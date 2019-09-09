Индия заказала у России оружия на 14, 5 миллиарда долларов 🔊 Воспроизвести



Индия подписала контракты с Россией на поставку вооружения и военной техники на 14,5 миллиарда долларов, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, сообщает



"Это очень значимая цифра, и, действительно, это прорыв. Этот документ дает основу и принципы взаимодействия наших предприятий с нашими индийскими партнерами по этой теме", — сказал он журналистам.



Сейчас продолжаются переговоры по поставке и лицензионному производству переносного ЗРК "Игла-С". Кроме того, сегодня стороны подписали соглашение о производстве в Индии запчастей для российской военной техники и вооружений. Индия подписала контракты с Россией на поставку вооружения и военной техники на 14,5 миллиарда долларов, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, сообщает РИА Новости "Это очень значимая цифра, и, действительно, это прорыв. Этот документ дает основу и принципы взаимодействия наших предприятий с нашими индийскими партнерами по этой теме", — сказал он журналистам.Сейчас продолжаются переговоры по поставке и лицензионному производству переносного ЗРК "Игла-С". Кроме того, сегодня стороны подписали соглашение о производстве в Индии запчастей для российской военной техники и вооружений. В прошлом году, несмотря на "жесточайший прессинг" США, Индия заказала у России зенитные ракетные системы С-400, фрегаты 11356, а также "большую партию боеприпасов для Военно-воздушных, Военно-морских и Сухопутных сил", отметил Шугаев.



Ранее Владимир Путин сообщил, что после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях Восточного экономического форума они согласовали солидный пакет двусторонних документов в торгово-инвестиционной и военно-технической сферах, в области промышленности, образования и культуры.



Кроме того, Моди и Путин обсудили борьбу с международным терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, обстановку в Афганистане, положение дел вокруг иранской ядерной программы.



Пятый Восточный экономический форум прогел во Владивостоке 4-6 сентября. РИА Новости Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, индия, вооружение, контракты — статья прочитана 169 раз Комментарии