и справедливость". Об уходе из фракции во вторник заявили четыре члена сейма, включая нынешнего старосту фракции Витаутаса Камблявичюса.Кроме В. Камблявичюса фракцию также покинули Она Валюкявичюте, Юозас Имбрасас и Альгимантас Думбрава. Об этом было заявлено на пленарном заседании сейма во вторник.В. Камблявичюс сказал, что такое решение было принято по причине разногласий с главой партии Рямигиюсом Жемайтайтисом."Разошлись наши мнения с лидером партии, фактически он внес деструкцию в партию и фракцию, он совершенно ничего ни с кем не согласует, всех игнорирует", – перечислил BNS мотивы ухода В. Камблявичюс.По словам члена сейма, политики, покинувшие фракцию, пока не приняли решения о присоединении к какой-либо другой политической группе или о создании своей отдельной фракции. "Мы еще подумаем, пока мы сделали один шаг, подумаем о втором", – сказал депутат.



С уходом четырех членов, во фракции остались три парламентария, а для формирования фракции требуются семь депутатов. Во фракции остались Р. Жемайтайтис, Кястутис Барткявичюс и представительница "аграриев" Аудроне Янкувене. Последняя пополнила ряды партнеров по фракции ранее, чтобы обеспечить необходимое число членов.



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Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил, что распад фракции партии "Порядок и справедливость" (ПС) в сейме не навредит работе коалиции.



По его словам, фракция раскололась в связи с разногласиями внутри партии. Р. Карбаускис выразил надежду на то, что покинувшие фракцию депутаты будут поддерживать правящих.



"Будущее коалиции нормальное, я не считаю, что те люди, которые ушли из фракции, уходят в оппозицию", – сказал Р. Карбаускис BNS.



"Мы на это смотрим очень спокойно, поскольку мы не считаем, что изменения произойдут в пользу оппозиции", – добавил он.



"Партийные дискуссии и изменения во фракциях являются внутренним делом партии, но не изменениями в коалиции", – сказал политик. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, коалиция, фракция, правящие, раскол, ПиС География: Литва — статья прочитана 172 раза Комментарии