На выборах трех членов сейма Литвы потребуется второй тур - ОБОЗРЕНИЕ BNS 🔊 Воспроизвести



В воскресенье в Литве состоялись выборы претендентов на три освободившихся в парламенте места. Во всех трех одномандатных округах потребуется второй тур.



В первом туре в столичном Жирмунайском округе больше всего голосов получили консерватор Пауле Кузмицкене и лидер социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас.



В Гаргждай во второй тур прошли консерватор Раса Петраускене и представитель Литовской центристской партии Криступас Кривицкас.



В Жемгалском одномандатном округе во втором туре встретятся кандидат Союза "крестьян" и "зеленых" и Литовской центристской партии Рута Янутене и социал-демократ Людас Йонайтис.



Второй тур состоится через две недели.



Общая активность избирателей была особо низкой – она составила 19,95%. В воскресенье в Литве состоялись выборы претендентов на три освободившихся в парламенте места. Во всех трех одномандатных округах потребуется второй тур.В первом туре в столичном Жирмунайском округе больше всего голосов получили консерватор Пауле Кузмицкене и лидер социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас.В Гаргждай во второй тур прошли консерватор Раса Петраускене и представитель Литовской центристской партии Криступас Кривицкас.В Жемгалском одномандатном округе во втором туре встретятся кандидат Союза "крестьян" и "зеленых" и Литовской центристской партии Рута Янутене и социал-демократ Людас Йонайтис.Второй тур состоится через две недели.Общая активность избирателей была особо низкой – она составила 19,95%. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, выборы, кандидаты, депутаты География: Литва — статья прочитана 129 раз Комментарии