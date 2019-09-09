Венгрия: «Население страны должно расти за счет коренного народа» 🔊 Воспроизвести Виктор Орбан. Иллюстрация: diepresse.com



Венгрия заявляет о неприятии миграционной политики Евросоюза и предлагает меры преодоления демографического кризиса, исключающие повышение количества населения за счет привлечения арабо-африканских иммигрантов.



В конце минувшей недели в Будапеште по инициативе венгерского премьер-министра Виктора Орбана состоялась конференция, посвященная вопросам сокращения численности населения в Восточной Европе. Состав международной конференция по демографии «Семья превыше всего» был по преимуществу мужской, что западным партнерам дало повод пропеть песни о гендерном неравенстве и непропорциональном представительстве полов в общественной жизни. Основная цель программы: поддержать «традиционную модель семьи», способствовать рождению «во имя христианских ценностей». Венгрия заявляет о неприятии миграционной политики Евросоюза и предлагает меры преодоления демографического кризиса, исключающие повышение количества населения за счет привлечения арабо-африканских иммигрантов.В конце минувшей недели в Будапеште по инициативе венгерского премьер-министра Виктора Орбана состоялась конференция, посвященная вопросам сокращения численности населения в Восточной Европе. Состав международной конференция по демографии «Семья превыше всего» был по преимуществу мужской, что западным партнерам дало повод пропеть песни о гендерном неравенстве и непропорциональном представительстве полов в общественной жизни. Основная цель программы: поддержать «традиционную модель семьи», способствовать рождению «во имя христианских ценностей». Бомба под демографией Европы



По мнению западных СМИ, «конференция была пропитана сильным антииммиграционным соусом». Такой вывод делается на основании анализа состава участников форума: президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт, а также «министры из других стран Востока, Балтии и Балкан и несколько представителей наиболее консервативных кругов» Бразилии и США.



Открывший форум Виктор Орбан заявил, что под Европу «заложена демографическая бомба замедленного действия, которая взорвется через несколько десятилетий». Эти же слова использовались премьер-министром Чехии Бабишем для обозначения продолжающегося сокращения численности населения континента. Правда, участников конференции волновали демографические проблемы лишь тех стран, чьи представители прибыли в Будапешт. Что, в общем-то, и не удивительно. Не только потому, что «своя рубашка ближе к телу», но и оттого, что западноевропейцы во главе с Германией и Францией упорно продолжают тянуть свои страны и Евросоюз к отказу от национальной идентичности и фактической капитуляции перед иноземцами.



Кроме того, всякая инициатива (предложенная восточноевропейским государством в абсолютном большинстве случаев), расходящаяся с «генеральной линией партии», то есть правящей элиты ЕС, воспринимается последней, как попытка вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов Европейского сообщества. Так стоит ли пытаться пробивать лбом железобетонную стену или спасать утопающих, твердо решивших утонуть?



Согласно статистическим данным ООН, совокупное население стран Восточной Европы и Балтии к 2050 году сократится с нынешних 153 миллионов до 130 миллионов. На Балканах за этот же период оно уменьшится с 34 миллионов до 29 миллионов.



«Если мы примем иммиграцию как решение демографической проблемы, мы потеряем свое население», — заявил Орбан, подчеркнув тем самым, что не собирается отступать от принятого Венгрией решения не принимать участия в программе перераспределения нелегалов из Африки и с Ближнего Востока, продолжающих прибывать в Европу.



Демографы, историки и политологи ЕС сходятся во мнении, что после падения железного занавеса в 1989 году экономики бывших стран-сателлитов СССР вступили в кризис, что привело к росту безработицы. Это сказалось на уровне рождаемости. Последующее вступление некоторых из этих стран в ЕС ускорило эмиграцию, в особенности это коснулось квалифицированной молодой рабочей силы. Сегодня и эта тенденция сохраняется.



