Чемпион – среди них 🔊 Воспроизвести



Фото:



Сегодня, в понедельник, стали известны все восемь четвертьфиналистов проходящего ныне в Китае кубка мира по баскетболу.



За медали мирового первенства поспорят Аргентина с Сербией, а Испания – с Польшей. Днём позже отношения будут выяснять США и Франция, а также Австралия с Грецией.



Поскольку участники матча Австралия - Франция знали, что проигравший выходит в четвертьфинале на сборную США, то ни у кого из этих соперников не было ни малейшего желания собственноручно проверять, насколько слаба нынешняя "звёздно-полосатая" команда. Поэтому матч был не просто напряжённым, с закрученной интригой. Всё это надо было помножить на два.



Квинтэссенцией поединка стали его последние секунды.



За 5,7 секунды до финальной сирены австралийцы при счёте 98:98 получили право на два штрафных. Но попадают лишь один, и игрок атакующей команды получает фол. Два штрафных у французов. Оба мимо! Австралиец за 4,4 секунды до конца хватает мяч и от своего кольца просто пытается пульнуть в чужой щит, француз в запале хватает его за руку, стремясь помешать броску. Три штрафных! И "минус один" для французов за 0,9 секунды превращаются в "минус два", хотя первый бросок австралиец смазал. А третий просто швырнул в дужку кольца, чтобы мяч отскочил куда угодно и не дал сопернику даже призрачного шанса на ответный бросок. Сегодня, в понедельник, стали известны все восемь четвертьфиналистов проходящего ныне в Китае кубка мира по баскетболу.За медали мирового первенства поспорят Аргентина с Сербией, а Испания – с Польшей. Днём позже отношения будут выяснять США и Франция, а также Австралия с Грецией.Поскольку участники матча Австралия - Франция знали, что проигравший выходит в четвертьфинале на сборную США, то ни у кого из этих соперников не было ни малейшего желания собственноручно проверять, насколько слаба нынешняя "звёздно-полосатая" команда. Поэтому матч был не просто напряжённым, с закрученной интригой. Всё это надо было помножить на два.Квинтэссенцией поединка стали его последние секунды.За 5,7 секунды до финальной сирены австралийцы при счёте 98:98 получили право на два штрафных. Но попадают лишь один, и игрок атакующей команды получает фол. Два штрафных у французов. Оба мимо! Австралиец за 4,4 секунды до конца хватает мяч и от своего кольца просто пытается пульнуть в чужой щит, француз в запале хватает его за руку, стремясь помешать броску. Три штрафных! И "минус один" для французов за 0,9 секунды превращаются в "минус два", хотя первый бросок австралиец смазал. А третий просто швырнул в дужку кольца, чтобы мяч отскочил куда угодно и не дал сопернику даже призрачного шанса на ответный бросок. Кубок мира по баскетболу – 2019.



Второй групповой этап



Группа «I» (Фошань)



Польша – Россия – 79:74 (16:22, 18:18, 19:17, 26:17).



Аргентина – Венесуэла – 87:67 (17:12, 21:13, 25:22, 24:20).



Польша – Аргентина – 65:91 (14:20, 13:22, 14:28, 24:21).



Венесуэла – Россия – 60:69 (10:13, 17:14, 15:21, 18:21).



Турнирное положение: 1. Аргентина – 3 победы, 2. Польша – 2, 3. Россия – 1, 4. Венесуэла – 0.



Группа «J» (Ухань)



Сербия – Пуэрто-Рико – 90:47 (23:14, 26:12, 22:13, 19:8).



Испания – Италия – 67:60 (18:18, 12613, 20:17, 17:12).



Испания – Сербия – 81:69 (13:20, 32:17, 22:19, 14:13).



Пуэрто-Рико – Италия – 89:94 (24:13, 22:13, 18:24, 19:33).



Турнирное положение: 1. Испания – 3, 2. Сербия – 2, 3. Италия – 1, 4. Пуэрто-Рико – 0.



