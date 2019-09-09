А. Кубилюс: Литва и Польша должны помочь Западу изменить Россию

Избранный в Литве член Европарламента, консерватор Андрюс Кубилюс утверждает, что Литва и Польша должны помочь Западу в создании долгосрочной стратегии трансформации России в демократическое государство.
"Нам следует думать не только о том, как защититься от агрессивности России, (...) но и как мудро помочь ей преодолеть ее собственные постимпериалистические комплексы и трансформироваться", – заявил А. Кубилюс в субботу в литовском сейме.
"Такая трансформация является единственным путем для избавления от такой российской угрозы, которая до сих пор есть у нас под боком", – сказал политик.
Он выступил с сообщением на сессии Литовско-польской межпарламентской ассамблее по общей позиции стран в вопросах внешней политики.
По словам европарламентария, у Запада нет четкой стратегии отношений с Россией, он лишь стремится как можно быстрее забыть агрессивное поведение Москвы и вернуться к диалогу.
А. Кубилюс назвал такое поведение стратегией "бессилия и тупика".
"Это ни к чему не ведущее поведение Запада, которое не помогает России трансформироваться, а лишь вредит этому", – считает он.
По словам политика, хотя изменение России возможно только после ухода президента Владимира Путина, уже сейчас Запад должен распространять среди жителей России информацию о том, как могут выглядеть его отношения с Москвой, если страна трансформируется.
Член Европарламента также сказал, что Литва и Польша должны поощрять интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО, что успешный пример Киева вдохновит надежды жителей России увидеть это и в своей стране.
Ранее в субботу литовские и польские политики обсудили вопросы исторической памяти двух стран.
В воскресенье депутаты посетили Шилуву, Титувенай и Палангу. Работа сессии завершится в понедельник в Паланге.
Это уже вторая сессия Литовско-польской парламентской ассамблеи с возобновления ее деятельности в феврале этого года.
До этого последняя сессия состоялась в мае 2009 года.
А. Кубилюс назвал такое поведение стратегией "бессилия и тупика".
"Это ни к чему не ведущее поведение Запада, которое не помогает России трансформироваться, а лишь вредит этому", – считает он.
По словам политика, хотя изменение России возможно только после ухода президента Владимира Путина, уже сейчас Запад должен распространять среди жителей России информацию о том, как могут выглядеть его отношения с Москвой, если страна трансформируется.
Член Европарламента также сказал, что Литва и Польша должны поощрять интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО, что успешный пример Киева вдохновит надежды жителей России увидеть это и в своей стране.
Ранее в субботу литовские и польские политики обсудили вопросы исторической памяти двух стран.
В воскресенье депутаты посетили Шилуву, Титувенай и Палангу. Работа сессии завершится в понедельник в Паланге.
Это уже вторая сессия Литовско-польской парламентской ассамблеи с возобновления ее деятельности в феврале этого года.
До этого последняя сессия состоялась в мае 2009 года.