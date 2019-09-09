Загрузка... Литовцы после игры с Украиной признали: соперник выше на голову. Или на две 🔊 Воспроизвести © Facebook / Lietuvos futbolas



По окончании матча отборочного цикла чемпионата Европы-2020 по футболу со сборной Украины футболисты Литвы признали свою несостоятельность, сообщает



Вратарь литовцев Эмилиюс Зубас был краток: "Очень нелегко пришлось. Украина контролировала игру весь матч. У нас тоже, конечно, были наши шансы и воспользуйся мы ими лучше, то результат мог стать несколько другим. Мы слишком мало владели мячом (статистика говорит только о 36 процентах - Прим.) и допускали много неточностей в первых передачах". По окончании матча отборочного цикла чемпионата Европы-2020 по футболу со сборной Украины футболисты Литвы признали свою несостоятельность, сообщает Sputnik Литва . Три пропущенных безответных мяча говорят сами за себя. Результат, как говорится, на табло.Вратарь литовцев Эмилиюс Зубас был краток: "Очень нелегко пришлось. Украина контролировала игру весь матч. У нас тоже, конечно, были наши шансы и воспользуйся мы ими лучше, то результат мог стать несколько другим. Мы слишком мало владели мячом (статистика говорит только о 36 процентах - Прим.) и допускали много неточностей в первых передачах". Защитник сборной Литвы Миндаугас Палионис: "Соперник оказался на голову сильнее нас, а может и на две. После такого матча очень сложно контролировать эмоции, но факты не врут. Они забили нам три мяча, а могли и больше. Знали, что они в первые 15 минут попытаются нас задавить и забить быстрый гол. К сожалению, у них это получилось, что полностью разрушило наш план на игру".







Наставник литовской команды Вальдас Урбонас: "Готовились, зная силу и организованность соперника. Пытались насытить середину поля, закрыть зоны, где они сильны. Жаль, что отдельные ошибки в полузащите привели к пропущенным голам. Во втором тайме внесли изменения в игру, чтобы оживить игру, добавить агрессивности. В целом, несмотря на итог, я доволен теми кто вышел на поле, просто Украина создала нам слишком много проблем. Надо признать, соперник оказался намного сильнее. Но хочу поблагодарить свою команду за готовность играть и преданность своему делу".



Урбонас также не оставил без внимания тот факт, что значительную часть зрителей на стадионе в Вильнюсе составляли украинские болельщики: "Мы должны быть рады, что стадион оказался заполнен. Я был удивлен, конечно, тем, что собралось так много украинских фанатов. Но не думаю, что это нарушило общий фон, ведь это был праздник футбола для всех".



Рулевой сборной Украины Андрей Шевченко сказал после игры следующее: "Видно, что команда Литвы еще находится в процессе становления, тренер ведет поиск оптимального состава. Об этом свидетельствуют изменения в команде по сравнению с последним матчем против Сербией. Пока мне сложно оценить сильные и слабые стороны литовцев. Возможно, сегодня мы играли сильнее, чем ожидал соперник".



Что касается вопроса о том, можно ли Украину теперь причислить в топ-командам (сборная пока занимает безоговорочно первое место в своей отборочной группе), то Шевченко предостерег от таких сравнений. "Пока рано об этом говорить. В нашей игре сегодня были как хорошие, так и плохие эпизоды", - заключил главный тренер украинцев. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: в Европе, спорт Ключевые слова: футбол, матч, ЧЕ-2020 География: Литва — статья прочитана 143 раза Комментарии