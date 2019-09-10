Загрузка... Геи вместо русских? Зачем Таллинскому университету история ЛГБТ 🔊 Воспроизвести



В новом учебном году в Таллинском университете студенты будут изучать историю местного гей-сообщества. Решение поддержали и в Таллинском техническом университете, сообщает



"Изучение ЛГБТ важно для социальной сплоченности молодежи и ее общего образования. История гендерной идентичности, сексуальности и сообщества ЛГБТ – это социально важный и чувствительный вопрос, который требует определенной осмотрительности и активности. Решение этой темы, безусловно, важно для социальной сплоченности, а также для целей общего образования", – так объяснили в Таллинском университете появление нового предмета. В новом учебном году в Таллинском университете студенты будут изучать историю местного гей-сообщества. Решение поддержали и в Таллинском техническом университете, сообщает БАЛТНЬЮС "Изучение ЛГБТ важно для социальной сплоченности молодежи и ее общего образования. История гендерной идентичности, сексуальности и сообщества ЛГБТ – это социально важный и чувствительный вопрос, который требует определенной осмотрительности и активности. Решение этой темы, безусловно, важно для социальной сплоченности, а также для целей общего образования", – так объяснили в Таллинском университете появление нового предмета. Предмет раскрывает тему "появления в независимой Эстонии 1990-х годов новой сексуальности" и истории эстонского сообщества ЛГБТ. Запущенный проект предлагает эстонским студентам "практические и теоретические проблемы, возможности для исследования и обнаружения".



Эстонский журналист Харри Кинго жестко раскритиковал появление необычного академического предмета в Эстонии. По его мнению, то, что происходит в Таллинском университете, "абсурдно", и таким образом происходит навязывание студентам ложных идей и ценностей.



"Они захотели это преподавать. Понятно, что присутствует влияние извне. Потому что Эстония пытается быть европейским государством, и в Европе все на этой теме (ЛГБТ – прим. Baltnews) помешаны", – заявил в разговоре с Baltnews председатель НКО "Русская школа Эстонии" Мстислав Русаков.



При этом совершенно очевидно, что Эстония не может быть в тренде в плане этнического равноправия. "Она даже не пытается этого делать, и поэтому она пытается это компенсировать своим отношением к ЛГБТ", – пояснил он.



По мнению Русакова, лучше бы в эстонских ВУЗах преподавали историю этнического конфликта между эстонцами и русскими. "Но это мало кому интересно. Им больше интересна эта тема. Она для них безобидна. В Эстонии главное – это эстонец. Но он же может быть и таким (представителем сексуального меньшинства – прим. Baltnews), поэтому можно преподавать и такой предмет", – заключил Русаков. Загрузка... baltnews.ee Категории: культура, в странах Балтии, образование Ключевые слова: университет, пропаганда, ЛГБТ География: Эстония, Тарту — статья прочитана 148 раз Комментарии