Группа «К» (Шэньчжэнь)



США – Греция – 69:53 (19:17, 19:8, 16:12, 15:16).



Бразилия – Чехия – 71:93 (16:10, 16:25, 14:20, 25:28).



США – Бразилия – 89:73 (21:18, 22:21, 24:17, 22:17).



Чехия – Греция – 77:84 (17:18, 21:14, 16:25).



Турнирное положение: 1. США – 2, 2. Греция – 1, 3. Чехия – 1, 4. Бразилия – 1.



Группа «L» (Нанкин)



Франция – Литва – 78:75 (26:14, 24:26, 15:14, 13:21)



Франция: Э.Фурнье (24 очков), Н.де Коло (21),



Литва: Й.Валанчюнас (18 + 8 подборов), М.Калнетис (12), М.Григонис (10), Л.Лекавичюс (10).



Австралия – Доминиканская Республика – 82:76 (24:19, 16:19, 17:14, 25:24).



Франция – Австралия – 98:100 (24:23, 22:23, 29:25, 23:29).



Доминиканская Республика – Литва – 55:74 (14:19, 10:19, 15:14, 16:22)



Литва: Й.Валанчюнас (19 + 10 подборов), Л.Лекавичюс (19), М.кузминскас (12).



Турнирное положение: 1. Австралия – 3, 2. Франция – 2, 3. Литва – 1, 4. Доминиканская Республика – 0.







Турнир за 17-32 места



Группа «M»



Нигерия - Кот-д’Ивуар – 83:66 (24:18, 13:17, 26:11, 20:20).



Китай – Южная Корея – 77:73 (19:18, 16:14, 19:20, 23:21).



Китай – Нигерия – 73:86 (21:19, 10:16, 20:25, 22:26).



Кот-д’Ивуар – Южная Корея – 71:80 (14:18, 16:32, 17:16, 24:14).



Турнирное положение: 1. Нигерия – 3, 2. Китай – 2, 3. Южная Корея – 1, 4. Кот-д’Ивуар – 0.



Группа «N»



Ангола – Иран – 62:71 (17:19, 12:9, 16:20, 17:23).



Тунис – Филиппины – 86:67 (27:10, 19:14, 21:15, 19:28).



Тунис – Ангола – 86:84 (31:20, 21:17, 15:28, 19:19).



Иран – Филиппины – 95:75 (30:24, 18:10, 27:16, 20:25).



Турнирное положение: 1. Тунис – 3, 2. Иран – 2, 3. Ангола – 1, 4. Филиппины – 0.



Группа «O»



Турция – Черногория – 79:74 (16:26, 16:11, 17:21, 30:16).



Новая Зеландия – Япония – 111:81 (29:29, 26:10, 27:22, 29:20).



Турция - Новая Зеландия – 101:102 (31:23, 22:24, 24:24, 24:28).



Япония – Черногория – 65:80 (16:26, 17:14, 18:21, 14:19).



Турнирное положение: 1. Новая Зеландия – 3, 2. Турция – 2, 3. Черногория – 1, 4. Япония – 0.



Группа «P»



Германия – Сенегал – 89:78 (14:11, 22:26, 30:23, 23:18).



Канада – Иордания – 126:71 (31:13, 32:22, 36:15, 27:21).



Иордания – Сенегал – 79:77 (22:16, 13:20, 20:20, 24:21).



Германия – Канада - 82:76 (17:12, 19:21, 20:23, 26:20).



Турнирное положение: 1. Германия – 3, 2. Канада – 2, 3. Сенегал – 0, 4. Иордания – 0.



