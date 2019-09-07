Всемирный день уничтожения военной игрушки 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Сегодня, 7 сентября, отмечается один из весьма неоднозначных дней, имеющих международный статус. Речь идёт о Всемирном дне уничтожения военной игрушки.



Эта дата, как сообщает



С идеей проведения всемирного дня, во время которого детям предлагается отказаться от военных игрушек, обменять их на другие (мягкие, конструкторы, настольные игры, автомобили, куклы и т.д.), эта организация выступила в 1987 году. В следующем году инициатива была услышана в разных странах и приобрела целый ряд сторонников, которые с того момента ежегодно участвуют в проведении акций отказа от военных игрушек. Эта дата, как сообщает calend.ru, стала отмечаться в 1988 году по инициативе Всемирной Ассоциации помощи сиротам и детям, лишённым родительской опеки.С идеей проведения всемирного дня, во время которого детям предлагается отказаться от военных игрушек, обменять их на другие (мягкие, конструкторы, настольные игры, автомобили, куклы и т.д.), эта организация выступила в 1987 году. В следующем году инициатива была услышана в разных странах и приобрела целый ряд сторонников, которые с того момента ежегодно участвуют в проведении акций отказа от военных игрушек. Примечательно, что в Литве в ту пору как раз быстро набирал популярность Саюдис, или Движение за перестройку (впрочем, очень скоро его цели кардинально поменялись, из-за чего нынче его полное первоначальное название не принято вспоминать).



Помнится, одной из разрекламированных акций на закате предпоследнего десятилетия ХХ века стал как раз обмен военных игрушек на невоенные. Инициаторы этой акции ездили (кстати, очень часто - на телегах) и обменивали пластмассовые "пестики"и автоматы на что-нибудь позитивно ориентированное. Подразумевалось, что "нам не надо навязываемая советами военщина".



Прошло три десятилетия, и в современной Литве почему-то то начинание с обменом "пестиков" на машинки совершенно не востребовано. К чему бы это?



Может, из-за того, что - не ровен час - организаторов подобной акции сегодня вполне могут записать в пособники Кремля?



Ведь враг у ворот, два процента и тому подобное...



Хотя многие нынешние взрослые мужи, ставшие уже дедушками, наверняка вспомнят, как играли в "войнушку" со своими сверстниками, однако это не сделало их даже к старости воинствующими индивидами, только и желающими нынче как бы где развязать войнушку настоящую, где в качестве пушечного мяса пригодились бы их внуки.



Впрочем, это не относится к политикам. У многих их них, похоже, мозги устроены не так. Может, в детстве не наигрались в войнушку?



И ещё: а интересно было бы пообсуждать с кем-нибудь из тех же политиков отказ от военной игрушки с необходимостью воспитывать патриотов и будущих защитников Родины. Такой заворот мозга может получиться у них... Инф. «Обзора» Категории: общество, в мире Ключевые слова: Саюдис, Всемирный день уничтожения военной игрушки — статья прочитана 37 раз Комментарии