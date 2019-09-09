Зеленский заявил, что договорился с Путиным о возвращении Донбасса в Украину 🔊 Воспроизвести Фото: 112. ua



Президент Украины Зеленский 7 сентября заявил журналистам, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о возвращении Донбасса, сообщает



По его словам, сегодня между президентами России и Украины состоялся телефонный разговор, одной из тем которого был вопрос возвращения Донбасса в состав Украины.



Президент Украины сообщил, что договорился с Путиным «о первом этапе прекращения войны, возвращении наших пленных, территорий». Он добавил, что по вопросу обмена были созданы рабочие группы, которые продолжат работу по освобождению украинских граждан в минском переговорном процессе.



Зеленский также заявил, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения в Донбассе. Финальным этапом этих договоренностей, по словам украинского президента, станет возвращение под контроль Киева всех территорий Донбасса. Президент Украины Зеленский 7 сентября заявил журналистам, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о возвращении Донбасса, сообщает КП По его словам, сегодня между президентами России и Украины состоялся телефонный разговор, одной из тем которого был вопрос возвращения Донбасса в состав Украины.Президент Украины сообщил, что договорился с Путиным «о первом этапе прекращения войны, возвращении наших пленных, территорий». Он добавил, что по вопросу обмена были созданы рабочие группы, которые продолжат работу по освобождению украинских граждан в минском переговорном процессе.Зеленский также заявил, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения в Донбассе. Финальным этапом этих договоренностей, по словам украинского президента, станет возвращение под контроль Киева всех территорий Донбасса. donetsk.kp.ru Категории: чп и криминал, политика Ключевые слова: Путин, ООН, операция, армия, донбасс, миротворцы, Зеленский География: Украина — статья прочитана 157 раз Комментарии