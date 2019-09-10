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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Истребители НАТО трижды сопроводили военные самолеты РФ
На минувшей неделе истребители НАТО три раза раз поднимались в воздух, чтобы идентифицировать российские самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило Министерство обороны Литвы в понедельник.
Во вторник истребители, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, опознали два истребителя "Су-30", которые летели с континентальной части России в Калининградскую область.
Оба самолета были с выключенными транспондерами, у них не было заранее предоставленного летного плана, они не поддерживали связь с региональными авиадиспетчерами.
В четверг истребители НАТО поднялись для опознания самолета, летевшего из Калининградской области и маневрировавшего в литовском летном регионе. Самолет опознать не удалось, поскольку он удалился на территорию России.
Самолет разведки "Ан-30" был опознан в пятницу. Борт следовал с включенным транспондером, следовал летному плану, поддерживал связь с местными авиадиспетчерами.
Натовская миссия патрулирования воздушного пространства над странами Балтии осуществляется с авиабаз Литвы и Эстонии.
Категории: общество, чп и криминал
География: Литва
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