США забрали шпиона из России после приезда Лаврова в Белый дом 🔊 Воспроизвести Дональд Трамп и Сергей Лавров Фото: AP



США забрали «главного шпиона» из России в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и Сергея Кисляка, который на тот момент занимал должность посла России в США. Об этом CNN сообщили источники в администрации Трампа, передает



По их словам, речь идет о ранее неизвестной секретной миссии, в ходе которой Вашингтон извлек одного из своих источников наивысшего уровня в российском правительстве. В частности, это произошло в связи с опасениями, что американский лидер и его администрация могли способствовать разоблачению шпиона. США забрали «главного шпиона» из России в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и Сергея Кисляка, который на тот момент занимал должность посла России в США. Об этом CNN сообщили источники в администрации Трампа, передает ЛЕНТА По их словам, речь идет о ранее неизвестной секретной миссии, в ходе которой Вашингтон извлек одного из своих источников наивысшего уровня в российском правительстве. В частности, это произошло в связи с опасениями, что американский лидер и его администрация могли способствовать разоблачению шпиона. Отмечается, что решение было принято после встречи Трампа с главой МИД России и Кисляком, в ходе которой они обсудили секретные разведданные, касающиеся ИГ (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство») в Сирии и предоставленные Израилем. Кроме того, спустя несколько месяцев президент США провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, после чего изъял записи переводчика, также вызвав подозрения у представителей разведки.



В CNN указали, что таким образом США остались без одного из своих ключевых источников информации о внутренней работе Кремля и планах российского президента. Собеседник издания в американской разведке подчеркнул, что разработка аналогичного актива займет много времени, так как в России крайне высокие требования к безопасности.



Детали изъятия шпиона и его личность не раскрываются. Также неизвестно его местонахождение в настоящее время.



В свою очередь, в ЦРУ заявили, что все решения ведомства основываются исключительно на объективном анализе происходящего. «Предположения о том, что взаимодействие президента с разведкой (...) привело к эксфильтрации (выводу агента с территории страны пребывания — прим. «Ленты.ру»), являются ошибочными», — рассказала директор по связям с общественностью Бриттани Брэмелл.



30 августа источники Business Insider в американских спецслужбах отметили, что поведение Трампа на саммите «Большой семерки», который предложил вернуть Россию в организацию, свидетельствует о том, что он действует в интересах Кремля. «Что заставило Трампа думать, что вернуть Россию за стол переговоров будет хорошей идеей? Как это служит интересам национальной безопасности США?» — сказал один из собеседников издания.



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Олег Смоленков, которого в СМИ называют американским шпионом, работал в администрации Кремля, но внутренним распоряжением несколько лет назад был уволен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей. Вот это единственное, что я могу сказать, иной информацией я не располагаю. Все эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее - это, сами понимаете, такой жанр "Pulp Fiction" - "Криминального чтива", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.



По сообщениям телеканала NBC, "информатор" проживает рядом с Вашингтоном под своим именем и находится под защитой правительства США. Телеканал сообщает, что не раскрывает имени "информатора" из соображений безопасности.



В СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве РФ в США и аппарате российского правительства. lenta.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: встреча, Лавров, шпион, Трамп — статья прочитана 204 раза Комментарии