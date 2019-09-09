Комментарий Посольства России в Литве 🔊 Воспроизвести



На снимке: Линас Линкявичюс



Вызывает глубокое удовлетворение состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной, получивший одобрение всех здравомыслящих людей, лидеров многих государств, ряда международных организаций. На этом фоне явным диссонансом выглядела реакция в «Твиттере» министра иностранных дел Литвы Л.Линкявичюса, который отметил не состоявшееся после трудных и продолжительных переговоров и решений освобождение с обеих сторон лиц, удерживаемых на территории России и Украины, а «возвращение домой украинских политзаключенных». При этом глава внешнеполитического ведомства посетовал, что Киев заплатил за это слишком дорогую цену.



И уже совсем неуместно и нелепо по своей сути выглядит в этой связи призыв МИД ЛР к России Вызывает глубокое удовлетворение состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной, получивший одобрение всех здравомыслящих людей, лидеров многих государств, ряда международных организаций. На этом фоне явным диссонансом выглядела реакция в «Твиттере» министра иностранных дел Литвы Л.Линкявичюса, который отметил не состоявшееся после трудных и продолжительных переговоров и решений освобождение с обеих сторон лиц, удерживаемых на территории России и Украины, а «возвращение домой украинских политзаключенных». При этом глава внешнеполитического ведомства посетовал, что Киев заплатил за это слишком дорогую цену.И уже совсем неуместно и нелепо по своей сути выглядит в этой связи призыв МИД ЛР к России «безоговорочно освободить других незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации граждан Украины» , равно как и уверенность литовских дипломатов, что «обмен пленными не повредит расследованию катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний», установлению виновных и привлечению их к уголовной ответственности». С сожалением приходится констатировать, что литовская дипломатическая служба заметно отстала от сегодняшнего европейского и мирового тренда, характеризующегося поиском точек соприкосновения в деле украинского урегулирования, в т.ч. в рамках «Нормандского формата», и продолжает свой зашоренный и бесперспективный курс на выпячивание разъединительных тенденций и поощрение взаимной враждебности. Суть такого «универсального» подхода официального Вильнюса становится все более очевидной для всех. Категории: политика Ключевые слова: Комментарий Посольства России в Литве — статья прочитана 152 раза Комментарии