Субсидии — своим вместо поддержки иммигрантов



Официальная миграционная политика ЕС направлена на смену нынешних негативных демографических тенденций на позитивные. Однако решение проблемы западноевропейцы видят в экстенсивном, а не интенсивном методе увеличения численности населения. Европа, по крайней мере, та ее часть, которая считает себя наиболее продвинутой и развитой, не стремится стимулировать рост рождаемости в семьях коренных народов. По мнению авторов миграционной программы, «прибывающая в Европу свежая кровь из Африки и с Ближнего Востока в состоянии подхлестнуть общие показатели рождаемости». Общие — за счет высокого самовоспроизводства пришлого населения.



В Восточной Европе национально ориентированные правители считают, что прием иммигрантов приведет к доминированию пришельцев над коренным населением и потери последним национальной самоидентификации. Поэтому в качестве гарантии выживания нации рассматривают увеличение численности коренного населения. А попытки стимулировать демографический рост за счет иммиграции ими даже не рассматриваются в качестве небольшого дополнения к политике содействия рождение. Восточноевропейцы, наблюдая за тем, как происходит так называемая интеграция незваных гостей в чужое для них общество, пришли к выводу, что иностранцы, особенно те, кто проповедует ислам, поставят под угрозу европейскую и христианскую культуру.



Орбан сделал этот аргумент одним из основополагающих для объяснения действий своего правительства еще в момент своего возвращения к власти в 2010 году (ранее он правил в период с 1998 по 2002 год).



«Если мы примем иммиграцию в качестве решения проблемы роста численности населения, то мы внесем свой вклад в подрыв демографической базы государства», — заявил Орбан в четверг на открытии конференции в Будапеште.



Таким образом, считает агентство AFP, венгерский президент «вновь озвучил свою „концепцию великой замены“, весьма популярную в ультраправых кругах Европы и Северной Америки». Согласно этой концепции Орбана белое коренное население христианской матрицы будет подвергаться риску замены иностранным населением другого цвета кожи, другой культуры и религии.



«Условием нашего успеха является возрождение христианства в Европе, — сказал Орбан, выделяя слово „нашего“. — Когда мы говорим о семье и субсидиях, выделяемых правительством семьям, мы говорим о поддержке их традиционной модели».



Конституция Венгрии, в которую были внесены поправки в 2011 году, благодаря большому большинству в две трети, которое имеет партия Орбана «Фидес» в парламенте, указывает, что венгерское государство «защищает институт брака как союз мужчины и женщины». Поэтому Орбан настаивает на том, что «каждый ребенок имеет право на отца и мать».



Лучшим рецептом против низкой рождаемости мадьярский премьер считает экономическое стимулирование. С 2010 года его правительство пытается преодолеть демографический спад с помощью политики финансовой подпитки стремления семей заводить большее количество детей. Руководство страны утверждает, что это работает. С 2010 года коэффициент рождаемости увеличился с 1,25 ребенка на женщину детородного возраста до 1,40, что постепенно приближает Венгрию к среднеевропейскому уровню, который составляет 1,59 (данные Восточного Евростата 2017 года, последние из доступных).



В апреле прошлого года венгерская исполнительная власть запустила программу защиты семьи, в которой предусмотрены налоговые льготы для замужних женщин в возрасте от 18 до 40 лет с детьми, строительство большего количества центров по уходу за детьми, жилищные пособия для семей и пожизненное освобождение от уплаты налогов для всех матерей, имеющих минимум четверых детей.



Некоторые западные экономисты — оппоненты Орбана — считают, что помощь через налоговые льготы вместо прямых субсидий приносит пользу только малоимущим или малообеспеченным семьям, которые обычно принадлежат к цыганскому национальному меньшинству.



Имиигрант иммигранту — рознь



В то же время правительству Орбана приходится сталкиваться с серьезной проблемой, заключающейся в том, что эта страна с населением 9,8 миллиона человек теряет людей главным образом из-за эмиграции. Часть молодежи, главным образом квалифицированные специалисты, перебираются в страны с более высокими возможностями доходов. Согласно данным, предоставленным испанским агентством EFE, в самой Венгрии не хватает рабочей силы для заполнения как минимум 80 000 вакансий. Около 300 000 рабочих мест пустует в Чешской Республике и 40 000 — в Румынии.



