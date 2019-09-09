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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Зеленский заявил, что договорился с Путиным о возвращении Донбасса в Украину
Президент Украины Зеленский 7 сентября заявил журналистам, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о возвращении Донбасса, сообщает КП.
По его словам, сегодня между президентами России и Украины состоялся телефонный разговор, одной из тем которого был вопрос возвращения Донбасса в состав Украины.
Президент Украины сообщил, что договорился с Путиным «о первом этапе прекращения войны, возвращении наших пленных, территорий». Он добавил, что по вопросу обмена были созданы рабочие группы, которые продолжат работу по освобождению украинских граждан в минском переговорном процессе.
Зеленский также заявил, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения в Донбассе. Финальным этапом этих договоренностей, по словам украинского президента, станет возвращение под контроль Киева всех территорий Донбасса.
donetsk.kp.ru
Категории: чп и криминал, политика
География: Украина
Комментарии
Moisha
9 сентября, 20:20
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