Литва вошла в тройку лидеров по показателю смертности в ЕС 🔊 Воспроизвести



В исследовании считалось количество летальных исходов, когда человека можно было спасти благодаря профилактике и своевременной медпомощи. Литва заняла второе место по показателю смертности среди стран Европейского союза, сообщает



В рейтинге считалось количество предотвратимых и излечимых смертей. По общему показателю Литва заняла второе место среди 28 стран ЕС, собрав 80 процентов от общего количества смертей. При этом среднее значение по Евросоюзу – 68 процентов.



В исследовании считалось количество летальных исходов, когда человека можно было спасти благодаря профилактике и своевременной медпомощи. Литва заняла второе место по показателю смертности среди стран Европейского союза, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Eurostat.В рейтинге считалось количество предотвратимых и излечимых смертей. По общему показателю Литва заняла второе место среди 28 стран ЕС, собрав 80 процентов от общего количества смертей. При этом среднее значение по Евросоюзу – 68 процентов. Опередила Литву только Румыния, набрав 80,1 процента. На третьем месте – Венгрия, на четвертом – соседка Литвы Латвия, а на пятом – Хорватия. Самый низкий общий показатель смертности во Франции, Нидерландах и Польши.



Предотвратимой смертью называются летальные исходы, которых можно было избежать благодаря мерам общественного здравоохранения и первичной профилактике.



Излечимой смертью называются летальные исходы, которых можно было бы избежать благодаря своевременному медицинскому вмешательству.



По каждому из показателей был составлен отдельный рейтинг. Здесь значения несколько отличаются. По показателю предотвратимой смерти Литва набрала 49,8 процента, заняв четвертое место. Обстоятельства сложились хуже в Словении, Венгрии и Эстонии – они лидеры списка.



По показателю излечимой смерти Литва заняла третье место, набрав 30,1 процента. Процентаж выше только в Румынии и Словакии.



Отмечается, что чаще всего люди умирают от инфаркта– таких смертей 15 процентов от общего числа. Также частой причиной смерти стал рак дыхательной системы – 14 процентов. Семь процентов умерли от инсульта. Еще столько же от алкоголизма.



В Литве уже несколько десятилетий царит демографический кризис. В 2015 году в стране было 2921920 человек, в 2016-м — 2888558, в 2017-м — 2847900, в 2018-м — 2808901 человек. На начало 2019 года численность населения составила 2793986 человек.



По данным прогноза ООН, к концу 2100 года население Литвы может сократиться до 960 тысяч человек. lt.sputniknews.ru Категории: общество, в Европе Ключевые слова: данные, Eurostat, смертность География: Литва — статья прочитана 172 раза Комментарии