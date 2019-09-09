«Я готов потерять свой пост»: как Зеленский освобождал пленных 🔊 Воспроизвести Президент Украины Владимир Зеленский. 13.08.2019 REUTERS/Gleb Garanich/File Photo



Произошедшее 7 сентября российско-украинское освобождение заключенных и пленных — первая политическая победа президента Украины Владимира Зеленского. Именно его воля к компромиссу — важная причина обмена, равного которому не было за все пять с лишним лет военного конфликта на Донбассе. О том, какое старание проявил Зеленский для того, чтобы этот обмен стал возможным — в материале



Президент Франции Эмманюэль Макрон, который с момента своего избрания, с мая 2017 года, пытался договориться с Москвой об освобождении украинских заключенных, в последние месяцы неоднократно отмечал стремление президента Зеленского действовать в «духе конструктивности и согласия». Произошедшее 7 сентября российско-украинское освобождение заключенных и пленных — первая политическая победа президента Украины Владимира Зеленского. Именно его воля к компромиссу — важная причина обмена, равного которому не было за все пять с лишним лет военного конфликта на Донбассе. О том, какое старание проявил Зеленский для того, чтобы этот обмен стал возможным — в материале RFI Президент Франции Эмманюэль Макрон, который с момента своего избрания, с мая 2017 года, пытался договориться с Москвой об освобождении украинских заключенных, в последние месяцы неоднократно отмечал стремление президента Зеленского действовать в «духе конструктивности и согласия».



«Выбор» Зеленского — это компромиссная позиция на переговорах с Кремлем, несмотря ни на какие объективные знания — например, об активной роли Москвы в развязывании и поддержании военного конфликта.



Еще будучи кандидатом в президенты, 21 апреля, между двумя турами выборов, Владимир Зеленский назвал освобождение украинских заключенных и пленных моряков своим приоритетом.



20 мая, произнося инаугурационную речь в Верховной Раде, президент Зеленский еще раз четко подчеркнул готовность идти на уступки и переговоры — даже с осознанием того факта, что не Украина начала эту войну. Сказал он и о том, что нужно перестать делить украинцев «на больших или малых, правильных или неправильных». Мы «все украинцы — от Ужгорода до Луганска…», послал сигнал Зеленский.



«Меня часто спрашивали: а на что вы готовы ради прекращения огня?.. Удивительный вопрос, — сказал тогда президент Украины. — А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей?! На что?! Могу заверить: для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на всё! И если будет нужно, я без колебаний готов потерять свой пост, чтобы только настал мир».



Vladimir Poutine @AFP



11 июня в Москве уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на переговорах с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой в Москве, заявила: Украина «изменила риторику, наш президент говорит об освобождении», и «я хотела бы такие условия с вами обсудить».



17 июня на совместной пресс-конференции с Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце президент Украины снова поднял вопрос освобождения заключенных. Он назвал это первым шагом для выполнения остальных условий, ведущих к миру. «Нужно начать с конкретных шагов. По моему мнению, конкретные шаги (…) — это освобождение наших пленных, возвращение украинских моряков… И будет обязательно прекращение огня, разведение войск (…). И тогда мы возвращаемся к нормандскому формату и к решению этого серьезного конфликта».



На следующий день, 18 июня, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила: «в офисе президента Украины с большим интересом узнали о предложении РФ об освобождении Кирилла Вышинского как первом шаге доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова». Через два дня последовал комментарий Дмитрия Пескова, пресс-секретарь российского президента. Песков сказал, что освобождение Вышинского могло бы стать «прекрасным первым шагом» к диалогу и «любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться».



27 июня президент Украины напрямую обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков. Перед этим Зеленский раскритиковал главу министерства иностранных дел Украины Павла Климкина за то, что ведомство выпустило жесткую ноту в адрес МИДа России по поводу невыполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву. Трибунал, напомним, постановил вернуть Украине суда, захваченные Россией в Керченском проливе, и освободить всех украинских моряков.



«Я понимаю, что такое международное право! — на повышенных тонах говорил Зеленский. — Но вы знаете, что вчера был последний день, когда нам были должны вернуть наших моряков. У нас все есть — право есть, приговор есть, все есть — моряков нет! И потому я готов… и хочу цепляться за что угодно, чтобы вернуть парней домой!. (…) И последнее. Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину: У нас у всех есть дети. Верните детей родителям».



