Загрузка... 18-летняя девушка из Лонг-Бич чуть не умерла из-за электронных сигарет 🔊 Воспроизвести



2 года назад у 18-летней Симы Герман из Лонг-Бич (Калифорния) начались ужасные приступы тошноты, ообщает



«Понадобилось всего 48 часов, чтобы легкие отказали и меня пришлось подключить к дыхательному аппарату. — пишет девушка в посте на Instagram, собравшем за неделю уже более 768 тыс. лайков — Все из-за вейпинга. Его рекламируют как «здоровую альтернативу курению», но это неправда. Чтобы вы не вдыхали, никотин или каннабис, он может быть смертелен». 2 года назад у 18-летней Симы Герман из Лонг-Бич (Калифорния) начались ужасные приступы тошноты, ообщает usa.one . Ее состояние стремительно ухудшалось: девушка не могла нормально есть и спать, а 2 недели назад прозвенел последний тревожный звонок — Симе стало тяжело дышать.«Понадобилось всего 48 часов, чтобы легкие отказали и меня пришлось подключить к дыхательному аппарату. — пишет девушка в посте на Instagram, собравшем за неделю уже более 768 тыс. лайков — Все из-за вейпинга. Его рекламируют как «здоровую альтернативу курению», но это неправда. Чтобы вы не вдыхали, никотин или каннабис, он может быть смертелен».



На прикрепленных к



«Чем больше вы вейпите, — подчеркивает девушка — тем больше шансов, что вы окажетесь на моем месте. Пожалуйста, расскажите своим друзьям и близким о вреде вейпинга, потому что никто не осознает всей опасности до тех пор, пока не становится слишком поздно. Я делюсь своей историей, чтобы вы ее не повторили».



Случай Симы — далеко не первый. Согласно федеральным властям, в последнее время количество пострадавших от загадочных заболеваний легких, связанных с электронными сигаретами, рекордно возросло — и продолжает увеличиваться. Каждую неделю властям становится известно о новых пострадавших. По состоянию на 27 августа была информация уже о 215 случаях в 25 штатах. Как минимум 3 человека умерли — несмотря на то, что ранее не жаловались на здоровье. «Мне повезло. Доктора сомневались, что я выживу, но молитвы друзей и родных помогли мне выкарабкаться . Каждый думает, что с ним такого не случится. Я тоже думала — а затем меня ввели в искусственную кому и поместили в горло трубку, потому что дышать самостоятельно я уже не могла».На прикрепленных к посту фото Сима, подключенная к дыхательному аппарату, держит в руках таблички с надписями «Я хочу начать кампанию против вейпинга» и «Вейпинг мог меня убить».«Чем больше вы вейпите, — подчеркивает девушка — тем больше шансов, что вы окажетесь на моем месте. Пожалуйста, расскажите своим друзьям и близким о вреде вейпинга, потому что никто не осознает всей опасности до тех пор, пока не становится слишком поздно. Я делюсь своей историей, чтобы вы ее не повторили».Случай Симы — далеко не первый. Согласно федеральным властям, в последнее время количество пострадавших от загадочных заболеваний легких, связанных с электронными сигаретами, рекордно возросло — и продолжает увеличиваться. Каждую неделю властям становится известно о новых пострадавших. По состоянию на 27 августа была информация уже о 215 случаях в 25 штатах. Как минимум 3 человека умерли — несмотря на то, что ранее не жаловались на здоровье. Загрузка... usa.one Категории: здоровье, чп и криминал Ключевые слова: смерть, вред, э-сигареты — статья прочитана 100 раз Комментарии