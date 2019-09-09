Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием, сообщает РИА Новости.
"Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции", — написал Луценко на странице в Facebook в воскресенье.
При этом он отметил, что Нидерланды смогут его судить заочно, так же, как и первых четырех подозреваемых, с марта 2020 года.
Ранее местные СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура Нидерландов просит Россию выдать им Владимира Цемаха, перевезенного в субботу с Украины свидетеля по делу о крушении MH17.
Голландские следователи уже допросили экс-командира одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной ДНР Цемаха перед тем, как украинские власти передали его России, сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и 24 украинских военных, нарушивших российскую границу. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Ранее местные СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура Нидерландов просит Россию выдать им Владимира Цемаха, перевезенного в субботу с Украины свидетеля по делу о крушении MH17.
Голландские следователи уже допросили экс-командира одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной ДНР Цемаха перед тем, как украинские власти передали его России, сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и 24 украинских военных, нарушивших российскую границу. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.