Литва выбыла из борьбы за медали 🔊 Воспроизвести Фото: www.fiba.basketball







Вчера, в субботу, в Китае продолжились игры второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу.



К сожалению, сборная Литвы повторила путь российской команды, о чём вчера



Литва проиграла сборной Франции и лишилась шансов на продолжение борьбы за медали и за прямую путёвку на Олимпиаду – 2020.



Хотя в матче был момент, когда казалось, что игру удалось переломить и победа будет у сборной Литвы.



Впрочем, все участники второго группового этапа, борющиеся и боровшиеся за выход в четвертьфинал, уже получили право сыграть в предолимпийском отборочном турнире, что также очень важно. К сожалению, сборная Литвы повторила путь российской команды, о чём вчера упоминал «Обзор» Литва проиграла сборной Франции и лишилась шансов на продолжение борьбы за медали и за прямую путёвку на Олимпиаду – 2020.Хотя в матче был момент, когда казалось, что игру удалось переломить и победа будет у сборной Литвы.Впрочем, все участники второго группового этапа, борющиеся и боровшиеся за выход в четвертьфинал, уже получили право сыграть в предолимпийском отборочном турнире, что также очень важно. Кубок мира по баскетболу – 2019.



Второй групповой этап



Группа «I» (Фошань)



Польша – Россия – 79:74 (16:22, 18:18, 19:17, 26:17).



Аргентина – Венесуэла – 87:67 (17:12, 21:13, 25:22, 24:20).



Польша – Аргентина –



Венесуэла – Россия –



Турнирное положение: 1. Аргентина – 2 победы, 2. Польша – 2, 3. Россия – 0, 4. Венесуэла – 0.



Группа «J» (Ухань)



Сербия – Пуэрто-Рико – 90:47 (23:14, 26:12, 22:13, 19:8).



Испания – Италия – 67:60 (18:18, 12613, 20:17, 17:12).



Испания – Сербия –



Пуэрто-Рико – Италия –



Турнирное положение: 1. Сербия – 2, 2. Испания – 2, 3. Италия – 0,4. Пуэрто-Рико – 0.



Группа «К» (Шэньчжэнь)



США – Греция – 69:53 (19:17, 19:8, 16:12, 15:16).



Бразилия – Чехия – 71:93 (16:10, 16:25, 14:20, 25:28).



США – Бразилия –



Чехия – Греция –



Турнирное положение: 1. США – 2, 2. Чехия – 1, 3. Бразилия – 1, 4. Греция – 0.



Группа «L» (Нанкин)



Франция – Литва – 78:75 (26:14, 24:26, 15:14, 13:21)



Франция: Э.Фурнье (24 очков), Н.де Коло (21),



Литва: Й.Валанчюнас (18 + 8 подборов), М.Калнетис (12), М.Григонис (10), Л.Лекавичюс (10).



Австралия – Доминиканская Республика – 82:76 (24:19, 16:19, 17:14, 25:24).



Франция – Австралия –



Доминиканская Республика – Литва –



Турнирное положение: 1. Франция – 2, 2. Австралия – 2. 3. Литва – 0, 4. Доминиканская Республика – 0.







Турнир за 17-32 места



Группа «M»



Нигерия - Кот-д’Ивуар – 83:66 (24:18, 13:17, 26:11, 20:20).



Китай – Южная Корея – 77:73 (19:18, 16:14, 19:20, 23:21).



Китай – Нигерия –



Кот-д’Ивуар – Южная Корея –



Турнирное положение: 1. Нигерия – 2, 2. Китай – 2, 3. Южная Корея – 0, 4. Кот-д’Ивуар – 0.



Группа «N»



Ангола – Иран – 62:71 (17:19, 12:9, 16:20, 17:23).



Тунис – Филиппины – 86:67 (27:10, 19:14, 21:15, 19:28).



Тунис – Ангола –



Иран – Филиппины –



Турнирное положение: 1. Тунис – 2, 2. Иран – 1, 3. Ангола – 1, 4. Филиппины – 0.



