Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В Литве в августе месячная дефляция составила 0,4%. Цены на потребительские товары и услуги в стране сокращались третий месяц подряд.



Департамент статистики сообщил, что годовая инфляция (в августе, по сравнению с августом 2018 года) составила 2,6%, а среднегодовая инфляция – 2,5% (в июле – соответственно 2,7% и 2,4%).



Специалисты в сфере статистики утверждают, что на месячный показатель основном повлияло сокращение цен на твердое топливо, овощи, приборы и средства личного ухода, бытовых товаров краткосрочного использования, а также рост цен табачные изделия, хлеб и зерновые продукты, услуги ресторанов, кафе, масла, рыбу и морские продукты.



За месяц цены на потребительские товары снизились на 0,7%, а на услуги – выросли на 0,3%, за год – они выросли на 1,8% и на 4,5% соответственно. В Литве в августе месячная дефляция составила 0,4%. Цены на потребительские товары и услуги в стране сокращались третий месяц подряд.Департамент статистики сообщил, что годовая инфляция (в августе, по сравнению с августом 2018 года) составила 2,6%, а среднегодовая инфляция – 2,5% (в июле – соответственно 2,7% и 2,4%).Специалисты в сфере статистики утверждают, что на месячный показатель основном повлияло сокращение цен на твердое топливо, овощи, приборы и средства личного ухода, бытовых товаров краткосрочного использования, а также рост цен табачные изделия, хлеб и зерновые продукты, услуги ресторанов, кафе, масла, рыбу и морские продукты.За месяц цены на потребительские товары снизились на 0,7%, а на услуги – выросли на 0,3%, за год – они выросли на 1,8% и на 4,5% соответственно. * * *



После сообщений белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий" о том, что в ближайшие месяцы их производство сократится на 30%, глава клайпедского терминала Biriu kroviniu terminalas, который грузит эти удобрения, заявил, что объемы производства удобрений постоянно колеблются, и это не повлияет на деятельность литовского терминала.



"Если предприятие будет производить на 30% меньше, это значит, что мы будем грузить на 30% меньше, но я не вижу в этом ничего страшного, поскольку это обычные колебания. Мы восемь месяцев работали в очень хорошем темпе, по сравнению с прошлым годом, мы в плюсе, поэтому общий годовой результат будет такой же, как в прошлом году", – сказал BNS Видмантас Дамбраускас.



По его словам, колебания происходят постоянно, за исключением двух последних лет, когда была высокая потребность в удобрениях.



"Рынок удобрений, как и любой другой рынок, развивается волнообразно, такие колебания были каждый год. Правда, в последние два года их не было, поскольку была огромная потребность", – сказал он.



В прошлом году Biriu kroviniu terminalas перевалил 10,098 млн тонны сыпучих удобрений (на 21,6% больше, чем в 2017 году), 98% погрузок составила продукция "Беларуськалия".



"Беларуськалию" принадлежат 30% акций Biriu kroviniu terminalas, оставшиеся 70% – Игорю Удовицкому.



В прошлом году чистая прибыль терминала составила 20,38 млн евро (на 24,3% больше, чем в 2017 году), его доходы достигали 97,671 млн евро и были на 20,2% больше позапрошлогодних.



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В августе зарегистрированный уровень безработицы в Литве составил 8,2% – на 0,2 пункта больше, чем в июле и такой же, как августе 2018 года.



По данным на 1 сентября в стране было зарегистрировано 141,5 тыс. лиц, ищущих работу, свидетельствуют данные Службы занятости.



В августе на рынке труда в наибольшей степени вырос спрос на сезонных работников для сбора урожая, а также в два раза больше, чем июле, было зарегистрировано мест для механиков, инженеров и строителей-монтажников.



В регистре Службы занятости в августе было 33,3 тыс. свободных мест, из них – 22,2 тыс. новых. За месяц спрос на рабочую силу вырос на 1,7%.



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В понедельник в литовскую Клайпеду прибыла новая крупная партия сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии. По данным BNS, груз предназначается компании госэнергоходлинга Lietuvos energija – Ignitis (бывшая Lietuvos energijos tiekimas).



По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Voyager пришвартован у судна-хранилища терминала СПГ Independence. Он прибыл из норвежского порта Мелкоя, где находится завода СПГ концерна Equinor.



Оператор терминала СПГ – компания Klaipedos nafta информировала BNS, что Arctic Voyager доставил груз из 138 тыс. кубометров.



Терминалом в этом газовом году пользуются производитель удобрений Achema, принадлежащее государственному энергетическому холдингу Lietuvos energija предприятие Lietuvos energijos tiekimas (LET), компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings и эстонский госэнергоконцерн Eesti Energia.



Ни Achema, ни LET не комментируют, от кого, сколько и когда поставляю газ.



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В январе-июле этого года экспорт Литвы составил 16,911 млрд евро, а импорт – 18,51 млрд евро, что соответственно на 6,9% и на 6,2% больше, чем за семь месяцев 2018 года. Экспорт одних лишь товаров литовского происхождения вырос на 6,3% до 10,252 млрд евро.



