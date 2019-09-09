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После обмена пленными Литва призывает Россию освободить всех пленных украинцев

глава МИД Литвы Линас Линкявичюс


В связи с обменом заключенными между Киевом и Москвой Литва призвала Россию отпустить и других незаконно содержащихся в заключении граждан Украины.

"Мы призываем Россию без условий освободить прочих граждан Украины, незаконно содержащихся на территории Российской Федерации", – говорится в опубликованном в воскресенье заявлении МИД Литвы.

Украина и Россия в субботу обменялись 35 заключенными (с каждой из сторон).

МИД Литвы приветствовал "возвращение домой граждан Украины, которые были незаконно задержаны и содержались в заключении Россией".

"Мы радуемся вместе с семьями вернувшихся, и желаем им как можно быстрее восстановить силы", – говорится в сообщении.

Среди возвращенных Украине заключенных – 24 моряка, задержанные в прошлом году рядом с аннексированным Крымским полуостровом, в Керченском проливе, сообщает BNS.
О том, при каких обстоятельствах они были задержаны, МИД Литвы старается не упоминать. BNS также не акцентирует на этом внимание.

МИД Литвы отмечает, что в мае этого года Международный трибунал по морскому праву принял постановление, которое обязало Россию незамедлительно освободить украинских моряков, но оно так и не было реализовано, поскольку моряки стали объектом обмена.

Министерство выразило надежду на то, что состоявшийся обмен не навредит расследованию произошедшей в 2014 году в небе над Восточной Украиной катастрофы малазийского авиалайнера, установлению виновных и привлечению их к уголовной ответственности.

Во время обмена Украина направила в Россию украинского гражданина Владимира Цемаха, который считается ключевым свидетелем в деле о крушении самолета MH17.

Есть подозрения, что В. Цемах командовал силами ПВО поддерживаемых Россией сепаратистов в Снежное, где произошел упомянутый инцидент.

Голландцы, руководящие международной следственной группой по этому инциденту, также были возмущены освобождением В. Цемаха.

Пять лет назад, лайнер MH17, летевший из Амстердама в Куалу-Лумпур, был сбит, как пишет BNS, произведенной в России ракетой. Во время инцидента погибли все 298 человек, находившиеся на борту самолета.

Почему голландцы не удосужились побеседовать с подозреваемым, пока он находился в Киеве и где украинская сторона создала бы для голландских следователей самые комфортные условия, ни BNS, ведомство Линкявичюса, ни представители голландского следствия не объясняют.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Россия, обмен, пленные, договоренности
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добавлена сегодня, 9 сентября, 13:20

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