Загрузка... На Стад де Франс перепутали Албанию с Андоррой, а извинились перед Арменией 🔊 Воспроизвести Французский футболист Оливье Жиру во время встречи с Албанией REUTERS/Christian Hartmann



На парижском стадионе Стад де Франс перед матчем между Францией и Албанией организаторы перепутали национальные гимны, сообщает



«Игроки очень плохо это восприняли. Я сказал им не начинать играть до того, как из колонок не заиграет наш национальный гимн», — поделился с журналистами после матча главный тренер сборной Рейя Эдуардо. На парижском стадионе Стад де Франс перед матчем между Францией и Албанией организаторы перепутали национальные гимны, сообщает RFI . Вместо гимна Албании перед встречей зазвучал гимн Андорры. В ответ на возмущенный свист болельщиков диктор извинился, но пообещал включить гимн Армении.«Игроки очень плохо это восприняли. Я сказал им не начинать играть до того, как из колонок не заиграет наш национальный гимн», — поделился с журналистами после матча главный тренер сборной Рейя Эдуардо. В результате инцидента начало встречи задержали на несколько минут. Для Албании он прошел так же неудачно, как и начался: сборная, как и предполагали букмекеры, уступила Франции с провальным счетом 4:1.



«Подобное не должно было случиться, хотя и случилось… Я разговаривал с арбитром и полностью понимаю позицию албанцев, хотя вначале и не понял, почему все свистели», — отметил тренер французской команды Дидье Дешан.



В Федерации футбола Франции объяснили заминку человеческим фактором. Как пишет газета Le Parisien, через несколько дней сборная Франции должна сыграть с Андоррой на этом же стадионе. За несколько дней до встречи звукооператор получил гимны по электронной почте: один из них был назван FRAALB, другой — FRAAND. В момент начала матча технический персонал включил не тот файл. Загрузка... ru.rfi.fr Категории: спорт, в Европе, образование Ключевые слова: футбол, гимн, страны — статья прочитана 85 раз Комментарии