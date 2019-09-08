Украина сыграла в Литве, как дома

В субботу футболисты сборной Украины проводили матч пятого тура квалификационного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 практически в домашнем антураже, хотя играли в Вильнюсе.
Сборная Литвы в последние годы в своей форме предпочитает жёлтый цвет (ранее использовался также преимущественно зелёный), как и сборная Украины. Но в этот раз на трибунах преобладал «украинский» жёлтый цвет.
По-хозяйски вели себя на поле и подопечные Андрея Шевченко, довольно быстрые открывшие счёт и на протяжении всего матча не позволявшие усомниться в том, каким будет исход встречи.
Чемпионат Европы по футболу–2020.
Отборочный турнир
Группа «А»
Косово – Чехия – 2:1,
Англия - Болгария – 4:0,
Черногория - Чехия – ?:?
Англия - Косово – ?:?
Турнирное положение: 1. Англия - 9 очков, 2. Косово – 8, 3. Чехия – 6, , 4. Черногория - 2, 5. Болгария – 2.
Литва – Украина – 0:3,
Сербия – Португалия – 2:4,
Люксембург - Сербия –
Литва – Португалия –
Турнирное положение: 1. Украина - 13, 2. Португалия - 5, 3. Люксембург - 4, 4. Сербия – 4, 5. Литва – 1.
Германия – Нидерланды – 2:4,
Эстония – Белоруссия – 1:2.
Северная Ирландия – Германия - ?:?,
Эстония – Нидерланды - ?:?.
Турнирное положение: 1. Северная Ирландия – 12, 2. Германия – 9, 3. Нидерланды – 6, 4. Белоруссия – 3, 5. Эстония – 0.
Ирландия – Швейцария – 1:1,
Гибралтар – Дания – 0:6,
Швейцария – Гибралтар – ?:?,
Грузия – Дания – ?:?.
Турнирное положение: 1. Ирландия - 11, 2. Дания – 8, 3. Швейцария – 5, 4. Грузия – 3, 5. Гибралтар – 0.
Уэльс – Азербайджан – 2:1,
Словакия - Хорватия – 0:4,
Азербайджан – Хорватия – ?:?,
Венгрия - Словакия - ?:?.
Турнирное положение: 1. Венгрия - 9, 2. Хорватия - 9, 3. Уэльс – 6, 4. Словакия - 6, 5. Азербайджан – 0.
Румыния – Испания – 1:2,
Норвегия – Мальта – 2:0,
Фарерские острова – Швеция – 0:4,
Румыния – Мальта – ?:?
Испания – Фарерские острова – ?:?,
Швеция – Норвегия – ?:?.
Турнирное положение: 1. Испания – 15, 2. Швеция – 10, 3. Норвегия – 8, 4. Румыния – 7, 5. Мальта – 3, 6. Фарерские острова – 0.
Израиль - Северная Македония – 1:1,
Словения – Польша – 2:0,
Австрия - Латвия – 6:0,
Польша – Австрия - ?:?,
Словения – Израиль - ?:?,
Латвия - Северная Македония - ?:?.
Турнирное положение: 1. Польша – 12, 2. Австрия – 9, 3. Словения - 8, 4. Израиль – 8, 5. Северная Македония – 5, 6. Латвия – 0.
Исландия – Молдавия – 3:0,
Турция - Андорра – 1:0,
Франция – Албания – 4:1,
Молдавия – – Турция – ?:?,
Франция – Андорра - ?:?,
Албания – Исландия – ?:?.
Турнирное положение: 1. Франция - 12, 2. Турция - 12, 3. Исландия - 12, 4. Албания - 6, 5. Молдавия - 3, 6. Андорра - 0.
Кипр - Казахстан – 1:1,
Шотландия – Россия – 1:2 (Дж.Макгинн, 10 – А.Дзюба, 40, С.О’Доннелл, 59, Шотландия – в свои ворота),
Сан-Марино – Бельгия – 0:4,
Шотландия – Бельгия – ?:?,
Сан-Марино – Кипр – ?:?,
Россия – Казахстан – ?:?.
Турнирное положение: 1. Бельгия – 15, 2. Россия – 12, 3. Казахстан – 7, 4. Шотландия - 6, 5. Кипр – 4, 6. Сан-Марино – 0.
Армения – Италия – 1:3,
Босния и Герцеговина – Лихтенштейн – 5:0,
Финляндия - Греция – 1:0,
Армения - Босния и Герцеговина - ?:?,
Финляндия – Италия - ?:?,
Греция – Лихтенштейн - ?:?.
