ФИБА отстранила судей сыгранного в Китае матча Литва — Франция 🔊 Воспроизвести Фото: fiba.basketball







Вчера, 7 сентября, один из центральных матчей игрового дня чемпионата мира по баскетболу между Францией и Литвой завершился громким скандалом. В одном из эпизодов на последней минуте встречи судьи не зафиксировали фол со стороны французского центрового Руди Гобера, смахнувшего мяч с кольца после штрафного в исполнении литовцев. Этот момент имел одно из ключевых значений. Команда из Прибалтики в итоге уступила и потеряла шансы на выход в четвертьфинал.



После матча литовцы подали протест в ФИБА. Организация рассмотрела его и постановила отстранить от работы на турнире бригаду судей, сообщает пресс-служба ФИБА. Также в заявлении говорится, что в эпизоде с нарушением литовцам должны были засчитать очко, сообщает Вчера, 7 сентября, один из центральных матчей игрового дня чемпионата мира по баскетболу между Францией и Литвой завершился громким скандалом. В одном из эпизодов на последней минуте встречи судьи не зафиксировали фол со стороны французского центрового Руди Гобера, смахнувшего мяч с кольца после штрафного в исполнении литовцев. Этот момент имел одно из ключевых значений. Команда из Прибалтики в итоге уступила и потеряла шансы на выход в четвертьфинал.После матча литовцы подали протест в ФИБА. Организация рассмотрела его и постановила отстранить от работы на турнире бригаду судей, сообщает пресс-служба ФИБА. Также в заявлении говорится, что в эпизоде с нарушением литовцам должны были засчитать очко, сообщает championat.com.



«Вы прикалываетесь надо мной?! Это не баскетбол». У Литвы украли победу



ФИБА признала грубейшую ошибку судей, отстранила арбитров, но результат игры остался в силе. Литва покидает турнир из-за ляпа людей в сером.



Спорт должен объединять людей и делать их добрее. Так когда-то думал основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен. Но иногда в спорте случаются такие вещи, что гневу людей нет предела. Кажется, весь баскетбольный мир поддерживает сейчас литовцев, которые вчера обидно проиграли Франции на Кубке мира и лишились шансов на выход из группы. И да, в деле снова поучаствовали арбитры.



Вот что произошло.



Концовка матча. Йонас Валанчюнас бьёт второй штрафной. Мяч начинает скакать по дужке, а центровой французов Руди Гобер смахивает его. Правила ФИБА разрешают это делать (в НБА подобное запрещено). Но на повторе отчётливо видно, что здоровенная рука звезды «Юты» задевает не только мяч, но и само кольцо. А вот это уже запрещено всеми правилами.



Что было дальше? Франция руками Нандо Де Коло забивает сложный мяч со средней и побеждает. Литва после двух подряд поражений от Австралии и Франции выбывает из борьбы за медали, а главный тренер прибалтов Дайнюс Адомайтис выдаёт огненную тираду на пресс-конференции.



«Конечно, на матч европейских грандов надо ставить европейских судей. Для этого не надо быть очень умным. Но это вопрос к ФИБА.



Два матча подряд. Игра с Австралией была похоже на регби. Сегодня нам не разрешали вообще бороться. Это все ***** (нецензурное слово) ерунда. Это не баскетбол. Здесь вообще нет никакой системы.



Зачем вам вообще эта система повторов? Вы не должны быть умны, вы должны быть честны. Сделайте паузу, идите, посмотрите, что происходит.



Мои парни готовились к этому всё лето. Два месяца, не видели своих семей. Они ничего не получают за это – ноль долларов! Уважения им. Но кое-кто не уважает эту игру! Это всё **** (нецензурное слово) ерунда» – сказал коуч.



Позже ему ещё раз задали вопрос про судей. На сей раз он был краток, но также экспрессивен:



«Да вы прикалываетесь надо мной?! Эти парни не подходят для такой работы».



Естественно, социальные сети буквально кипели от комментариев. Казалось, что весь мир набросился на международную баскетбольную федерацию и организованное (или неорганизованное?) судейство. Посыл всех цензурных комментариев – «ФИБА, прекратите ставить на матчи такого уровня слабых и неопытных судей!».



«Чемпионат» неоднократно писал о конфликте ФИБА и Евролиги. Да, из-за этого конфликта мы не увидели на Кубке мира сборную-золушку, лучшую команду Европы 2017-го года. Речь про Словению, которая попросту не прошла отбор, потому как звёзды типа Драгича и Дончича не могли помочь в этом отборе.



Для тех, кто не в курсе. Судей конфликт двух баскетбольных организаций коснулся тоже. Евролига забрала под своё крыло всех топовых европейских арбитров. Естественно, ФИБА запретила им работать на своих матчах. Твёрдолобость привела к закономерному результату. Нехватку квалифицированных кадров решено было нивелировать молодыми и менее опытными. Получайте.



И теперь слова Андрея Кириленко понимаешь куда более острее. Президент РФБ ещё после матча с Аргентиной на первом групповом этапе Кубка мира заявил предельно конкретно: «На чемпионате мира такого быть не может».



ФИБА признала ошибку. Гобер действительно нарушил правила. Судей отстранят до конца турнира. Но результат матча останется в силе. Вряд ли такое решение удовлетворит литовцев. И, как знать, возможно арбитры ещё покажут себя во всей красе в решающих матчах. К сожалению, количество их ошибок, готовит нас именно к этому. Категории: спорт Ключевые слова: Литва, баскетбол, Китай, чемпионат мира, Кубок мира — статья прочитана 133 раза Комментарии