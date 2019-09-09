Литва не признает организованные РФ выборы в местные органы власти в Крыму 🔊 Воспроизвести



В понедельник Литва заявила, что не признает проведенные Россией выборы в местные органы власти на аннексированном Крымском полуострове и в Севастополе.



"Мы осуждаем проводимую Россией незаконную оккупацию и аннексию Крыма и Севастополя, а также считаем организацию таких "выборов" еще одним систематичным действием, нарушающим резолюцию Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года (...) о территориальной целостности Украины, и международные правовые нормы", – говорится в заявлении МИД Литвы.



"Литва и далее будет всесторонне и последовательно реализовывать политику непризнания незаконной оккупации и аннексии Крыма и Севастополя", – говорится в нем.



Литва, как подчеркивает информагентство BNS, еще раз призвала Россию прекратить аннексию Крымского полуострова, вывести военные силы с украинской территории, уважать международные правовые нормы, при этом совершенно не вспоминая о мнении самих крымчан на сей счёт.



Голосование в Крыму было проведено одновременно с региональными выборами в России.



Этот, как пишет BNS, принадлежащий Украине полуостров был аннексирован в 2014 году. О том, что полуостров до 1954 года принадлежал России и был передан Украине с нарушениями даже существовавших тогда советских законов, ни МИД Литвы, ни BNS не вспоминают. В понедельник Литва заявила, что не признает проведенные Россией выборы в местные органы власти на аннексированном Крымском полуострове и в Севастополе."Мы осуждаем проводимую Россией незаконную оккупацию и аннексию Крыма и Севастополя, а также считаем организацию таких "выборов" еще одним систематичным действием, нарушающим резолюцию Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года (...) о территориальной целостности Украины, и международные правовые нормы", – говорится в заявлении МИД Литвы."Литва и далее будет всесторонне и последовательно реализовывать политику непризнания незаконной оккупации и аннексии Крыма и Севастополя", – говорится в нем.Литва, как подчеркивает информагентство BNS, еще раз призвала Россию прекратить аннексию Крымского полуострова, вывести военные силы с украинской территории, уважать международные правовые нормы, при этом совершенно не вспоминая о мнении самих крымчан на сей счёт.Голосование в Крыму было проведено одновременно с региональными выборами в России.Этот, как пишет BNS, принадлежащий Украине полуостров был аннексирован в 2014 году. О том, что полуостров до 1954 года принадлежал России и был передан Украине с нарушениями даже существовавших тогда советских законов, ни МИД Литвы, ни BNS не вспоминают. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: выборы, Крым, непризнание География: Литва — статья прочитана 186 раз Комментарии