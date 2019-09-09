После обмена пленными Литва призывает Россию освободить всех пленных украинцев 🔊 Воспроизвести глава МИД Литвы Линас Линкявичюс



В связи с обменом заключенными между Киевом и Москвой Литва призвала Россию отпустить и других незаконно содержащихся в заключении граждан Украины.



"Мы призываем Россию без условий освободить прочих граждан Украины, незаконно содержащихся на территории Российской Федерации", – говорится в опубликованном в воскресенье заявлении МИД Литвы.



Украина и Россия в субботу обменялись 35 заключенными (с каждой из сторон).



МИД Литвы приветствовал "возвращение домой граждан Украины, которые были незаконно задержаны и содержались в заключении Россией".



"Мы радуемся вместе с семьями вернувшихся, и желаем им как можно быстрее восстановить силы", – говорится в сообщении.



Среди возвращенных Украине заключенных – 24 моряка, задержанные в прошлом году рядом с аннексированным Крымским полуостровом, в Керченском проливе, сообщает BNS. В связи с обменом заключенными между Киевом и Москвой Литва призвала Россию отпустить и других незаконно содержащихся в заключении граждан Украины."Мы призываем Россию без условий освободить прочих граждан Украины, незаконно содержащихся на территории Российской Федерации", – говорится в опубликованном в воскресенье заявлении МИД Литвы.Украина и Россия в субботу обменялись 35 заключенными (с каждой из сторон).МИД Литвы приветствовал "возвращение домой граждан Украины, которые были незаконно задержаны и содержались в заключении Россией"."Мы радуемся вместе с семьями вернувшихся, и желаем им как можно быстрее восстановить силы", – говорится в сообщении.Среди возвращенных Украине заключенных – 24 моряка, задержанные в прошлом году рядом с аннексированным Крымским полуостровом, в Керченском проливе, сообщает BNS. О том, при каких обстоятельствах они были задержаны, МИД Литвы старается не упоминать. BNS также не акцентирует на этом внимание.



МИД Литвы отмечает, что в мае этого года Международный трибунал по морскому праву принял постановление, которое обязало Россию незамедлительно освободить украинских моряков, но оно так и не было реализовано, поскольку моряки стали объектом обмена.



Министерство выразило надежду на то, что состоявшийся обмен не навредит расследованию произошедшей в 2014 году в небе над Восточной Украиной катастрофы малазийского авиалайнера, установлению виновных и привлечению их к уголовной ответственности.



Во время обмена Украина направила в Россию украинского гражданина Владимира Цемаха, который считается ключевым свидетелем в деле о крушении самолета MH17.



Есть подозрения, что В. Цемах командовал силами ПВО поддерживаемых Россией сепаратистов в Снежное, где произошел упомянутый инцидент.



Голландцы, руководящие международной следственной группой по этому инциденту, также были возмущены освобождением В. Цемаха.



Пять лет назад, лайнер MH17, летевший из Амстердама в Куалу-Лумпур, был сбит, как пишет BNS, произведенной в России ракетой. Во время инцидента погибли все 298 человек, находившиеся на борту самолета.



Почему голландцы не удосужились побеседовать с подозреваемым, пока он находился в Киеве и где украинская сторона создала бы для голландских следователей самые комфортные условия, ни BNS, ведомство Линкявичюса, ни представители голландского следствия не объясняют. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, обмен, пленные, договоренности — статья прочитана 75 раз Комментарии