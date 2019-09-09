А. Кубилюс: Литва и Польша должны помочь Западу изменить Россию 🔊 Воспроизвести европарламентарий Андрюс Кубилюс фото: delfi.lt



Избранный в Литве член Европарламента, консерватор Андрюс Кубилюс утверждает, что Литва и Польша должны помочь Западу в создании долгосрочной стратегии трансформации России в демократическое государство.



"Нам следует думать не только о том, как защититься от агрессивности России, (...) но и как мудро помочь ей преодолеть ее собственные постимпериалистические комплексы и трансформироваться", – заявил А. Кубилюс в субботу в литовском сейме.



"Такая трансформация является единственным путем для избавления от такой российской угрозы, которая до сих пор есть у нас под боком", – сказал политик.



Он выступил с сообщением на сессии Литовско-польской межпарламентской ассамблее по общей позиции стран в вопросах внешней политики. Избранный в Литве член Европарламента, консерватор Андрюс Кубилюс утверждает, что Литва и Польша должны помочь Западу в создании долгосрочной стратегии трансформации России в демократическое государство."Нам следует думать не только о том, как защититься от агрессивности России, (...) но и как мудро помочь ей преодолеть ее собственные постимпериалистические комплексы и трансформироваться", – заявил А. Кубилюс в субботу в литовском сейме."Такая трансформация является единственным путем для избавления от такой российской угрозы, которая до сих пор есть у нас под боком", – сказал политик.Он выступил с сообщением на сессии Литовско-польской межпарламентской ассамблее по общей позиции стран в вопросах внешней политики. По словам европарламентария, у Запада нет четкой стратегии отношений с Россией, он лишь стремится как можно быстрее забыть агрессивное поведение Москвы и вернуться к диалогу.



А. Кубилюс назвал такое поведение стратегией "бессилия и тупика".



"Это ни к чему не ведущее поведение Запада, которое не помогает России трансформироваться, а лишь вредит этому", – считает он.



По словам политика, хотя изменение России возможно только после ухода президента Владимира Путина, уже сейчас Запад должен распространять среди жителей России информацию о том, как могут выглядеть его отношения с Москвой, если страна трансформируется.



Член Европарламента также сказал, что Литва и Польша должны поощрять интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО, что успешный пример Киева вдохновит надежды жителей России увидеть это и в своей стране.



Ранее в субботу литовские и польские политики обсудили вопросы исторической памяти двух стран.



В воскресенье депутаты посетили Шилуву, Титувенай и Палангу. Работа сессии завершится в понедельник в Паланге.



Это уже вторая сессия Литовско-польской парламентской ассамблеи с возобновления ее деятельности в феврале этого года.



До этого последняя сессия состоялась в мае 2009 года. BNS Категории: в Европе, экономика Ключевые слова: Литва, Россия, польша, форум, Кубилюс География: Литва — статья прочитана 178 раз Комментарии