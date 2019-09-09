Загрузка... Литовская авиакомпания выполнила первый чартерный рейс из Вильнюса в Батуми 🔊 Воспроизвести



Литовская авиакомпания GetJet Airlines осуществила первый рейс из Вильнюса в Батуми, сообщает



Первых пассажиров торжественно встретили в аэропорту курортного города с участием фольклорных исполнителей и дегустацией грузинского вина.



Самолет доставил в Грузию 180 туристов, большая часть которых собирается провести отдых в Батуми и Кобулети.



Рейсы между Вильнюсом и Батуми будут осуществляться каждый понедельник до конца сентября. Авиакомпания планирует увеличить количество перелетов, чтобы в следующем году можно было перевозить пассажиров в течение всего летнего сезона. Литовская авиакомпания GetJet Airlines осуществила первый рейс из Вильнюса в Батуми, сообщает Sputnik Первых пассажиров торжественно встретили в аэропорту курортного города с участием фольклорных исполнителей и дегустацией грузинского вина.Самолет доставил в Грузию 180 туристов, большая часть которых собирается провести отдых в Батуми и Кобулети.Рейсы между Вильнюсом и Батуми будут осуществляться каждый понедельник до конца сентября. Авиакомпания планирует увеличить количество перелетов, чтобы в следующем году можно было перевозить пассажиров в течение всего летнего сезона. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество Ключевые слова: Батуми, аэропорт, рейс, авиация География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 111 раз Комментарии