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На выборах трех членов сейма Литвы потребуется второй тур - ОБОЗРЕНИЕ BNS
В воскресенье в Литве состоялись выборы претендентов на три освободившихся в парламенте места. Во всех трех одномандатных округах потребуется второй тур.
В первом туре в столичном Жирмунайском округе больше всего голосов получили консерватор Пауле Кузмицкене и лидер социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас.
В Гаргждай во второй тур прошли консерватор Раса Петраускене и представитель Литовской центристской партии Криступас Кривицкас.
В Жемгалском одномандатном округе во втором туре встретятся кандидат Союза "крестьян" и "зеленых" и Литовской центристской партии Рута Янутене и социал-демократ Людас Йонайтис.
Второй тур состоится через две недели.
Общая активность избирателей была особо низкой – она составила 19,95%.
География: Литва
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