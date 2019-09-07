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Срочное заявление мировых лидеров по Украине: «Войне конец?»



Мировые лидеры поздравили Украину с одной из самых ярких и успешных спецопераций за последние 5 лет, сообщает ВРЕМЯ.

Трамп, Меркель и многие другие лидеры утверждают, что Зеленский и Путин сумели найти точку соприкосновение.

Трамп заявил на весь мир, что сегодня Украина и Россия сделали первый гигантский шаг к миру.

Меркель отметила, что этот обмен был бы невозможен без невероятного упорства Президента Украины в переговорах с Путиным.

Президент США Дональд Трамп назвал обмен между Украиной и Россией удерживаемыми лицами «возможно, первым гигантским шагом к миру».

Передает Твиттер президента США

Прямая речь: «Россия и Украина обменяли большое количество заключенных. Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру. Я лично благодарен за это Президенту Зеленскому и Президенту Путину».
Трамп также поздравил по поводу обмена обе страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала обмен заключенными между Россией и Украиной.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Обмен заключенными между Россией и Украиной — знак, который дает надежду», — приводит он слова Меркель в Twitter.

По словам Меркель, она радуется тому, что украинский режиссер Олег Сенцов и украинские моряки наконец вернулись домой.

«Это побуждает и в дальнейшем вовсю работать над реализацией Минских договоренностей. Правительство Германии к этому готово», — добавила она.

Также Меркель отметила, что без упорства Президента Владимира Зеленского, этот обмен был бы невозможен:

«Президент Зеленский сделал свое дело. Он сумел найти ключ к правильным дверям и это дает невероятную надежду на мир в Украине» — отметила Меркель.

Президент Европейского Совета Дональд Туск приветствует освобождение Олега Сенцова и других украинцев и призвал Россию освободить остальных политзаключенных.

Об этом Туск написал в Twitter.

«Наконец-то! С освобождением Олега Сенцова и украинских моряков я вздохнул с облегчением. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политзаключенных и уважать территориальную целостность Украины», — написал Туск.

Президент Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными состоялся без изменения предварительных договоренностей с Президентом России (страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18) Владимиром Путиным.

Об этом он сказал журналистам во время встречи освобожденных Россией украинцев, передают «Українськi Новини».

Зеленский сообщил, что 7 августа договорился с Путиным об обмене пленными.

«Президент Зеленский и Президент Путин сделали все, что пообещали, не меняя по ходу наших договоренностей«, — заявил он.

«Вы видите, что есть не просто разговоры, а есть результат. Далее мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных, продолжать в Минском уже процессе разведение войск в два этапа.

Золотое-Петровское сначала, а потом разведение по всей территории и прекращение огня в полной мере и прекращение войны. После этого будет сложный этап.

Мы верим в это. Я думаю, вместе со всей Украиной мы вернем не только людей, но и наши территории», — рассказал президент Украины, передает УП.

При этом, по словам Зеленского, «некоторые люди не хотели», чтобы обмен состоялся.

Он пообещал, что когда-то эти фамилии станут известны.
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vremya.com.ua
Категории: политика, общество
Ключевые слова: Россия, Украина, обмен, заключённые, пленные
География: Украина
статья прочитана 183 раза
добавлена сегодня, 7 сентября, 17:46

Комментарии

прохожий
7 сентября, 18:37
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по словам Зеленского, «некоторые люди не хотели», чтобы обмен состоялся.

Неужели, это Даля и ее друг Петр?
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