Внешнеторговый дефицит Литвы в этом году составил 1,599 млрд евро и был на 0,7% меньше, чем год назад, сообщил Департамент статистики.



За вычетом минеральных продуктов, экспорт за год вырос на 7%, а импорт – на 5,1%. Экспорт одних лишь товаров литовского происхождения за вычетом минеральных продуктов вырос на 6,9%.



Важнейшими партнерами Литвы по экспорту в этом году были Россия (13,2% экспорта), Латвия (9,4%), Польша (8,5%), а по импорту – Россия (16,5%), Польша (11,6%), Германия (11,4%).



Товары литовского происхождения в основном экспортировались в Германию (9,5%), Польшу (9,5%), Латвию (7,5%).



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Литовская компания прокладки газопроводов MT Group и ее партнер – польский строитель энергообъектов Rafako еще раз пытаются остановить конкурс подрядчика магистрального газопровода в Польшу (GIPL) стоимостью почти 100 млн евро.



Компания утверждает, что конкурс состоялся с нарушением процедур публичных закупок, поэтому просит Вильнюсский окружной суд временного его остановить.



"Мы представили различные аргументы в пользу того, что закупочная комиссия Amber Grid при выборе экономически наиболее выгодного предложения совершила грубые нарушения процедур публичных закупок. Однако эти претензии были отклонены без убедительных аргументов, поэтому мы вынуждены доказывать нарушения через суд", – отметил в пресс-релизе замдиректора MT Group Симонас Куницкас.



Суд отклонил первую просьбу об остановке конкурса 2 сентября, однако тогда MT Group обжаловала решение о соответствии победителя конкурса – компании Alvora критериям национальной безопасности.



Реализующая проект в Литве компания Amber Grid на следующей неделе должна подписать договор о прокладке магистрального газопровода в Польшу (GIPL) на территории Литвы с компанией по строительству газопроводов и инженерных сетей Alvora, действующей вместе с Siauliu dujotiekio statyba на сумму 79,85 млн евро (без НДС). По данным BNS, на 7 октября планируется официальная церемония начала работ.



В конце июля Amber Grid уже подписала договор о поставке стальных труб для трубопровода на 31,9 млн евро (с НДС) с польской Izostal.



Газопровод протяженностью 165 км и диаметром 700 мм на территории Литвы будет протянут от компрессорной станции в Яунюнай, что в Ширвинтском районе, до газокомпрессорной станции в Польше.



Протяженность всего газопровода составляет 508 км, совокупная стоимость – 500 млн евро, инвестиции на литовской стороне достигнут 136 млн евро.



После создания перемычки в направлении стран Балтии можно будет транспортировать до 27 тераватт-часов газа в год, в направлении Польши – до 21 тераватт-часа, а газовые рынки Балтийских стран станут частью единого газового рынка Евросоюза.



Планируется, что газопровод будет запущен в конце 2021 года.



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В Литве в 2020-2022 годах планируется провести три аукциона в области обновляющейся энергетики – по одному в год. На каждом из них намечается распределить по 0,7 тераватт-часов электроэнергии.



Министерство энергетики в понедельник сообщило, что внесло в правительство на утверждение графика аукционов по распределению квот.



"Наше стремление, чтобы у инвестирующих в "зеленую" энергетику в Литве было как можно больше ясности и прозрачности, а число участников на аукционах и конкуренция – как можно выше. Утвержденный график аукционов позволит инвесторам оценить свои возможности и должным образом подготовиться ко всем аукционам", – сказал для пресс-релиза министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.



Как сообщает министерство, если будет распределен весь намеченный объем электроэнергии, в 2025 году Литва достигнет цели вырабатывать 38% электроэнергии из обновляющихся источников.



Первый так называемый технологически нейтральный аукцион Государственная служба регулирования энергетики объявила 2 сентября, на нем должно быть распределено 0,3 тераватт-часа электроэнергии.



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Запланировавший международное развитие литовский государственный энергоходинг Lietuvos energija сменил название и торговый знак на Ignitis grupe. Меняются и названия других основных компаний группы.



"Начинается новый исторический этап (...). Мы празднуем определенное возрождение. Мы возрождаемся еще раз как международная энергетическая компания, но со сходными целями – то, что наши первопроходцы начали в межвоенный период, мы продолжаем сейчас", – заявил гендиректор группы Дарюс Майкштенас на мероприятии, посвященном презентации изменений.



По сообщению холдинга изменения обусловлены стремлением более эффективно использовать средства и консолидировать более 14 товарных знаков группы и названий в один легко понимаемый в Литве и за границей товарный знак. Д. Майкштенас утверждает, что группа действует на различных зарубежных рынках, а за ближайшие 12 лет почти половина ее инвестиций и деятельности были за рубежом.



Партнером в создании торгового знака еще в 2018 году была избрана компания Be&Do, ей за создание логотипа было заплачено 3 тыс. евро.



Компании группы Ignitis grupe действуют в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии, а ее инвестиции в проекты достигают и Соединенное Королевство, Норвегию, Францию.



100% акций холдинга принадлежат государству, ими на правах доверия владеет Министерство финансов. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии