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Индия заказала у России оружия на 14, 5 миллиарда долларов



Индия подписала контракты с Россией на поставку вооружения и военной техники на 14,5 миллиарда долларов, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, сообщает РИА Новости.

"Это очень значимая цифра, и, действительно, это прорыв. Этот документ дает основу и принципы взаимодействия наших предприятий с нашими индийскими партнерами по этой теме", — сказал он журналистам.

Сейчас продолжаются переговоры по поставке и лицензионному производству переносного ЗРК "Игла-С". Кроме того, сегодня стороны подписали соглашение о производстве в Индии запчастей для российской военной техники и вооружений.
В прошлом году, несмотря на "жесточайший прессинг" США, Индия заказала у России зенитные ракетные системы С-400, фрегаты 11356, а также "большую партию боеприпасов для Военно-воздушных, Военно-морских и Сухопутных сил", отметил Шугаев.

Ранее Владимир Путин сообщил, что после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях Восточного экономического форума они согласовали солидный пакет двусторонних документов в торгово-инвестиционной и военно-технической сферах, в области промышленности, образования и культуры.

Кроме того, Моди и Путин обсудили борьбу с международным терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, обстановку в Афганистане, положение дел вокруг иранской ядерной программы.

Пятый Восточный экономический форум прогел во Владивостоке 4-6 сентября.
РИА Новости
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: Россия, индия, вооружение, контракты
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добавлена сегодня, 9 сентября, 09:00

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