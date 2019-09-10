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Начинается осенняя сессия сейма Литвы: ожидают бюджет и соцпредложения президента



Во вторник литовский парламент собирается на осеннюю сессию: основной задачей сейма будет утверждение бюджета на следующий год, а президент Гитанас Науседа выдвигает предложения для повышения финансирования соцобеспечения.

За осеннюю сессию парламентарии должны утвердить показатели государственного и муниципальных бюджетов страны на 2020 год, а также бюджеты Фонда социального страхования и Фонда обязательного страхования здоровья.

Как сообщил сейм, среди приоритетных работ – дальнейшее сокращение социальной отчужденности, повышение детских выплат, пересмотр выплат по уходу за ребенком и декрету.

Президент Г. Науседа предлагает в следующем году выделить на социальные нужды дополнительные 100 млн евро и направить основную часть этих средств на более активное повышение пенсий по старости и выплат людям с недугами.
Президент предлагает изыскать дополнительные средства путем более медленного повышения не облагаемого налогами минимума, сокращения льготы на дизельное топливо, используемое фермерами, и повышения налогообложения доходов, не связанных с трудовыми отношениями.

Первый день сессии будет посвящен программе работ, будут рассмотрены инициированные президентом вопросы об увольнении судей, подозреваемых в коррупции.

В проект программы задач сессии внесены 507 проектов правовых актов, которые выдвигаются президентом, правительством, комитетами сейма, фракциями и членами сейма.

В рамках осенней сессии состоятся 45 заседаний.

Осенняя сессия начинается 10 сентября и завершается 23 декабря.
BNS
Категории: экономика, политика, чп и криминал
Ключевые слова: сейм, законы, сессия, вопросы
География: Литва
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добавлена сегодня, 10 сентября, 10:20

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