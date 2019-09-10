Вместе с Гедимином 🔊 Воспроизвести







В конце прошлой недели белорусский город Лида отмечал своё 696-летие.



В большой программе Дней города главным акцентом было открытие памятника великому князю литовскому Гедимину, или Гедиминасу, как его называют в Литве.



Монументальная скульптура, как сообщает информагентство БЕЛТА, стала одним из подарков городу. Её установили напротив древнего Лидского замка, одного из излюбленных мест посещения литовскими туристами. Много их было в Лиде и в эти дни.



Выбор места был неслучайным - начало строительства замка связывают с именем Гедимина.



Вес бронзовой конной статуи около 3 тонн, её высота - 6 метров. Авторы - скульпторы Ольга Нечай и Сергей Оганов, который, к слову, родился в Лиде.



В реконструированном замке открылась тематическая выставка, а внутренний двор стал ареной для рыцарских боёв. В большой программе Дней города главным акцентом было открытие памятника великому князю литовскому Гедимину, или Гедиминасу, как его называют в Литве.Монументальная скульптура, как сообщает информагентство БЕЛТА, стала одним из подарков городу. Её установили напротив древнего Лидского замка, одного из излюбленных мест посещения литовскими туристами. Много их было в Лиде и в эти дни.Выбор места был неслучайным - начало строительства замка связывают с именем Гедимина.Вес бронзовой конной статуи около 3 тонн, её высота - 6 метров. Авторы - скульпторы Ольга Нечай и Сергей Оганов, который, к слову, родился в Лиде.В реконструированном замке открылась тематическая выставка, а внутренний двор стал ареной для рыцарских боёв.



Привлёк фестиваль зрителей и своей музыкальной программой. Среди звёзд прошедшего праздника - Элджей, рок-группы «Сплин» и «Чайф».











Но даже на таком богатом событиями фоне не затерялась презентация международного художественного проекта «Неринга - жемчужина Балтики» После пленэра в Неринге в апреле нынешнего года выставка побывала в Клайпеде, в Юодкранте и в Зеленоградске (Калининградская область России), став важной частью местного Праздника меда.



Куратор проекта Валерий Серёгин в беседе с корреспондентом «Обзора» отметил, что организаторы проекта, а это почётный консул РБ в Клайпеде Николай Логвин, посольство РБ в Литве, генеральное консульство РФ в Клайпеде надеются, что эта выставка прозвучит ещё в Вильнюсе, Минске и закончит свои путешествия в самоуправлении литовской Неринги (большая часть выставки является собственностью самоуправления Неринги).



География проекта связана и с географией проживания художников-участников проекта, а это - представители России Николай Желтушко (Москва), Александр Чагодаев (Москва), Александр Петров (Санкт-Петербург), Людмила Тамбовцева (Калининград), представители Белоруссии Павел Кондрусевич (Минск, Вена), Владимир Кондрусевич (Минск), Александр Доманов (Минск), Виктор Лукьян (Лида), представители Литвы Татьяна Мазаева (Вильнюс), Юозас Пранцкявичус (Вильнюс), Владимир Пустовой (Вильнюс), Оксана Юозайтине (Клайпеда), Владимир Богатырёв (Клайпеда), Романас Борисовас (Нида).







Проект, объединивший живописцев, вышел далеко за рамки сугубо области живописи: он дает возможности культурного общения людей трех соседних стран, помогает продемонстрировать культуру и живопись своей страны соседям, способствует сближению культур и людей. Поэтому организаторы Николай Логвин и Валерий Серёгин надеются, что этот проект получит свое продолжение и воплотится в новые пленэры и выставки при поддержке местных органов власти и посольств.



Фоторепортаж с церемонии открытия Дней города в Лиде - Владимира Клоповского, «Обзор».



А самой ожидаемой частью Дней города стал, конечно же, Праздник пива, или Фестиваль хмеля, солода и воды LIDBEER-2019, который ежегодно собирает в Лиде десятки тысяч гостей со всей страны и из-за рубежа.Привлёк фестиваль зрителей и своей музыкальной программой. Среди звёзд прошедшего праздника - Элджей, рок-группы «Сплин» и «Чайф».Но даже на таком богатом событиями фоне не затерялась презентация международного художественного проекта «Неринга - жемчужина Балтики» После пленэра в Неринге в апреле нынешнего года выставка побывала в Клайпеде, в Юодкранте и в Зеленоградске (Калининградская область России), став важной частью местного Праздника меда.Куратор проекта Валерий Серёгин в беседе с корреспондентом «Обзора» отметил, что организаторы проекта, а это почётный консул РБ в Клайпеде Николай Логвин, посольство РБ в Литве, генеральное консульство РФ в Клайпеде надеются, что эта выставка прозвучит ещё в Вильнюсе, Минске и закончит свои путешествия в самоуправлении литовской Неринги (большая часть выставки является собственностью самоуправления Неринги).География проекта связана и с географией проживания художников-участников проекта, а это - представители России Николай Желтушко (Москва), Александр Чагодаев (Москва), Александр Петров (Санкт-Петербург), Людмила Тамбовцева (Калининград), представители Белоруссии Павел Кондрусевич (Минск, Вена), Владимир Кондрусевич (Минск), Александр Доманов (Минск), Виктор Лукьян (Лида), представители Литвы Татьяна Мазаева (Вильнюс), Юозас Пранцкявичус (Вильнюс), Владимир Пустовой (Вильнюс), Оксана Юозайтине (Клайпеда), Владимир Богатырёв (Клайпеда), Романас Борисовас (Нида).Проект, объединивший живописцев, вышел далеко за рамки сугубо области живописи: он дает возможности культурного общения людей трех соседних стран, помогает продемонстрировать культуру и живопись своей страны соседям, способствует сближению культур и людей. Поэтому организаторы Николай Логвин и Валерий Серёгин надеются, что этот проект получит свое продолжение и воплотится в новые пленэры и выставки при поддержке местных органов власти и посольств. Инф. «Обзора» Категории: в Беларуси Ключевые слова: Лида, Дни города, Праздник пива — статья прочитана 111 раз Комментарии