Наконец, 23 августа президент Украины заявил: «Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать… Я лично работаю над этим вопросом (уже два месяца), и прошу СМИ: пожалуйста, без слухов… Я обещал украинскому народу, что мы вернем пленных, моряков, что мы закончим войну… Дайте мне сделать мое дело…».



И вот первое дело сделано. Дальше должны пройти переговоры в «нормандском формате» с участием Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель. 19 августа на встрече с Владимиром Путиным в форте Брегансон французский президент заявил: «выбор, который сделал Владимир Зеленский» является «настоящим изменением расклада в ситуации» на востоке Украины. Макрон добавил: Путин «несколько раз разговаривал с ним в последние недели, и я думаю, что для нас это удачная возможность» продвинуться вперед в вопросе урегулирования конфликта.«Выбор» Зеленского — это компромиссная позиция на переговорах с Кремлем, несмотря ни на какие объективные знания — например, об активной роли Москвы в развязывании и поддержании военного конфликта.Еще будучи кандидатом в президенты, 21 апреля, между двумя турами выборов, Владимир Зеленский назвал освобождение украинских заключенных и пленных моряков своим приоритетом.20 мая, произнося инаугурационную речь в Верховной Раде, президент Зеленский еще раз четко подчеркнул готовность идти на уступки и переговоры — даже с осознанием того факта, что не Украина начала эту войну. Сказал он и о том, что нужно перестать делить украинцев «на больших или малых, правильных или неправильных». Мы «все украинцы — от Ужгорода до Луганска…», послал сигнал Зеленский.«Меня часто спрашивали: а на что вы готовы ради прекращения огня?.. Удивительный вопрос, — сказал тогда президент Украины. — А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей?! На что?! Могу заверить: для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на всё! И если будет нужно, я без колебаний готов потерять свой пост, чтобы только настал мир».11 июня в Москве уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на переговорах с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой в Москве, заявила: Украина «изменила риторику, наш президент говорит об освобождении», и «я хотела бы такие условия с вами обсудить».17 июня на совместной пресс-конференции с Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце президент Украины снова поднял вопрос освобождения заключенных. Он назвал это первым шагом для выполнения остальных условий, ведущих к миру. «Нужно начать с конкретных шагов. По моему мнению, конкретные шаги (…) — это освобождение наших пленных, возвращение украинских моряков… И будет обязательно прекращение огня, разведение войск (…). И тогда мы возвращаемся к нормандскому формату и к решению этого серьезного конфликта».На следующий день, 18 июня, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила: «в офисе президента Украины с большим интересом узнали о предложении РФ об освобождении Кирилла Вышинского как первом шаге доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова». Через два дня последовал комментарий Дмитрия Пескова, пресс-секретарь российского президента. Песков сказал, что освобождение Вышинского могло бы стать «прекрасным первым шагом» к диалогу и «любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться».27 июня президент Украины напрямую обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков. Перед этим Зеленский раскритиковал главу министерства иностранных дел Украины Павла Климкина за то, что ведомство выпустило жесткую ноту в адрес МИДа России по поводу невыполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву. Трибунал, напомним, постановил вернуть Украине суда, захваченные Россией в Керченском проливе, и освободить всех украинских моряков.«Я понимаю, что такое международное право! — на повышенных тонах говорил Зеленский. — Но вы знаете, что вчера был последний день, когда нам были должны вернуть наших моряков. У нас все есть — право есть, приговор есть, все есть — моряков нет! И потому я готов… и хочу цепляться за что угодно, чтобы вернуть парней домой!. (…) И последнее. Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину: У нас у всех есть дети. Верните детей родителям».Наконец, 23 августа президент Украины заявил: «Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать… Я лично работаю над этим вопросом (уже два месяца), и прошу СМИ: пожалуйста, без слухов… Я обещал украинскому народу, что мы вернем пленных, моряков, что мы закончим войну… Дайте мне сделать мое дело…».И вот первое дело сделано. Дальше должны пройти переговоры в «нормандском формате» с участием Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель. ru.rfi.fr Категории: политика, общество Ключевые слова: Россия, обмен, пленные, договоренности География: Украина — статья прочитана 178 раз Комментарии