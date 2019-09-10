Загрузка... Юбки под запретом. Школьницы в Англии и их родители возмутились гендерно нейтральной формой 🔊 Воспроизвести EDDIE MITCHELL Image caption Учащиеся школы и их родители вышли на акцию протеста против новых правил относительно школьной формы



Около 150 учеников и их родителей вышли протестовать против введения гендерно нейтральной формы в средней школе города Льюис в Восточном Сассексе в Англии, сообщает



С нового учебного года школа сделала ношение брюк обязательным для всех учеников - как для мальчиков, так и для девочек.



Администрация учебного заведения говорит, что к этому шагу ее подтолкнули опасения по поводу длины юбок у девочек; кроме этого, новые правила в большей степени учитывают потребности нескольких школьников-трансгендеров, учащихся в этой школе. Около 150 учеников и их родителей вышли протестовать против введения гендерно нейтральной формы в средней школе города Льюис в Восточном Сассексе в Англии, сообщает ВВС С нового учебного года школа сделала ношение брюк обязательным для всех учеников - как для мальчиков, так и для девочек.Администрация учебного заведения говорит, что к этому шагу ее подтолкнули опасения по поводу длины юбок у девочек; кроме этого, новые правила в большей степени учитывают потребности нескольких школьников-трансгендеров, учащихся в этой школе.



EDDIE MITCHELL Image caption Всем ученикам объявили, что во исполнение новых требований они обязаны приходить на занятия только в брюках



Бывший ученик школы, телеведущий Пирс Морган выразил в "Твиттере" солидарность с протестующими. По его словам, "гендерно-нейтральное безумие" вышло из-под контроля, и девочки должны быть девочками, а мальчики - мальчиками.



Speaking as a former Priory student, I’d like to state that this is absolutely bloody ridiculous, and the protesting parents & students have my full support. This whole gender neutral craze is out of control. Let girls be girls & boys be boys. https://t.co/PahCN1gnKz — Piers Morgan (@piersmorgan) 6 September 2019







Член парламента от Льюиса, консерватор Мария Колфилд написала в "Твиттере": "Очень обеспокоена тем, что школа не допускает к урокам девочек за то, что те хотят носить юбки, и грозит им полицией. Не так нужно относиться к молодым женщинам Льюиса".



Ученица выпускного класса школы Либби Мюррей отмечает, что из-за новых правил уже купленную одежду придется выбросить, что, по ее словам, внесет свой вклад в усугубление климатического кризиса.



Отнимать у учеников право выбора из-за того, что некоторые девочки носили слишком короткие юбки, несправедливо, добавляет она.



"Девочки укорачивают себе юбки, но эту проблему можно решить, если лучше следить за этим, - говорит школьница. - Если они хотят гендерной нейтральности, то нужно разрешить всем выбирать, что носить - брюки или юбки".



Учащиеся школы полагают, что им должен быть предоставлен выбор, что носить - юбки или брюки



В 2017 году эта школа ввела запрет на юбки для новых учениц, поступающих в школу, а с этой пятницы запрет был распространен на всех.



Тех, кто не будет следовать правилам, будут отправлять домой переодеваться и только после этого допускать в здание школы.



Ученица Нина Каллен пришла в школу в юбке, но ее не пустили на порог. "Я не покупала новую форму и не вижу смысла тратить на это деньги", - говорит она.



Ранее во время особенно жаркой погоды школа делала послабления и разрешала ученикам носить шорты и юбки-шорты.



Однако в июне администрация учебного заведения разослала родителям учеников письмо, в котором было сказано, что это решение создало больше проблем, чем хотелось бы.



В нем говорилось, что ученики, не соблюдающие правила, отвлекают персонал школы от преподавания. Недовольные новыми правилами считают, что ученики должны иметь право выбора, и указывают на то, что уже купленная форма теперь пропадет впустую.Бывший ученик школы, телеведущий Пирс Морган выразил в "Твиттере" солидарность с протестующими. По его словам, "гендерно-нейтральное безумие" вышло из-под контроля, и девочки должны быть девочками, а мальчики - мальчиками.Член парламента от Льюиса, консерватор Мария Колфилд написала в "Твиттере": "Очень обеспокоена тем, что школа не допускает к урокам девочек за то, что те хотят носить юбки, и грозит им полицией. Не так нужно относиться к молодым женщинам Льюиса".Ученица выпускного класса школы Либби Мюррей отмечает, что из-за новых правил уже купленную одежду придется выбросить, что, по ее словам, внесет свой вклад в усугубление климатического кризиса.Отнимать у учеников право выбора из-за того, что некоторые девочки носили слишком короткие юбки, несправедливо, добавляет она."Девочки укорачивают себе юбки, но эту проблему можно решить, если лучше следить за этим, - говорит школьница. - Если они хотят гендерной нейтральности, то нужно разрешить всем выбирать, что носить - брюки или юбки".В 2017 году эта школа ввела запрет на юбки для новых учениц, поступающих в школу, а с этой пятницы запрет был распространен на всех.Тех, кто не будет следовать правилам, будут отправлять домой переодеваться и только после этого допускать в здание школы.Ученица Нина Каллен пришла в школу в юбке, но ее не пустили на порог. "Я не покупала новую форму и не вижу смысла тратить на это деньги", - говорит она.Ранее во время особенно жаркой погоды школа делала послабления и разрешала ученикам носить шорты и юбки-шорты.Однако в июне администрация учебного заведения разослала родителям учеников письмо, в котором было сказано, что это решение создало больше проблем, чем хотелось бы.В нем говорилось, что ученики, не соблюдающие правила, отвлекают персонал школы от преподавания. Загрузка... bbc.com Категории: культура, чп и криминал, в Европе, образование Ключевые слова: протест, школьники, Англия, униформа — статья прочитана 151 раз Комментарии