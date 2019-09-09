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Литовская авиакомпания выполнила первый чартерный рейс из Вильнюса в Батуми
Литовская авиакомпания GetJet Airlines осуществила первый рейс из Вильнюса в Батуми, сообщает Sputnik.
Первых пассажиров торжественно встретили в аэропорту курортного города с участием фольклорных исполнителей и дегустацией грузинского вина.
Самолет доставил в Грузию 180 туристов, большая часть которых собирается провести отдых в Батуми и Кобулети.
Рейсы между Вильнюсом и Батуми будут осуществляться каждый понедельник до конца сентября. Авиакомпания планирует увеличить количество перелетов, чтобы в следующем году можно было перевозить пассажиров в течение всего летнего сезона.
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lt.sputniknews.ru
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