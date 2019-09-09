МИД Грузии отказался признавать выборы в Крыму 🔊 Воспроизвести



МИД Грузии отказался признавать местные выборы в Крыму, назвав их "незаконными". Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства, сообщает



В сообщении отмечается, что голосование представляет собой "грубое нарушение основополагающих норм и принципов международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины".



В ведомстве также заявили, что считают полуостров "неотъемлемой частью Украины".



В воскресенье в России прошел Единый день голосования. В Крыму состоялись выборы в местные советы и парламент.



Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором более 95 процентов избирателей республики высказались за воссоединение. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. МИД Грузии отказался признавать местные выборы в Крыму, назвав их "незаконными". Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства, сообщает РИА Новости В сообщении отмечается, что голосование представляет собой "грубое нарушение основополагающих норм и принципов международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины".В ведомстве также заявили, что считают полуостров "неотъемлемой частью Украины".В воскресенье в России прошел Единый день голосования. В Крыму состоялись выборы в местные советы и парламент.Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором более 95 процентов избирателей республики высказались за воссоединение. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. РИА Новости Категории: в России, политика Ключевые слова: выборы, Грузия, Крым, непризнание — статья прочитана 41 раз Комментарии