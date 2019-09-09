Министр транспорта Литвы: А. Вайткус не вернется в Клайпедский порт 🔊 Воспроизвести bns.lt



Новый министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич говорит, что уволенный в марте бывший глава Клайпедского порта Арвидас Вайткус не вернется на прежнюю должность.



"Я принял решение, считаю, что на сегодняшний день такой возможности нет (для А. Вайткуса вернуться в порт – BNS)", – сказал Я. Наркевич на пресс-конференции в понедельник.



По словам министра, с А. Вайткусом обсуждалась возможность достижения мировой.



"Это с ним обсуждалось, но решение открыто", – сказал Я. Наркевич.



А. Вайткус уволен в конце марта, когда бывший министр транспорта Рокас Масюлис засомневался, что глава порта может оставаться беспристрастным в отношении предприятий, поддержавших его на выборах в советы самоуправлений и мэра Клайпеды. Жалобу А. Вайткуса Вильнюсский участковый суд в июне отклонил, однако он обжаловал это решение в суде второй инстанции. Новый министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич говорит, что уволенный в марте бывший глава Клайпедского порта Арвидас Вайткус не вернется на прежнюю должность."Я принял решение, считаю, что на сегодняшний день такой возможности нет (для А. Вайткуса вернуться в порт – BNS)", – сказал Я. Наркевич на пресс-конференции в понедельник.По словам министра, с А. Вайткусом обсуждалась возможность достижения мировой."Это с ним обсуждалось, но решение открыто", – сказал Я. Наркевич.А. Вайткус уволен в конце марта, когда бывший министр транспорта Рокас Масюлис засомневался, что глава порта может оставаться беспристрастным в отношении предприятий, поддержавших его на выборах в советы самоуправлений и мэра Клайпеды. Жалобу А. Вайткуса Вильнюсский участковый суд в июне отклонил, однако он обжаловал это решение в суде второй инстанции. А. Вайткус просил суд признать его увольнение незаконным, вернуть его на работу, выплатить компенсацию за вынужденные прогулы с 25 марта до дня вступления в законную силу решения суда.



Министерство транспорта утверждает, что сейчас собираются объявить конкурс на замещение должности главы Клайпедского порта.



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Вторым вице-министром транспорта и коммуникаций Литвы назначен старший советник Департамента развития и международных связей, бывший атташе по вопросам транспорта в Брюсселе Гитис Мажейка, а канцлером – советник министерства по вопросам безопасности дорог и авиатранспорта Гинтарас Александравичюс.



В понедельник это подтвердил министр транспорта Ярослав Наркевич, который представил на пресс-конференции свою команду политического доверия.



Г. Мажейка будет отвечать за международные связи, вопросы, связанные с Евросоюзом (ЕС), и переговоры о Пакете мобильности, проект Rail Baltica, сектор водного транспорта, будет курировать дела Клайпедского порта, сообщил Я. Наркевич.



Вице-министром транспорта уже работает Владислав Кондратович. Он отвечает за политику в сфере железных дорог, авиатранспорта, проект Via Baltica, безопасное дорожное движение, а также будет курировать управление государственным имуществом и госпредприятиями. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: порт, министр, команда, руководство, минтранс, Наркевич География: Литва — статья прочитана 131 раз Комментарии