«Таким образом, несмотря на громкую публичную антииммиграционную речь, на практике правительствам восточноевропейских стран приходится привлекать иностранные кадры», — отмечает не без ехидства испанская La Vanguardiа.



Однако при этом автор публикации Мария Пас Лопес намеренно или по непрофессиональности «не замечает» тот факт, что допуск иммигрантов в страны «Вышеградской четверки» (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия), а также некоторые другие (Австрия) обставлен жесткими условиями. Двери закрыты для мусульман, которые уже зарекомендовали себя людьми, не уважающими, а то и презирающими культуру европейских народов и их вероисповедание. А выходцев из Украины, Молдавии, Грузии, Армении, то есть европейских христиан, восточноевропейцы принимают. Если не с удовольствием, то, по крайней мере, без особых сложностей.



Автор: Владимир Добрынин, Мадрид для По мнению западных СМИ, «конференция была пропитана сильным антииммиграционным соусом». Такой вывод делается на основании анализа состава участников форума: президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт, а также «министры из других стран Востока, Балтии и Балкан и несколько представителей наиболее консервативных кругов» Бразилии и США.Открывший форум Виктор Орбан заявил, что под Европу «заложена демографическая бомба замедленного действия, которая взорвется через несколько десятилетий». Эти же слова использовались премьер-министром Чехии Бабишем для обозначения продолжающегося сокращения численности населения континента. Правда, участников конференции волновали демографические проблемы лишь тех стран, чьи представители прибыли в Будапешт. Что, в общем-то, и не удивительно. Не только потому, что «своя рубашка ближе к телу», но и оттого, что западноевропейцы во главе с Германией и Францией упорно продолжают тянуть свои страны и Евросоюз к отказу от национальной идентичности и фактической капитуляции перед иноземцами.Кроме того, всякая инициатива (предложенная восточноевропейским государством в абсолютном большинстве случаев), расходящаяся с «генеральной линией партии», то есть правящей элиты ЕС, воспринимается последней, как попытка вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов Европейского сообщества. Так стоит ли пытаться пробивать лбом железобетонную стену или спасать утопающих, твердо решивших утонуть?Согласно статистическим данным ООН, совокупное население стран Восточной Европы и Балтии к 2050 году сократится с нынешних 153 миллионов до 130 миллионов. На Балканах за этот же период оно уменьшится с 34 миллионов до 29 миллионов.«Если мы примем иммиграцию как решение демографической проблемы, мы потеряем свое население», — заявил Орбан, подчеркнув тем самым, что не собирается отступать от принятого Венгрией решения не принимать участия в программе перераспределения нелегалов из Африки и с Ближнего Востока, продолжающих прибывать в Европу.Демографы, историки и политологи ЕС сходятся во мнении, что после падения железного занавеса в 1989 году экономики бывших стран-сателлитов СССР вступили в кризис, что привело к росту безработицы. Это сказалось на уровне рождаемости. Последующее вступление некоторых из этих стран в ЕС ускорило эмиграцию, в особенности это коснулось квалифицированной молодой рабочей силы. Сегодня и эта тенденция сохраняется.Официальная миграционная политика ЕС направлена на смену нынешних негативных демографических тенденций на позитивные. Однако решение проблемы западноевропейцы видят в экстенсивном, а не интенсивном методе увеличения численности населения. Европа, по крайней мере, та ее часть, которая считает себя наиболее продвинутой и развитой, не стремится стимулировать рост рождаемости в семьях коренных народов. По мнению авторов миграционной программы, «прибывающая в Европу свежая кровь из Африки и с Ближнего Востока в состоянии подхлестнуть общие показатели рождаемости». Общие — за счет высокого самовоспроизводства пришлого населения.В Восточной Европе национально ориентированные правители считают, что прием иммигрантов приведет к доминированию пришельцев над коренным населением и потери последним национальной самоидентификации. Поэтому в качестве гарантии выживания нации рассматривают увеличение численности коренного населения. А попытки стимулировать демографический рост за счет иммиграции ими даже не рассматриваются в качестве небольшого дополнения к политике содействия рождение. Восточноевропейцы, наблюдая за тем, как происходит так называемая интеграция незваных гостей в чужое для них общество, пришли к выводу, что иностранцы, особенно те, кто проповедует ислам, поставят под угрозу европейскую и христианскую культуру.