Группа «O»



Турция – Черногория – 79:74 (16:26, 16:11, 17:21, 30:16).



Новая Зеландия – Япония – 111:81 (29:29, 26:10, 27:22, 29:20).



Турция - Новая Зеландия –



Япония – Черногория –



Турнирное положение: 1. Новая Зеландия – 2, 2. Турция – 2, 3. Черногория – 0, 4. Япония – 0.



Группа «P»



Германия – Сенегал – 89:78 (14:11, 22:26, 30:23, 23:18).



Канада – Иордания – 126:71 (31:13, 32:22, 36:15, 27:21).



Иордания – Сенегал –



Германия – Канада -



Турнирное положение: 1. Канада – 2, 2. Германия – 2, 3. Сенегал – 0, 4. Иордания – 0. Польша – Россия – 79:74 (16:22, 18:18, 19:17, 26:17).Аргентина – Венесуэла – 87:67 (17:12, 21:13, 25:22, 24:20).Польша – Аргентина –Венесуэла – Россия –1. Аргентина – 2 победы, 2. Польша – 2, 3. Россия – 0, 4. Венесуэла – 0.Сербия – Пуэрто-Рико – 90:47 (23:14, 26:12, 22:13, 19:8).Испания – Италия – 67:60 (18:18, 12613, 20:17, 17:12).Испания – Сербия –Пуэрто-Рико – Италия –1. Сербия – 2, 2. Испания – 2, 3. Италия – 0,4. Пуэрто-Рико – 0.США – Греция – 69:53 (19:17, 19:8, 16:12, 15:16).Бразилия – Чехия – 71:93 (16:10, 16:25, 14:20, 25:28).США – Бразилия –Чехия – Греция –1. США – 2, 2. Чехия – 1, 3. Бразилия – 1, 4. Греция – 0.Франция – Литва – 78:75 (26:14, 24:26, 15:14, 13:21)Э.Фурнье (24 очков), Н.де Коло (21),Й.Валанчюнас (18 + 8 подборов), М.Калнетис (12), М.Григонис (10), Л.Лекавичюс (10).Австралия – Доминиканская Республика – 82:76 (24:19, 16:19, 17:14, 25:24).Франция – Австралия –Доминиканская Республика – Литва –1. Франция – 2, 2. Австралия – 2. 3. Литва – 0, 4. Доминиканская Республика – 0.Нигерия - Кот-д’Ивуар – 83:66 (24:18, 13:17, 26:11, 20:20).Китай – Южная Корея – 77:73 (19:18, 16:14, 19:20, 23:21).Китай – Нигерия –Кот-д’Ивуар – Южная Корея –1. Нигерия – 2, 2. Китай – 2, 3. Южная Корея – 0, 4. Кот-д’Ивуар – 0.Ангола – Иран – 62:71 (17:19, 12:9, 16:20, 17:23).Тунис – Филиппины – 86:67 (27:10, 19:14, 21:15, 19:28).Тунис – Ангола –Иран – Филиппины –1. Тунис – 2, 2. Иран – 1, 3. Ангола – 1, 4. Филиппины – 0.Турция – Черногория – 79:74 (16:26, 16:11, 17:21, 30:16).Новая Зеландия – Япония – 111:81 (29:29, 26:10, 27:22, 29:20).Турция - Новая Зеландия –Япония – Черногория –1. Новая Зеландия – 2, 2. Турция – 2, 3. Черногория – 0, 4. Япония – 0.Германия – Сенегал – 89:78 (14:11, 22:26, 30:23, 23:18).Канада – Иордания – 126:71 (31:13, 32:22, 36:15, 27:21).Иордания – Сенегал –Германия – Канада -1. Канада – 2, 2. Германия – 2, 3. Сенегал – 0, 4. Иордания – 0. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: результаты матчей, Кубок мира по баскетболу – 2019, Второй групповой этап — статья прочитана 40 раз Комментарии