День знаний - всеми цветами радуги!

В этот раз календарь распорядился так, что традиционный День знаний выпал на воскресенье, поэтому почти во всех школах Литвы первый звонок прозвучал уже второго сентября, что ничуть не испортило праздничного настроения всем, кто так или иначе причстен к школьной жизни.Наоборот, дополнительный выходной день стал своеобразным подарком к новому учебному году.Детсад-школа "Вайворикште" была учреждена на базе вильнюсского детсада-яслей № 18.К слову, это учреждение, расположенное в Вильнюсе по адресу Тускулену, 42, в 2017 году отметило 40 лет своей плодотворной деятельности.23 декабря 1994 года решением горсовета Вильнюсского самоуправления детсаду-школе № 139 было присвоено имя "Вайворикште" (Радуга).