Турнирное положение: 1. Италия – 15, 2. Финляндия – 12, 3. Босния и Герцеговина – 7, 4. Армения – 6, 4. Греция – 4, Лихтенштейн – 0.
Англия - Болгария – 4:0,
Черногория - Чехия – ?:?
Англия - Косово – ?:?
Турнирное положение: 1. Англия - 9 очков, 2. Косово – 8, 3. Чехия – 6, , 4. Черногория - 2, 5. Болгария – 2.
Группа «В»
Литва – Украина – 0:3,
Сербия – Португалия – 2:4,
Люксембург - Сербия –
Литва – Португалия –
Турнирное положение: 1. Украина - 13, 2. Португалия - 5, 3. Люксембург - 4, 4. Сербия – 4, 5. Литва – 1.
Группа «С»
Германия – Нидерланды – 2:4,
Эстония – Белоруссия – 1:2.
Северная Ирландия – Германия - ?:?,
Эстония – Нидерланды - ?:?.
Турнирное положение: 1. Северная Ирландия – 12, 2. Германия – 9, 3. Нидерланды – 6, 4. Белоруссия – 3, 5. Эстония – 0.
Группа «D»
Ирландия – Швейцария – 1:1,
Гибралтар – Дания – 0:6,
Швейцария – Гибралтар – ?:?,
Грузия – Дания – ?:?.
Турнирное положение: 1. Ирландия - 11, 2. Дания – 8, 3. Швейцария – 5, 4. Грузия – 3, 5. Гибралтар – 0.
Группа «Е»
Уэльс – Азербайджан – 2:1,
Словакия - Хорватия – 0:4,
Азербайджан – Хорватия – ?:?,
Венгрия - Словакия - ?:?.
Турнирное положение: 1. Венгрия - 9, 2. Хорватия - 9, 3. Уэльс – 6, 4. Словакия - 6, 5. Азербайджан – 0.
Группа «F»
Румыния – Испания – 1:2,
Норвегия – Мальта – 2:0,
Фарерские острова – Швеция – 0:4,
Румыния – Мальта – ?:?
Испания – Фарерские острова – ?:?,
Швеция – Норвегия – ?:?.
Турнирное положение: 1. Испания – 15, 2. Швеция – 10, 3. Норвегия – 8, 4. Румыния – 7, 5. Мальта – 3, 6. Фарерские острова – 0.
Группа «G»
Израиль - Северная Македония – 1:1,
Словения – Польша – 2:0,
Австрия - Латвия – 6:0,
Польша – Австрия - ?:?,
Словения – Израиль - ?:?,
Латвия - Северная Македония - ?:?.
Турнирное положение: 1. Польша – 12, 2. Австрия – 9, 3. Словения - 8, 4. Израиль – 8, 5. Северная Македония – 5, 6. Латвия – 0.
Группа «Н»
Исландия – Молдавия – 3:0,
Турция - Андорра – 1:0,
Франция – Албания – 4:1,
Молдавия – – Турция – ?:?,
Франция – Андорра - ?:?,
Албания – Исландия – ?:?.
Турнирное положение: 1. Франция - 12, 2. Турция - 12, 3. Исландия - 12, 4. Албания - 6, 5. Молдавия - 3, 6. Андорра - 0.
Группа «I»
Кипр - Казахстан – 1:1,
Шотландия – Россия – 1:2 (Дж.Макгинн, 10 – А.Дзюба, 40, С.О’Доннелл, 59, Шотландия – в свои ворота),
Сан-Марино – Бельгия – 0:4,
Шотландия – Бельгия – ?:?,
Сан-Марино – Кипр – ?:?,
Россия – Казахстан – ?:?.
Турнирное положение: 1. Бельгия – 15, 2. Россия – 12, 3. Казахстан – 7, 4. Шотландия - 6, 5. Кипр – 4, 6. Сан-Марино – 0.
Группа «J»
Армения – Италия – 1:3,
Босния и Герцеговина – Лихтенштейн – 5:0,
Финляндия - Греция – 1:0,
Армения - Босния и Герцеговина - ?:?,
Финляндия – Италия - ?:?,
Греция – Лихтенштейн - ?:?.
Турнирное положение: 1. Италия – 15, 2. Финляндия – 12, 3. Босния и Герцеговина – 7, 4. Армения – 6, 4. Греция – 4, Лихтенштейн – 0.