Орбан сделал этот аргумент одним из основополагающих для объяснения действий своего правительства еще в момент своего возвращения к власти в 2010 году (ранее он правил в период с 1998 по 2002 год).«Если мы примем иммиграцию в качестве решения проблемы роста численности населения, то мы внесем свой вклад в подрыв демографической базы государства», — заявил Орбан в четверг на открытии конференции в Будапеште.Таким образом, считает агентство AFP, венгерский президент «вновь озвучил свою „концепцию великой замены“, весьма популярную в ультраправых кругах Европы и Северной Америки». Согласно этой концепции Орбана белое коренное население христианской матрицы будет подвергаться риску замены иностранным населением другого цвета кожи, другой культуры и религии.«Условием нашего успеха является возрождение христианства в Европе, — сказал Орбан, выделяя слово „нашего“. — Когда мы говорим о семье и субсидиях, выделяемых правительством семьям, мы говорим о поддержке их традиционной модели».Конституция Венгрии, в которую были внесены поправки в 2011 году, благодаря большому большинству в две трети, которое имеет партия Орбана «Фидес» в парламенте, указывает, что венгерское государство «защищает институт брака как союз мужчины и женщины». Поэтому Орбан настаивает на том, что «каждый ребенок имеет право на отца и мать».Лучшим рецептом против низкой рождаемости мадьярский премьер считает экономическое стимулирование. С 2010 года его правительство пытается преодолеть демографический спад с помощью политики финансовой подпитки стремления семей заводить большее количество детей. Руководство страны утверждает, что это работает. С 2010 года коэффициент рождаемости увеличился с 1,25 ребенка на женщину детородного возраста до 1,40, что постепенно приближает Венгрию к среднеевропейскому уровню, который составляет 1,59 (данные Восточного Евростата 2017 года, последние из доступных).В апреле прошлого года венгерская исполнительная власть запустила программу защиты семьи, в которой предусмотрены налоговые льготы для замужних женщин в возрасте от 18 до 40 лет с детьми, строительство большего количества центров по уходу за детьми, жилищные пособия для семей и пожизненное освобождение от уплаты налогов для всех матерей, имеющих минимум четверых детей.Некоторые западные экономисты — оппоненты Орбана — считают, что помощь через налоговые льготы вместо прямых субсидий приносит пользу только малоимущим или малообеспеченным семьям, которые обычно принадлежат к цыганскому национальному меньшинству.В то же время правительству Орбана приходится сталкиваться с серьезной проблемой, заключающейся в том, что эта страна с населением 9,8 миллиона человек теряет людей главным образом из-за эмиграции. Часть молодежи, главным образом квалифицированные специалисты, перебираются в страны с более высокими возможностями доходов. Согласно данным, предоставленным испанским агентством EFE, в самой Венгрии не хватает рабочей силы для заполнения как минимум 80 000 вакансий. Около 300 000 рабочих мест пустует в Чешской Республике и 40 000 — в Румынии.«Таким образом, несмотря на громкую публичную антииммиграционную речь, на практике правительствам восточноевропейских стран приходится привлекать иностранные кадры», — отмечает не без ехидства испанская La Vanguardiа.Однако при этом автор публикации Мария Пас Лопес намеренно или по непрофессиональности «не замечает» тот факт, что допуск иммигрантов в страны «Вышеградской четверки» (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия), а также некоторые другие (Австрия) обставлен жесткими условиями. Двери закрыты для мусульман, которые уже зарекомендовали себя людьми, не уважающими, а то и презирающими культуру европейских народов и их вероисповедание. А выходцев из Украины, Молдавии, Грузии, Армении, то есть европейских христиан, восточноевропейцы принимают. Если не с удовольствием, то, по крайней мере, без особых сложностей.Автор: Владимир Добрынин, Мадрид для EADAILY eadaily.com Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: Венгрия, демография, Орбан — статья прочитана 143 раза Комментарии