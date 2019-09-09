Загрузка... Ученые впервые омолодили людей на уровне ДНК при помощи лекарств 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES



Участники медицинского эксперимента, проведенного учеными Калифорнийского университета, "помолодели" в результате приема прописанных им препаратов - то есть снизили свой биологический возраст, определяемый специальными маркерами ДНК, сообщает



Об этом сообщает журнал Nature, называя результаты эксперимента первым намеком на то, что "биологический возраст" организма можно обратить вспять.



В то же время журнал, как и сами авторы исследования, подчеркивает весьма скромный масштаб работы и отсутствие контрольной группы.



Дело в том, что ученые сами не ожидали подобных результатов и даже не ставили подобной цели: они хотели лишь проверить влияние одновременного приема трех довольно широко используемых в медицине препаратов на иммунную систему. Участники медицинского эксперимента, проведенного учеными Калифорнийского университета, "помолодели" в результате приема прописанных им препаратов - то есть снизили свой биологический возраст, определяемый специальными маркерами ДНК, сообщает ВВС Об этом сообщает журнал Nature, называя результаты эксперимента первым намеком на то, что "биологический возраст" организма можно обратить вспять.В то же время журнал, как и сами авторы исследования, подчеркивает весьма скромный масштаб работы и отсутствие контрольной группы.Дело в том, что ученые сами не ожидали подобных результатов и даже не ставили подобной цели: они хотели лишь проверить влияние одновременного приема трех довольно широко используемых в медицине препаратов на иммунную систему.



Признаки восстановления показала и иммунная система участников.



"Я ожидал увидеть замедление [биологических] часов, но никак не обратный ход, - цитирует Nature одного из авторов работы, профессора генетики Стива Хорвата. - Все это выглядело довольно футуристично".



Случайное открытие



Биологический возраст человека определяют так называемые эпигенетические часы - набор маркеров ДНК, которые изменяются по мере старения. Он отражает функциональное состояние организма и может как опережать реальный, календарный возраст, так и отставать от него.



Биомаркеры старения были открыты еще полвека назад, и с тех пор немало ученых пыталось придумать способ замедлить ход биологических часов, чтобы продлить молодость.



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Однако эксперимент, проведенный в Медицинском центре Стэнфорда, ставился совершенно с другой целью. Изначально иммунолог из Лос-Анджелеса Грегори Фахи хотел проверить, насколько безопасно использовать инъекции гормона роста (соматотропина) для восстановления тканей вилочковой железы у людей.



Этот небольшой орган расположен в верхней части грудной клетки и играет важнейшую роль в иммунной системе, однако с возрастом он начинает сокращаться в размерах и забиваться жировой тканью.



Некоторые исследования - преимущественно на животных - показали, что гормон роста помогает регенерации вилочковой железы, но в то же время способствует развитию сахарного диабета. Поэтому наряду с инъекциями соматотропина участникам эксперимента прописали два широко известных противодиабетических препарата - прастерон и метформин.



Добровольцев набралось девять человек, все - белые мужчины в возрасте от 51 до 65 лет, у которых на протяжении года брали регулярные анализы крови, а также провели МРТ в начале и в конце исследования.



В итоге показатели крови улучшились у всех девятерых участников, а у семи из них действительно произошла регенерация тканей вилочковой железы - то есть эксперимент Фахи удался.



Только потом ученому пришла в голову мысль показать результаты своей работы Стиву Хорвату - разработчику одного из наиболее точных способов измерения биологического возраста.



Хорват провел собственное исследование - и обнаружил, что биологический возраст всех участников эксперимента существенно снизился. В том числе и у тех шести волонтеров, которые сдали последний анализ крови спустя полгода после окончания приема препаратов - то есть "возрастной эффект" терапии оказался продолжительным.



Теперь его необходимо протестировать в ходе специального, более масштабного исследования.



"Возможно, какой-то эффект и есть, но эти результаты нельзя считать абсолютно надежными, потому что масштаб работы очень скромный и контроль над исследованием не был достаточным", - подчеркивает профессор клеточной биологии Университета Аахена Вольфганг Вагнер.



Однако сам Хорват настроен оптимистично: "Поскольку мы могли отследить изменения [в анализах] каждого участника отдельно, и у всех эффект [омоложения] оказался очень сильным, я полон оптимизма". Однако через год приема этого лекарственного коктейля добровольцами выяснилось, что каждый из них "помолодел" в среднем на 2,5 года.Признаки восстановления показала и иммунная система участников."Я ожидал увидеть замедление [биологических] часов, но никак не обратный ход, - цитирует Nature одного из авторов работы, профессора генетики Стива Хорвата. - Все это выглядело довольно футуристично".Биологический возраст человека определяют так называемые эпигенетические часы - набор маркеров ДНК, которые изменяются по мере старения. Он отражает функциональное состояние организма и может как опережать реальный, календарный возраст, так и отставать от него.Биомаркеры старения были открыты еще полвека назад, и с тех пор немало ученых пыталось придумать способ замедлить ход биологических часов, чтобы продлить молодость.Однако эксперимент, проведенный в Медицинском центре Стэнфорда, ставился совершенно с другой целью. Изначально иммунолог из Лос-Анджелеса Грегори Фахи хотел проверить, насколько безопасно использовать инъекции гормона роста (соматотропина) для восстановления тканей вилочковой железы у людей.Этот небольшой орган расположен в верхней части грудной клетки и играет важнейшую роль в иммунной системе, однако с возрастом он начинает сокращаться в размерах и забиваться жировой тканью.Некоторые исследования - преимущественно на животных - показали, что гормон роста помогает регенерации вилочковой железы, но в то же время способствует развитию сахарного диабета. Поэтому наряду с инъекциями соматотропина участникам эксперимента прописали два широко известных противодиабетических препарата - прастерон и метформин.Добровольцев набралось девять человек, все - белые мужчины в возрасте от 51 до 65 лет, у которых на протяжении года брали регулярные анализы крови, а также провели МРТ в начале и в конце исследования.В итоге показатели крови улучшились у всех девятерых участников, а у семи из них действительно произошла регенерация тканей вилочковой железы - то есть эксперимент Фахи удался.Только потом ученому пришла в голову мысль показать результаты своей работы Стиву Хорвату - разработчику одного из наиболее точных способов измерения биологического возраста.Хорват провел собственное исследование - и обнаружил, что биологический возраст всех участников эксперимента существенно снизился. В том числе и у тех шести волонтеров, которые сдали последний анализ крови спустя полгода после окончания приема препаратов - то есть "возрастной эффект" терапии оказался продолжительным.Теперь его необходимо протестировать в ходе специального, более масштабного исследования."Возможно, какой-то эффект и есть, но эти результаты нельзя считать абсолютно надежными, потому что масштаб работы очень скромный и контроль над исследованием не был достаточным", - подчеркивает профессор клеточной биологии Университета Аахена Вольфганг Вагнер.Однако сам Хорват настроен оптимистично: "Поскольку мы могли отследить изменения [в анализах] каждого участника отдельно, и у всех эффект [омоложения] оказался очень сильным, я полон оптимизма". Загрузка... bbc.com Категории: в мире, технологии, здоровье, образование Ключевые слова: днк, ученые, лекарство, омоложение — статья прочитана 151 раз Комментарии