Польша – Россия – 79:74 (16:22, 18:18, 19:17, 26:17).Аргентина – Венесуэла – 87:67 (17:12, 21:13, 25:22, 24:20).Польша – Аргентина – 65:91 (14:20, 13:22, 14:28, 24:21).Венесуэла – Россия – 60:69 (10:13, 17:14, 15:21, 18:21).1. Аргентина – 3 победы, 2. Польша – 2, 3. Россия – 1, 4. Венесуэла – 0.Сербия – Пуэрто-Рико – 90:47 (23:14, 26:12, 22:13, 19:8).Испания – Италия – 67:60 (18:18, 12613, 20:17, 17:12).Испания – Сербия – 81:69 (13:20, 32:17, 22:19, 14:13).Пуэрто-Рико – Италия – 89:94 (24:13, 22:13, 18:24, 19:33).1. Испания – 3, 2. Сербия – 2, 3. Италия – 1, 4. Пуэрто-Рико – 0.США – Греция – 69:53 (19:17, 19:8, 16:12, 15:16).Бразилия – Чехия – 71:93 (16:10, 16:25, 14:20, 25:28).США – Бразилия – 89:73 (21:18, 22:21, 24:17, 22:17).Чехия – Греция – 77:84 (17:18, 21:14, 16:25).1. США – 2, 2. Греция – 1, 3. Чехия – 1, 4. Бразилия – 1.Франция – Литва – 78:75 (26:14, 24:26, 15:14, 13:21)Э.Фурнье (24 очков), Н.де Коло (21),Литва: Й.Валанчюнас (18 + 8 подборов), М.Калнетис (12), М.Григонис (10), Л.Лекавичюс (10).Австралия – Доминиканская Республика – 82:76 (24:19, 16:19, 17:14, 25:24).Франция – Австралия – 98:100 (24:23, 22:23, 29:25, 23:29).Доминиканская Республика – Литва – 55:74 (14:19, 10:19, 15:14, 16:22)Й.Валанчюнас (19 + 10 подборов), Л.Лекавичюс (19), М.кузминскас (12).1. Австралия – 3, 2. Франция – 2, 3. Литва – 1, 4. Доминиканская Республика – 0.Нигерия - Кот-д’Ивуар – 83:66 (24:18, 13:17, 26:11, 20:20).Китай – Южная Корея – 77:73 (19:18, 16:14, 19:20, 23:21).Китай – Нигерия – 73:86 (21:19, 10:16, 20:25, 22:26).Кот-д’Ивуар – Южная Корея – 71:80 (14:18, 16:32, 17:16, 24:14).1. Нигерия – 3, 2. Китай – 2, 3. Южная Корея – 1, 4. Кот-д’Ивуар – 0.Ангола – Иран – 62:71 (17:19, 12:9, 16:20, 17:23).Тунис – Филиппины – 86:67 (27:10, 19:14, 21:15, 19:28).Тунис – Ангола – 86:84 (31:20, 21:17, 15:28, 19:19).Иран – Филиппины – 95:75 (30:24, 18:10, 27:16, 20:25).1. Тунис – 3, 2. Иран – 2, 3. Ангола – 1, 4. Филиппины – 0.Турция – Черногория – 79:74 (16:26, 16:11, 17:21, 30:16).Новая Зеландия – Япония – 111:81 (29:29, 26:10, 27:22, 29:20).Турция - Новая Зеландия – 101:102 (31:23, 22:24, 24:24, 24:28).Япония – Черногория – 65:80 (16:26, 17:14, 18:21, 14:19).1. Новая Зеландия – 3, 2. Турция – 2, 3. Черногория – 1, 4. Япония – 0.Германия – Сенегал – 89:78 (14:11, 22:26, 30:23, 23:18).Канада – Иордания – 126:71 (31:13, 32:22, 36:15, 27:21).Иордания – Сенегал – 79:77 (22:16, 13:20, 20:20, 24:21).Германия – Канада - 82:76 (17:12, 19:21, 20:23, 26:20).1. Германия – 3, 2. Канада – 2, 3. Сенегал – 0, 4. Иордания – 0. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, баскетбол, Китай, чемпионат мира, Кубок мира — статья прочитана 122 раза Комментарии