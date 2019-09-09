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На выборах трех членов сейма Литвы потребуется второй тур - ОБОЗРЕНИЕ BNS



В воскресенье в Литве состоялись выборы претендентов на три освободившихся в парламенте места. Во всех трех одномандатных округах потребуется второй тур.

В первом туре в столичном Жирмунайском округе больше всего голосов получили консерватор Пауле Кузмицкене и лидер социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас.

В Гаргждай во второй тур прошли консерватор Раса Петраускене и представитель Литовской центристской партии Криступас Кривицкас.

В Жемгалском одномандатном округе во втором туре встретятся кандидат Союза "крестьян" и "зеленых" и Литовской центристской партии Рута Янутене и социал-демократ Людас Йонайтис.

Второй тур состоится через две недели.

Общая активность избирателей была особо низкой – она составила 19,95%.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: сейм, выборы, кандидаты, депутаты
География: Литва
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добавлена сегодня, 9 сентября, 11:30

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