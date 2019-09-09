Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о сбитом Боинге 🔊 Воспроизвести



Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию передать следствию по делу сбитого над Донбассом малайзийского самолета рейса МН17 подозреваемого Владимира Цемаха, сообщает



"В настоящее время Генеральный прокурор попросил Россию выдать подозреваемого (Цемаха) в деле MH17, написал родственникам жертв авиакатастрофы министр юстиции", - сообщает нидерландский телеканал NOS с ссылкой на письмо родным и близким погибших в трагедии.



В материале также речь идет о том, что следователи прокуратуры Нидерландов уже допросили подозреваемого MH17 Цемаха на Украине, прежде чем он уехал в Москву в рамках обмена заключенными с Россией.



Нидерланды возражали против передачи Цемаха России. "Правительство глубоко сожалеет о том, что Цемах под давлением Российской Федерации стал частью этого обмена, что означает, что он в настоящее время находится в России", - написал парламенту министр иностранных дел Стеф Блок. Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию передать следствию по делу сбитого над Донбассом малайзийского самолета рейса МН17 подозреваемого Владимира Цемаха, сообщает ИНТЕРФАКС "В настоящее время Генеральный прокурор попросил Россию выдать подозреваемого (Цемаха) в деле MH17, написал родственникам жертв авиакатастрофы министр юстиции", - сообщает нидерландский телеканал NOS с ссылкой на письмо родным и близким погибших в трагедии.В материале также речь идет о том, что следователи прокуратуры Нидерландов уже допросили подозреваемого MH17 Цемаха на Украине, прежде чем он уехал в Москву в рамках обмена заключенными с Россией.Нидерланды возражали против передачи Цемаха России. "Правительство глубоко сожалеет о том, что Цемах под давлением Российской Федерации стал частью этого обмена, что означает, что он в настоящее время находится в России", - написал парламенту министр иностранных дел Стеф Блок. 3 сентября Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке призвал Украину не передавать Цемаха России. В тот же день агентство Associated Press сообщило, что нидерландские следователи хотят допросить удерживаемого под стражей на Украине Цемаха в рамках расследования крушения рейса MH17.



Украинские спецслужбы задержали Цемаха в конце июня на территории самопровозглашенной ДНР. После задержания бывшего командира ПВО в городе Снежное вывезли на территорию, которую контролируют Вооруженные силы Украины. Затем Цемаха отправили в Киев, где 29 июня Шевченковский районный суд города принял решение о его аресте сроком на два месяца. Цемаху предъявили обвинение в создании террористической группы или террористической организации.



В конце июля прокурор Олег Пересада сообщил в суде, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу об уничтожении малайзийского "Боинга" рейса MH17 в 2014 году.



Авиалайнер "Боинг" авиакомпании "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в зоне вооруженного конфликта в Донбассе 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. interfax.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: премьер, Путин, встреча, авиакатастрофа, расследование, Нидерланды, MH17 География: Россия — статья прочитана 176 раз Комментарии