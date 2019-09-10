Загрузка... Я чувствовала себя раздавленной. Как владельцы Pornhub зарабатывают на порномести 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES



Как стало известно



Одна из жертв "порномести" Софи (имя изменено) рассказала Би-би-си, что чувствовала себя униженной и раздавленной после того, как видео с ее участием, залитое на Pornhub, посмотрели сотни тысяч человек.



Порноместью называют размещение в интернете интимных фотографий и видео без согласия задействованного в них лица - чаще всего такие записи размещают, чтобы отомстить бывшим возлюбленным или супругам. Как стало известно Би-би-си , владельцы крупнейшего в мире стримингового порносайта Pornhub зарабатывают на роликах с "порноместью" и не спешат удалять их, когда к ним поступают соответствующие запросы от пострадавших.Одна из жертв "порномести" Софи (имя изменено) рассказала Би-би-си, что чувствовала себя униженной и раздавленной после того, как видео с ее участием, залитое на Pornhub, посмотрели сотни тысяч человек.Порноместью называют размещение в интернете интимных фотографий и видео без согласия задействованного в них лица - чаще всего такие записи размещают, чтобы отомстить бывшим возлюбленным или супругам.



В руководстве Pornhub говорят, что решительно осуждают публикацию таких роликов. В компании утверждают, что у них действует самая прогрессивная в индустрии политика, направленная против порномести.



Администрация порносайта говорит, что не обнаружила каких-либо запросов от Софи с просьбой удалить видео с ее участием, но уже вступила в контакт с женщиной и работает над решением проблемы.



"Шокирована и унижена"



Софи рассказала Би-би-си, что как-то полтора года назад, проводя время с семьей, она взяла в руки телефон и обнаружила огромное количество пропущенных звонков и сообщений.



Как оказалось, бойфренд ее сестры обнаружил видео с ее участием на Pornhub - самом популярном порносайте в мире.



Оно в тот момент было в десятке самых популярных и насчитывало уже сотни тысяч просмотров. "Я была шокирована, унижена и чувствовала себя раздавленной", - говорит Софи.



Ранее она записала со своим бывшим партнером шесть видеороликов интимного характера. Они расстались за несколько лет до этого, и согласия на публикацию видео она никому не давала.



В течение недели после того, как она узнала о появлении видео на Pornhub, ролики были удалены.



GETTY IMAGES



Тем не менее, кто-то успел смонтировать из них около сотни мелких видео и вновь загрузил их на сайт.



Когда она пожаловалась на это, администрация сайта не пошла ей навстречу, говорит Софи.



Ее связали с другой компаний, которая обрабатывает запросы на удаление видео с Pornhub, но и там ее просьбы оставили без ответа. Софи также обратилась в полицию, но к ответственности до сих пор никто привлечен не был.



Активистка #NotYourPorn Кейт Айзекс говорит, что ролики с порноместью часто попадают на Pornhub в категории "любительского" или "домашнего" порно - эти разделы пользуются особой популярностью у рекламодателей сайта.



Она хочет, чтобы администрация ресурса активнее работала над удалением подобного контента сразу после получения запросов и предотвращала повторную загрузку видео после удаления.



Семейные проблемы



Когда в интернете появились видео с ее участием, Софи была в новых отношениях, для которых это стало серьезным испытанием на прочность. Друзья ее бойфренда потешались над ним из-за публикации видео на Pornhub, говорит она.



Также эти ролики произвели неизгладимое впечатление на ее дочь-подростка, которая с тех пор сама не своя, рассказывает женщина.



"Контент, который загружают на Pornhub с нарушением наших правил, удаляется, как только нам становится об этом известно, и это относится, в том числе, к видео, участники которых не давали согласия на публикацию", - говорит вице-президент Pornhub Кори Прайс.



По его словам, с 2015 года на сайте есть форма для подачи жалоб на видео, опубликованных без согласия участвующих в них лиц, и компания рассматривает порноместь как форму сексуального насилия.



Кроме того, Pornhub использует стороннее программное обеспечение, которое автоматически проверяет все вновь загружаемые ролики на использование запрещенных материалов, чтобы удаленные видео не появлялись на сайте снова, утверждает Прайс. Активисты интернет-кампании #NotYourPorn утверждают, что подобный контент позволяет материнской компании Pornhub - MindGeek - больше зарабатывать на рекламе.В руководстве Pornhub говорят, что решительно осуждают публикацию таких роликов. В компании утверждают, что у них действует самая прогрессивная в индустрии политика, направленная против порномести.Администрация порносайта говорит, что не обнаружила каких-либо запросов от Софи с просьбой удалить видео с ее участием, но уже вступила в контакт с женщиной и работает над решением проблемы.Софи рассказала Би-би-си, что как-то полтора года назад, проводя время с семьей, она взяла в руки телефон и обнаружила огромное количество пропущенных звонков и сообщений.Как оказалось, бойфренд ее сестры обнаружил видео с ее участием на Pornhub - самом популярном порносайте в мире.Оно в тот момент было в десятке самых популярных и насчитывало уже сотни тысяч просмотров. "Я была шокирована, унижена и чувствовала себя раздавленной", - говорит Софи.Ранее она записала со своим бывшим партнером шесть видеороликов интимного характера. Они расстались за несколько лет до этого, и согласия на публикацию видео она никому не давала.В течение недели после того, как она узнала о появлении видео на Pornhub, ролики были удалены.Тем не менее, кто-то успел смонтировать из них около сотни мелких видео и вновь загрузил их на сайт.Когда она пожаловалась на это, администрация сайта не пошла ей навстречу, говорит Софи.Ее связали с другой компаний, которая обрабатывает запросы на удаление видео с Pornhub, но и там ее просьбы оставили без ответа. Софи также обратилась в полицию, но к ответственности до сих пор никто привлечен не был.Активистка #NotYourPorn Кейт Айзекс говорит, что ролики с порноместью часто попадают на Pornhub в категории "любительского" или "домашнего" порно - эти разделы пользуются особой популярностью у рекламодателей сайта.Она хочет, чтобы администрация ресурса активнее работала над удалением подобного контента сразу после получения запросов и предотвращала повторную загрузку видео после удаления.Когда в интернете появились видео с ее участием, Софи была в новых отношениях, для которых это стало серьезным испытанием на прочность. Друзья ее бойфренда потешались над ним из-за публикации видео на Pornhub, говорит она.Также эти ролики произвели неизгладимое впечатление на ее дочь-подростка, которая с тех пор сама не своя, рассказывает женщина."Контент, который загружают на Pornhub с нарушением наших правил, удаляется, как только нам становится об этом известно, и это относится, в том числе, к видео, участники которых не давали согласия на публикацию", - говорит вице-президент Pornhub Кори Прайс.По его словам, с 2015 года на сайте есть форма для подачи жалоб на видео, опубликованных без согласия участвующих в них лиц, и компания рассматривает порноместь как форму сексуального насилия.Кроме того, Pornhub использует стороннее программное обеспечение, которое автоматически проверяет все вновь загружаемые ролики на использование запрещенных материалов, чтобы удаленные видео не появлялись на сайте снова, утверждает Прайс. Загрузка... bbc.com Категории: общество, чп и криминал, дом и быт Ключевые слова: скандал, личные данные, сайт, видео, порно, Pornhub — статья прочитана 142 раза Комментарии