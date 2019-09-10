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Подростку грозит 2 года за удар по машине, сбившей его щенка

Фото: tv2.today


В Томске возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка после того, как он ударил кулаком по машине водителя, сбившего его щенка, сообщает НТВ.

По данным местных СМИ, инцидент произошел еще 5 июня. По словам молодого человека, он взял с собой в гараж трехмесячную лайку, животное бегало без поводка и угодило под колеса внедорожника.

Данила Сафронов: «Я увидел, что автомобиль остановился на собаке. Выбежал из гаража и закричал, чтобы водитель съехал. Водитель не отреагировал, я ударил по капоту машины. Мужчина вышел, стал извиняться. Но собаку уже было не вернуть».
После случившегося автомобилист вызвал ДПС. Прибывшие на место полицейские составили схему ДТП, а молодой человек с отцом похоронили собаку. Однако на этом история не закончилась. Водитель внедорожника подал на подростка в суд и потребовал выплатить ему материальный ущерб в размере 14 тысяч рублей. По словам автомобилиста, подросток якобы угрожал ему, просил денег за собаку и повредил капот.

Правоохранители возбудили в отношении молодого человека уголовное дело о преднамеренной порче чужого имущества. В случае, если вина будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы. Также следствие усмотрело в действиях школьника признаки оскорбления водителя и угрозы убийством. В свою очередь, семья мальчика обратилась за помощью к зоозащитникам.

Как сообщили сегодня в УМВД по региону, дознаватели полиции в Томске завершили расследование дела. Дело направлено в суд, подростку грозит до двух лет лишения свободы.
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ntv.ru
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: животные, собака, автомобиль, повреждение
География: Россия
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добавлена сегодня, 10 сентября, 12:00

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