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Зеленский заявил, что договорился с Путиным о возвращении Донбасса в Украину

Фото: 112. ua


Президент Украины Зеленский 7 сентября заявил журналистам, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о возвращении Донбасса, сообщает КП.

По его словам, сегодня между президентами России и Украины состоялся телефонный разговор, одной из тем которого был вопрос возвращения Донбасса в состав Украины.

Президент Украины сообщил, что договорился с Путиным «о первом этапе прекращения войны, возвращении наших пленных, территорий». Он добавил, что по вопросу обмена были созданы рабочие группы, которые продолжат работу по освобождению украинских граждан в минском переговорном процессе.

Зеленский также заявил, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения в Донбассе. Финальным этапом этих договоренностей, по словам украинского президента, станет возвращение под контроль Киева всех территорий Донбасса.
donetsk.kp.ru
Категории: чп и криминал, политика
Ключевые слова: Путин, ООН, операция, армия, донбасс, миротворцы, Зеленский
География: Украина
статья прочитана 157 раз
добавлена сегодня, 9 сентября, 19:00

Комментарии

Moisha
9 сентября, 20:20
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