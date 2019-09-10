Начинается осенняя сессия сейма Литвы: ожидают бюджет и соцпредложения президента 🔊 Воспроизвести



Во вторник литовский парламент собирается на осеннюю сессию: основной задачей сейма будет утверждение бюджета на следующий год, а президент Гитанас Науседа выдвигает предложения для повышения финансирования соцобеспечения.



За осеннюю сессию парламентарии должны утвердить показатели государственного и муниципальных бюджетов страны на 2020 год, а также бюджеты Фонда социального страхования и Фонда обязательного страхования здоровья.



Как сообщил сейм, среди приоритетных работ – дальнейшее сокращение социальной отчужденности, повышение детских выплат, пересмотр выплат по уходу за ребенком и декрету.



Президент Г. Науседа предлагает в следующем году выделить на социальные нужды дополнительные 100 млн евро и направить основную часть этих средств на более активное повышение пенсий по старости и выплат людям с недугами. Во вторник литовский парламент собирается на осеннюю сессию: основной задачей сейма будет утверждение бюджета на следующий год, а президент Гитанас Науседа выдвигает предложения для повышения финансирования соцобеспечения.За осеннюю сессию парламентарии должны утвердить показатели государственного и муниципальных бюджетов страны на 2020 год, а также бюджеты Фонда социального страхования и Фонда обязательного страхования здоровья.Как сообщил сейм, среди приоритетных работ – дальнейшее сокращение социальной отчужденности, повышение детских выплат, пересмотр выплат по уходу за ребенком и декрету.Президент Г. Науседа предлагает в следующем году выделить на социальные нужды дополнительные 100 млн евро и направить основную часть этих средств на более активное повышение пенсий по старости и выплат людям с недугами. Президент предлагает изыскать дополнительные средства путем более медленного повышения не облагаемого налогами минимума, сокращения льготы на дизельное топливо, используемое фермерами, и повышения налогообложения доходов, не связанных с трудовыми отношениями.



Первый день сессии будет посвящен программе работ, будут рассмотрены инициированные президентом вопросы об увольнении судей, подозреваемых в коррупции.



В проект программы задач сессии внесены 507 проектов правовых актов, которые выдвигаются президентом, правительством, комитетами сейма, фракциями и членами сейма.



В рамках осенней сессии состоятся 45 заседаний.



Осенняя сессия начинается 10 сентября и завершается 23 декабря. BNS Категории: экономика, политика, чп и криминал Ключевые слова: сейм, законы, сессия, вопросы География: Литва — статья прочитана 109 раз Комментарии