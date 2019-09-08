Главная >> Новости >> спорт >> Украина сыграла в Литве, как дома

Украина сыграла в Литве, как дома

Фото: lff.lt




В субботу футболисты сборной Украины проводили матч пятого тура квалификационного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 практически в домашнем антураже, хотя играли в Вильнюсе.

Сборная Литвы в последние годы в своей форме предпочитает жёлтый цвет (ранее использовался также преимущественно зелёный), как и сборная Украины. Но в этот раз на трибунах преобладал «украинский» жёлтый цвет.

По-хозяйски вели себя на поле и подопечные Андрея Шевченко, довольно быстрые открывшие счёт и на протяжении всего матча не позволявшие усомниться в том, каким будет исход встречи.

Чемпионат Европы по футболу–2020.

Отборочный турнир

Группа «А»
Косово – Чехия – 2:1,

Англия - Болгария – 4:0,

Черногория - Чехия – ?:?

Англия - Косово – ?:?

Турнирное положение: 1. Англия - 9 очков, 2. Косово – 8, 3. Чехия – 6, , 4. Черногория - 2, 5. Болгария – 2.

Группа «В»

Литва – Украина – 0:3,

Сербия – Португалия – 2:4,

Люксембург - Сербия –

Литва – Португалия –

Турнирное положение: 1. Украина - 13, 2. Португалия - 5, 3. Люксембург - 4, 4. Сербия – 4, 5. Литва – 1.



Группа «С»


Германия – Нидерланды – 2:4,

Эстония – Белоруссия – 1:2.

Северная Ирландия – Германия - ?:?,

Эстония – Нидерланды - ?:?.

Турнирное положение: 1. Северная Ирландия – 12, 2. Германия – 9, 3. Нидерланды – 6, 4. Белоруссия – 3, 5. Эстония – 0.

Группа «D»


Ирландия – Швейцария – 1:1,

Гибралтар – Дания – 0:6,

Швейцария – Гибралтар – ?:?,

Грузия – Дания – ?:?.

Турнирное положение: 1. Ирландия - 11, 2. Дания – 8, 3. Швейцария – 5, 4. Грузия – 3, 5. Гибралтар – 0.

Группа «Е»

Уэльс – Азербайджан – 2:1,

Словакия - Хорватия – 0:4,

Азербайджан – Хорватия – ?:?,

Венгрия - Словакия - ?:?.

Турнирное положение: 1. Венгрия - 9, 2. Хорватия - 9, 3. Уэльс – 6, 4. Словакия - 6, 5. Азербайджан – 0.



Группа «F»


Румыния – Испания – 1:2,

Норвегия – Мальта – 2:0,

Фарерские острова – Швеция – 0:4,

Румыния – Мальта – ?:?

Испания – Фарерские острова – ?:?,

Швеция – Норвегия – ?:?.

Турнирное положение: 1. Испания – 15, 2. Швеция – 10, 3. Норвегия – 8, 4. Румыния – 7, 5. Мальта – 3, 6. Фарерские острова – 0.

Группа «G»


Израиль - Северная Македония – 1:1,

Словения – Польша – 2:0,

Австрия - Латвия – 6:0,

Польша – Австрия - ?:?,

Словения – Израиль - ?:?,

Латвия - Северная Македония - ?:?.

Турнирное положение: 1. Польша – 12, 2. Австрия – 9, 3. Словения - 8, 4. Израиль – 8, 5. Северная Македония – 5, 6. Латвия – 0.

Группа «Н»


Исландия – Молдавия – 3:0,

Турция - Андорра – 1:0,

Франция – Албания – 4:1,

Молдавия – – Турция – ?:?,

Франция – Андорра - ?:?,

Албания – Исландия – ?:?.

Турнирное положение: 1. Франция - 12, 2. Турция - 12, 3. Исландия - 12, 4. Албания - 6, 5. Молдавия - 3, 6. Андорра - 0.

Группа «I»


Кипр - Казахстан – 1:1,

Шотландия – Россия – 1:2 (Дж.Макгинн, 10 – А.Дзюба, 40, С.О’Доннелл, 59, Шотландия – в свои ворота),

Сан-Марино – Бельгия – 0:4,

Шотландия – Бельгия – ?:?,

Сан-Марино – Кипр – ?:?,

Россия – Казахстан – ?:?.

Турнирное положение: 1. Бельгия – 15, 2. Россия – 12, 3. Казахстан – 7, 4. Шотландия - 6, 5. Кипр – 4, 6. Сан-Марино – 0.

Группа «J»


Армения – Италия – 1:3,

Босния и Герцеговина – Лихтенштейн – 5:0,

Финляндия - Греция – 1:0,

Армения - Босния и Герцеговина - ?:?,

Финляндия – Италия - ?:?,

Греция – Лихтенштейн - ?:?.

Турнирное положение: 1. Италия – 15, 2. Финляндия – 12, 3. Босния и Герцеговина – 7, 4. Армения – 6, 4. Греция – 4, Лихтенштейн – 0.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: результаты матчей, отборочный турнир, 5-й тур, Чемпионат Европы по футболу–2020
статья прочитана 151 раз
добавлена сегодня, 8 сентября, 11:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка