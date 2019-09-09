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В Армении проходит акция с требованием запретить деятельность фонда Сороса
Около ста представителей общественно-политического движения "Вето" в понедельник утром устроили бессрочный пикет у здания фонда "Открытое общество", финансируемого американским бизнесменом Джорджем Соросом, с требованием запретить в стране деятельность этой организации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
"Как мы неоднократно заявляли, этот фонд подрывает основы нашей страны, морально разлагает армянское общество. Люди, которые получают гранты и работают для этой организации, периодически делают все, чтобы Армения как страна стала бутафорией в этом мире. Мы останемся и будет бороться до тех пор, пока деятельность этой организации не будет запрещена в нашей стране", - сообщил корреспонденту ТАСС лидер движения "Вето" Нарек Малян.
По словам Маляна, члены движения не собираются мешать работе фонда, однако намерены зафиксировать всех тех, кто или работает в этом офисе, или получает гранты от этой организации. "Народ должен знать своих предателей в лицо", - добавил глава движения "Вето".
После смены власти в стране в мае 2018 года многие сотрудники международных организаций, в том числе и фонда Сороса, получили высокие должностные позиции в исполнительной и законодательной власти.
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ТАСС
Категории: общество, чп и криминал
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