Загрузка... В Армении проходит акция с требованием запретить деятельность фонда Сороса 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Aram Nersesyan



Около ста представителей общественно-политического движения "Вето" в понедельник утром устроили бессрочный пикет у здания фонда "Открытое общество", финансируемого американским бизнесменом Джорджем Соросом, с требованием запретить в стране деятельность этой организации. Об этом сообщает корреспондент



"Как мы неоднократно заявляли, этот фонд подрывает основы нашей страны, морально разлагает армянское общество. Люди, которые получают гранты и работают для этой организации, периодически делают все, чтобы Армения как страна стала бутафорией в этом мире. Мы останемся и будет бороться до тех пор, пока деятельность этой организации не будет запрещена в нашей стране", - сообщил корреспонденту ТАСС лидер движения "Вето" Нарек Малян.



По словам Маляна, члены движения не собираются мешать работе фонда, однако намерены зафиксировать всех тех, кто или работает в этом офисе, или получает гранты от этой организации. "Народ должен знать своих предателей в лицо", - добавил глава движения "Вето".



После смены власти в стране в мае 2018 года многие сотрудники международных организаций, в том числе и фонда Сороса, получили высокие должностные позиции в исполнительной и законодательной власти. Около ста представителей общественно-политического движения "Вето" в понедельник утром устроили бессрочный пикет у здания фонда "Открытое общество", финансируемого американским бизнесменом Джорджем Соросом, с требованием запретить в стране деятельность этой организации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий."Как мы неоднократно заявляли, этот фонд подрывает основы нашей страны, морально разлагает армянское общество. Люди, которые получают гранты и работают для этой организации, периодически делают все, чтобы Армения как страна стала бутафорией в этом мире. Мы останемся и будет бороться до тех пор, пока деятельность этой организации не будет запрещена в нашей стране", - сообщил корреспонденту ТАСС лидер движения "Вето" Нарек Малян.По словам Маляна, члены движения не собираются мешать работе фонда, однако намерены зафиксировать всех тех, кто или работает в этом офисе, или получает гранты от этой организации. "Народ должен знать своих предателей в лицо", - добавил глава движения "Вето".После смены власти в стране в мае 2018 года многие сотрудники международных организаций, в том числе и фонда Сороса, получили высокие должностные позиции в исполнительной и законодательной власти. Загрузка... ТАСС Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: фонд, протест, Сорос, Армения — статья прочитана 164 раза Комментарии