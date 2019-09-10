Президент Литвы Г. Науседа идет сегодня на футбол Литва - Португалия 🔊 Воспроизвести



Президент Гитанас Науседа уже давно знал, что будет делать вечером 10 сентября. Глава Литвы, болеющий более 15 лет за Футбольную сборную Португалии говорит, что не может пропустить матч команды Криштиану Рональду с литовцами.



"Нельзя было бы оправдать мое отсутствие на таком матче. Португалия после Литвы для меня вторая команда, за которую я всегда болею", – сказал президент в интервью BNS.



"Я полагаю, что это началось хороших 15 лет назад. Я сейчас уже не могу точно вспомнить как, и честно говоря, рационально объяснить не могу, почему именно Португалия. Возможно потому, что это бразильцы в Европе", – сказал Г. Науседа.



Отборочный матч Европейского чемпионата состоится во вторник вечером на стадионе Литовской федерации футбола. Президент Гитанас Науседа уже давно знал, что будет делать вечером 10 сентября. Глава Литвы, болеющий более 15 лет за Футбольную сборную Португалии говорит, что не может пропустить матч команды Криштиану Рональду с литовцами."Нельзя было бы оправдать мое отсутствие на таком матче. Португалия после Литвы для меня вторая команда, за которую я всегда болею", – сказал президент в интервью BNS."Я полагаю, что это началось хороших 15 лет назад. Я сейчас уже не могу точно вспомнить как, и честно говоря, рационально объяснить не могу, почему именно Португалия. Возможно потому, что это бразильцы в Европе", – сказал Г. Науседа.Отборочный матч Европейского чемпионата состоится во вторник вечером на стадионе Литовской федерации футбола. Несмотря на то, что разница в потенциале команд ни у кого не вызывает сомнений – в рейтинге FIFA Португалия является шестой, а Литва 130-ой – президент страны сказал, что заранее не хоронит надежды ни по поводу матча, ни по поводу возрождения литовского футбола в целом.



"Я реалист, который надеется на оптимистичный результат. Футбол - это такая игра, в которой иногда и защищаясь можно добиться неплохого результата. В данном случае я очень надеюсь, что будут и определенные зачатки нападения, нашей сборной это очень нужно, в целом нашему футболу сейчас очень не хватает наступательного азарта или потенциала", – сказал президент.



"Будем надеяться, что все будет хорошо, и что это принесет людям радость уже от того, что мы увидим много звезд на поле. И, что самое важное, возможно увидим какие-то признаки возрождения литовского футбола. И если случится так, то я буду очень рад", – добавил Г. Науседа.







Сборные Литвы и Португалии встретятся в отборочном матче Европейского чемпионата в группе B.



Литва с одним очком сейчас последняя, пятая, а португальская сборная с пятью очками занимает второе место.



В группе лидирует Украина, третья – команда Люксембурга, четвертая – Сербия.



Все билеты на матч на стадионе, вмещающим более 5 тыс. зрителей, уже выкуплены. Соревнования начнутся в 21 час. 45 минут. инф.Обзор bns.lt Категории: спорт, в Европе Ключевые слова: футбол, матч, ЧЕ-2020 География: Литва — статья прочитана 120 раз Комментарии