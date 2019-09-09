Загрузка... Express Великобритания : 80% британцев готовы переехать в Сибирь 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Александр Кряжев



Как показал опрос, проведенный изданием Express.co.uk, почти восемь из десяти граждан Британии готовы серьезно рассмотреть вопрос об эмиграции в Россию



Разочарованные жизнью в современной Британии, 78% из более чем 22 тысяч респондентов ответили: «Да! Договорились, я готов» на вопрос «Уехали бы вы в Россию ради бесплатной земли?».



Эти данные были получены после того, как стало известно, что президент России Владимир Путин предлагает бесплатные земельные участки площадью один гектар для тех, кто готов переехать в сибирскую глушь с намерением развивать экономику этого региона.



Этот проект вызвал большой интерес у британской общественности, многих представителей которой прельщает ошеломительная красота природы этого края, а также жесткий, решительный и прагматичный стиль руководства Путина. Разочарованные жизнью в современной Британии, 78% из более чем 22 тысяч респондентов ответили: «Да! Договорились, я готов» на вопрос «Уехали бы вы в Россию ради бесплатной земли?».Эти данные были получены после того, как стало известно, что президент России Владимир Путин предлагает бесплатные земельные участки площадью один гектар для тех, кто готов переехать в сибирскую глушь с намерением развивать экономику этого региона.Этот проект вызвал большой интерес у британской общественности, многих представителей которой прельщает ошеломительная красота природы этого края, а также жесткий, решительный и прагматичный стиль руководства Путина.



В этом есть своя доля романтики. Мысли перебраться в такие дальние края, назад к природе. Мы могли бы решиться испытать свою выносливость, свой характер.



Безусловно, это еще и разочарование в Великобритании, в британской жизни. Мы все здесь зависимы и не знаем, что происходит».



Говоря о причинах желания уехать, он также сослался на «демографические изменения и на то, что сельские районы меняются в результате урбанизации».



Еще один участник опроса сказал: «Теперь Владимир Путин нравится мне еще больше. Эх, будь я на 30 лет моложе, я бы уже был в пути».



Другие респонденты назвали предстоящий референдум и возможное голосование против выхода из ЕС поводом для того, чтобы переехать на тысячу километров на Восток, «в суровые места, где лед и пламя рядом».



А один из участников сказал: «Это было бы лучше, чем жить при Кэмероне и Корбине по их ЕС-овским законам».



Другой продолжил: «Спасибо за ваше любезное предложение, мистер Путин. Если мы не выйдем из ЕС, то возможно, что многие в будущем и воспользуются вашим предложением».



К тому же здесь считают, что жить при Путине британским гражданам будет хорошо, да и рейтинги его стремительно растут — что резко отличает его от британских лидеров.



При том, что премьер-министра Дэвида Кэмерона и лидера лейбористов Джереми Корбина поддерживают менее 35% населения, рейтинг Владимира Путина в России составляет 82% — самый высокий за все время.



Однако не всем предложение Путина показалось привлекательным. Многие испугались холодов (температура там может опускаться до –47° С) или сочли, что двойная угроза в виде туч комаров летом и голодных медведей зимой — это уже слишком.



Но, так или иначе, посольство России подтвердило изданию Express.co.uk, что «несколько британских граждан уже проявили интерес к этому проекту».



Автор: Джои Миллар (Joey Millar) для Daily Express, Великобритания, перевод В своем интервью Express.co.uk Саймон Шарп (Simon Sharp) рассказал: «Как только я прочитал об этом, мы с женой обсудили этот вопрос.В этом есть своя доля романтики. Мысли перебраться в такие дальние края, назад к природе. Мы могли бы решиться испытать свою выносливость, свой характер.Безусловно, это еще и разочарование в Великобритании, в британской жизни. Мы все здесь зависимы и не знаем, что происходит».Говоря о причинах желания уехать, он также сослался на «демографические изменения и на то, что сельские районы меняются в результате урбанизации».Еще один участник опроса сказал: «Теперь Владимир Путин нравится мне еще больше. Эх, будь я на 30 лет моложе, я бы уже был в пути».Другие респонденты назвали предстоящий референдум и возможное голосование против выхода из ЕС поводом для того, чтобы переехать на тысячу километров на Восток, «в суровые места, где лед и пламя рядом».А один из участников сказал: «Это было бы лучше, чем жить при Кэмероне и Корбине по их ЕС-овским законам».Другой продолжил: «Спасибо за ваше любезное предложение, мистер Путин. Если мы не выйдем из ЕС, то возможно, что многие в будущем и воспользуются вашим предложением».К тому же здесь считают, что жить при Путине британским гражданам будет хорошо, да и рейтинги его стремительно растут — что резко отличает его от британских лидеров.При том, что премьер-министра Дэвида Кэмерона и лидера лейбористов Джереми Корбина поддерживают менее 35% населения, рейтинг Владимира Путина в России составляет 82% — самый высокий за все время.Однако не всем предложение Путина показалось привлекательным. Многие испугались холодов (температура там может опускаться до –47° С) или сочли, что двойная угроза в виде туч комаров летом и голодных медведей зимой — это уже слишком.Но, так или иначе, посольство России подтвердило изданию Express.co.uk, что «несколько британских граждан уже проявили интерес к этому проекту».Автор: Джои Миллар (Joey Millar) для Daily Express, Великобритания, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: общество, в Европе, дом и быт Ключевые слова: Россия, опрос, британцы, ПМЖ — статья прочитана 145 раз Комментарии