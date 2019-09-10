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Шведский ученый предложил есть человеческие трупы, чтобы спасти Землю от гибели



В Швеции ученый-бихевиорист Магнус Сёдерлунд выступил по телевидению с идеей, что ради борьбы с глобальным потеплением и спасения планеты, людям, возможно, стоит потреблять в пищу человечину. Об этом сообщает СТРАНА со ссылкой на The New American.

По мнению экологов, именно мясная промышленность и сельское хозяйство негативно сказываются на состоянии планеты, способствуя глобальному потеплению. Поэтому, размышляя о еде будущего, Магнус Сёдерлунд предположил, что, возможно, необходимо обратиться к людоедству и начать есть людей, чтобы спасти Землю. Ученый даже намерен проводить семинары о необходимости употребления человеческой плоти, чтобы остановить изменение климата.
Среди главных вопросов семинара Сёдерлунда: "Мешает ли человеческий эгоизм рационально использовать ресурсы Земли?", "Станет ли каннибализм экологическим решением будущего?", "Как подтолкнуть потребителей к принятию верных решений?"

По словам Сёдерлунда, одним из главных препятствий на пути к употреблению в пищу человечины будет запретная природа трупов и тот факт, что многие посчитают пободное осквернением покойника. Ученый также признал, что люди "немного консервативны", когда речь идет о еде, к которой они не привыкли, например, трупах.

Напомним, ученые требуют высадить триллион деревьев, чтобы спасти Землю от глобального потепления.
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strana.ua
Категории: общество, культура, чп и криминал
Ключевые слова: Швеция, ученые, канибализм
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добавлена сегодня, 10 сентября, 14:00

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