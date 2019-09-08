Неринга - жемчужина Балтики продолжает своё путешествие 🔊 Воспроизвести







Международный художественный проект "Неринга - жемчужина Балтики" продолжает своё путешествие по городам и странам. После пленэра в Неринге в апреле нынешнего года прошла выставка в Клайпеде - в мае, а в июне она переехала в Юодкранте, в августе была в Зеленоградске (Калининградская область России), став важной частью местного Праздника меда.



И вот теперь Неринга - на белорусской земле. 6 сентября в г. Лида при огромном скоплении народа проводились Дни города, которые включали ряд значимых мероприятий: открытие памятника князю Гедеминасу, рыцарский турнир, выступления известных музыкальных коллективов, Праздник пива, а также открытие выставки "Неринга - жемчужина Балтики".



Куратор проекта Валерий Серегин в беседе с корреспондентом "Обзора" отметил , что организаторы проекта, а это почетный консул РБ в Литве Николай Логвин, посольство РБ в Литве, генеральное консульство РФ в Клайпеде надеются, что эта выставка прозвучит еще в Вильнюсе, Минске и закончит свой путь в самоуправлении литовской Неринги (большая часть выставки является собственностью самоуправления Неринги). И вот теперь Неринга - на белорусской земле. 6 сентября в г. Лида при огромном скоплении народа проводились Дни города, которые включали ряд значимых мероприятий: открытие памятника князю Гедеминасу, рыцарский турнир, выступления известных музыкальных коллективов, Праздник пива, а также открытие выставки "Неринга - жемчужина Балтики".Куратор проекта Валерий Серегин в беседе с корреспондентом "Обзора" отметил , что организаторы проекта, а это почетный консул РБ в Литве Николай Логвин, посольство РБ в Литве, генеральное консульство РФ в Клайпеде надеются, что эта выставка прозвучит еще в Вильнюсе, Минске и закончит свой путь в самоуправлении литовской Неринги (большая часть выставки является собственностью самоуправления Неринги).



Проект, объединивший живописцев, вышел далеко за рамки сугубо области живописи: он дает возможности культурного общения людей трех соседних стран, помогает продемонстрировать культуру и живопись своей страны соседям, способствует сближению культур и людей. Поэтому организаторы Николай Логвин и Валерий Серёгин надеются, что этот проект получит свое продолжение и воплотится в новые пленэры и выставки при поддержке местных органов власти и посольств.



Фото Валерия Серёгина - специально для "Обзора"



География проекта связана и с географией проживания художников-участников проекта, а это - представители России Николай Желтушко (Москва), Александр Чагодаев (Москва), Александр Петров (Санкт-Петербург), Людмила Тамбовцева(Калиниград), представители Белоруссии Павел Кондрусевич (Минск, Вена), Владимир Кондрусевич (Минск), Александр Доманов (Минск), Виктор Лукьян (Лида), представители Литвы Татьяна Мазаева (Вильнюс), Юозас Пранцкявичус (Вильнюс), Владимир Пустовой (Вильнюс), Оксана Юозайтине (Клайпеда), Владимир Богатырёв (Клайпеда), Романас Борисовас (Нида).Проект, объединивший живописцев, вышел далеко за рамки сугубо области живописи: он дает возможности культурного общения людей трех соседних стран, помогает продемонстрировать культуру и живопись своей страны соседям, способствует сближению культур и людей. Поэтому организаторы Николай Логвин и Валерий Серёгин надеются, что этот проект получит свое продолжение и воплотится в новые пленэры и выставки при поддержке местных органов власти и посольств. Инф. «Обзора» Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: выставка, день города, памятник, Лида, "Неринга - жемчужина Балтики" География: Белоруссия — статья прочитана 119 раз Комментарии