Нурмагомедов победил Пуарье в титульном бою UFC 🔊 Воспроизвести Хабиб Нурмагомедов после победы



Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Пуарье и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, сообщает



Поединок в Абу-Даби завершился победой россиянина удушающим приемом в третьем раунде.



Нурмагомедов одержал свою 28-ю победу в карьере, не потерпев при этом ни одного поражения. Для Пуарье это поражение стало шестым при 25 победах.



Победа Хабибу досталась после удушающего приема. Фото: REUTERS



В столице ОАЭ вернулся в октагон россиянин Хабиб Нурмагомедов. 11 месяцев его не было на турнирах UFC, 10 из которых он отбывал дисквалификацию за драку после боя с Конором Макгрегором. Но ирландец потерял интерес к боям и занят бизнесом, продавая виски. А вот у Хабиба с мотивацией к поединкам нет никаких проблем, пишет Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Пуарье и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, сообщает РИА Новости Поединок в Абу-Даби завершился победой россиянина удушающим приемом в третьем раунде.Нурмагомедов одержал свою 28-ю победу в карьере, не потерпев при этом ни одного поражения. Для Пуарье это поражение стало шестым при 25 победах.В столице ОАЭ вернулся в октагон россиянин Хабиб Нурмагомедов. 11 месяцев его не было на турнирах UFC, 10 из которых он отбывал дисквалификацию за драку после боя с Конором Макгрегором. Но ирландец потерял интерес к боям и занят бизнесом, продавая виски. А вот у Хабиба с мотивацией к поединкам нет никаких проблем, пишет КП В отличие от прошлого соперника у Нурмагомедова не было каких-то сильных "терок" со своим сегодняшним соперником. Не было элемента шоу, благодаря которому бой с Конором просто разрывал медиапространство. Только уважительные слова в адрес друг друга. Как-то, кажется, было даже скучно.



Турнир UFC 242 приняла арена в Абу-Даби, которая была построена всего за несколько месяцев до соревнований в пустыне. И это - весьма необычно для сотязаний главного промоушена мира в смешанных единоборствах. Внешне это все напоминало большой шатер. Но главное - все равно было очень душно. В Эмиратах стоит жара за 35 градусов даже вечером во время боев.



Не обошлось без забавных накладок на турнире. Ринг-анонсер Билл Баффер во время предварительных боев, объявляя грузинку Лиану Джоджуа, объявил Грузию штатом США, спутав ее с Джорджией. На знаменитого диктора UFC обрушился шквал критики в личном Твиттере.



В 4 из 5 боев основного карда было с участием российских бойцов UFC. Только лишь в со-главном бое в октагон вышли бразилец Эдсон Барбоза и Пол Фелдер из США. Венцом же всего должна была стать вторая защита чемпионского пояса Хабибом Нурмагомедовым. Хабиб первым приехал на бой, появившись вместе с Исламом Махачевым. Шел готовиться к схватке совершенно размеренно и спокойно.



В первом раунде в начале шла разведка боем, а через пару минут Хабиб Нурмагомедов опрокинул в партер. И это - схватка по сценарию россиянина. Он полностью повязал Дастина. И пошел удушающий прием. В это время Хабиб даже успевал поворачиваться и говорить с тренерами, как проводить бой.



И на 3-й минуте боя Нурмагомедов провел удушающий прием. Все неплохо. Первый раунд - полностью за ним. Для Порье все очень тяжело. И в это время весь зал стал кандировать: "Хабиб! Хабиб! Хабиб!". Весь первый раунд прошел в режиме борьбы, повалив соперника. И первый раунд - с невероятным преимуществом остался за Хабибом.



Во втором раунде Порье удалось провести сильный удар, слегка подкосив Хабиба. Но Нурмагомедов смог восстановиться. А через полторы минуты повалил в партер Дастина. Все переходит опять в борьбу. И за две минуты до конца боя рассечение получил Порье, у него пошла кровь, которая закрывала один глаз. Но в равной борьбе прошла концовка раунда, который, в целом, остался за Хабибом.



Временный чемпион UFC смог выдержать второй раунд и вышел на третий, дабы получить пояс от Хабиба Нурмагомедова. И на первой же минуте Дастину Порье удался жесткий захват. Но Хабиб смог выбраться, на что отреагировал сразу же радостно весь зал в Абу-Даби. Сказывалось, что в прошлом раунде много сил потратил американец. И в середине третьего рунда Хабиб сделал захват и выиграл бой!



28-я победа Нурмагомедова. mk.ru kompravda.eu , РИА Новости Категории: спорт, в мире Ключевые слова: чемпион, бой, UFC — статья прочитана 128 раз Комментарии