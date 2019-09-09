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На Стад де Франс перепутали Албанию с Андоррой, а извинились перед Арменией

Французский футболист Оливье Жиру во время встречи с Албанией REUTERS/Christian Hartmann


На парижском стадионе Стад де Франс перед матчем между Францией и Албанией организаторы перепутали национальные гимны, сообщает RFI. Вместо гимна Албании перед встречей зазвучал гимн Андорры. В ответ на возмущенный свист болельщиков диктор извинился, но пообещал включить гимн Армении.

«Игроки очень плохо это восприняли. Я сказал им не начинать играть до того, как из колонок не заиграет наш национальный гимн», — поделился с журналистами после матча главный тренер сборной Рейя Эдуардо.
В результате инцидента начало встречи задержали на несколько минут. Для Албании он прошел так же неудачно, как и начался: сборная, как и предполагали букмекеры, уступила Франции с провальным счетом 4:1.

«Подобное не должно было случиться, хотя и случилось… Я разговаривал с арбитром и полностью понимаю позицию албанцев, хотя вначале и не понял, почему все свистели», — отметил тренер французской команды Дидье Дешан.

В Федерации футбола Франции объяснили заминку человеческим фактором. Как пишет газета Le Parisien, через несколько дней сборная Франции должна сыграть с Андоррой на этом же стадионе. За несколько дней до встречи звукооператор получил гимны по электронной почте: один из них был назван FRAALB, другой — FRAAND. В момент начала матча технический персонал включил не тот файл.
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ru.rfi.fr
Категории: спорт, в Европе, образование
Ключевые слова: футбол, гимн, страны
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добавлена сегодня, 9 сентября, 13:00

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