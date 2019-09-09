ЕС запретил импортировать фрукты и овощи из Украины 🔊 Воспроизвести © Фото: pixabay.com



Ограничения коснулись не только Украины, но и некоторых других стран, которые не являются членами Евросоюза, сообщает



С 1 сентября европейские импортеры отказались закупать некоторые овощи и фрукты из Украины. Соответствующее решение было принято еще 21 марта, оно касается томатов, яблок, груш, перца, баклажанов и другой продукции.



Ограничения затронули не только Украину, но и некоторые другие страны, не входящие в ЕС. Причиной вступления директивы в силу называется усиление мер защиты от вредных карантинных организмов. Запрет будет в силе, пока Украина не докажет «чистоту» своей продукции.



По оценке экспертов, если поставки не удастся разблокировать, то возможные потери только украинских производителей яблок в новом сезоне могут составить от 4 до 5 миллионов долларов. А это - около 15% всей экспортной выручки. Ограничения коснулись не только Украины, но и некоторых других стран, которые не являются членами Евросоюза, сообщает ЗВЕЗДА С 1 сентября европейские импортеры отказались закупать некоторые овощи и фрукты из Украины. Соответствующее решение было принято еще 21 марта, оно касается томатов, яблок, груш, перца, баклажанов и другой продукции.Ограничения затронули не только Украину, но и некоторые другие страны, не входящие в ЕС. Причиной вступления директивы в силу называется усиление мер защиты от вредных карантинных организмов. Запрет будет в силе, пока Украина не докажет «чистоту» своей продукции.По оценке экспертов, если поставки не удастся разблокировать, то возможные потери только украинских производителей яблок в новом сезоне могут составить от 4 до 5 миллионов долларов. А это - около 15% всей экспортной выручки. tvzvezda.ru Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: запрет, поставки, овощи, фрукты География: Украина — статья прочитана 172 раза Комментарии