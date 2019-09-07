Россия и Украина обменялись заключенными 🔊 Воспроизвести Олег Сенцов и его дочь Алина в аэропорту "Борисполь"



Обмен пленными между Москвой и Киевом завершился. В Киев прилетели 24 украинских моряка и 11 политзаключенных, в том числе Олег Сенцов.



Россия и Украина произвели обмен заключенными. Самолет с гражданами Украины прибыл в субботу, 7 сентября, в киевский аэропорт "Борисполь", сообщает корреспондент Обмен пленными между Москвой и Киевом завершился. В Киев прилетели 24 украинских моряка и 11 политзаключенных, в том числе Олег Сенцов.Россия и Украина произвели обмен заключенными. Самолет с гражданами Украины прибыл в субботу, 7 сентября, в киевский аэропорт "Борисполь", сообщает корреспондент DW . В то же время самолет с россиянами приземлился в московском аэропорту "Внуково". Обмен произошел по формуле 35 на 35. В Киев прибыли 24 украинских моряка, задержанных российской береговой охраной в Керченском проливе неподалеку от аннексированного Россией Крыма, и 11 политзаключенных, включая режиссера Олега Сенцова.



Украинцев в аэропорту встречали родственники, а также президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица.



Освобождение ключевого свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха



Ранее, 5 сентября, апелляционный суд Киева освободил из-под стражи бывшего зенитчика из так называемой "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха, которого называют важным свидетелем по делу о крушении "Боинга" над Донбассом. Еще в августе российское издание The Insider сообщало, что Кремль потребовал включить Цемаха в список для обмена с Украиной пленными и задержанными лицами. 4 сентября 40 депутатов Европейского парламента обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить выдачи России Владимира Цемаха. dw.com Категории: политика, общество Ключевые слова: Россия, Украина, обмен, заключённые, пленные — статья прочитана 36 раз Комментарии