Загадочная Германия 🔊 Воспроизвести Фото: ru.uefa.com







Сборная Германии в очередной раз заставила усомниться в том, что и сегодня справедливо знаменитое высказывание о том, что в футбол играют все, а выигрывают немцы.



На этот раз дружину Йоахима Лёва на глазах немецких болельщиков унизила сборная Нидерландов.



И теперь приходится только гадать: то ли нынешняя сборная Германии уже не так сильна, то ли голландцы возвращают свою былую мощь?



Из других, уже состоявшихся матчей пятого тура можно отметить победу сборной России в Шотландии, которая практически обеспечила россиянам путёвку на Евро-2020.



Футболисты сборной Польши, похоже, также решили, что путёвка уже у них в кармане.



Чемпионат Европы по футболу–2020. На этот раз дружину Йоахима Лёва на глазах немецких болельщиков унизила сборная Нидерландов.И теперь приходится только гадать: то ли нынешняя сборная Германии уже не так сильна, то ли голландцы возвращают свою былую мощь?Из других, уже состоявшихся матчей пятого тура можно отметить победу сборной России в Шотландии, которая практически обеспечила россиянам путёвку на Евро-2020.Футболисты сборной Польши, похоже, также решили, что путёвка уже у них в кармане. Отборочный турнир



Группа «А»



Косово – Чехия – ?:?,



Англия - Болгария – ?:?,



Черногория - Чехия – ?:?



Англия - Косово – ?:?



Турнирное положение: 1. Англия - 6 очков, 2. Чехия – 6, 3. Косово – 5, 4. Черногория - 2, 5. Болгария – 2.



Группа «В»



Литва – Украина – ИГРА - СЕГОДНЯ!



Сербия – Португалия – ?:?,



Люксембург - Сербия – ?:?,



Литва – Португалия - ИГРА - ВО ВТОРНИК!



Турнирное положение: 1. Украина - 10, 2. Люксембург - 4, 3. Сербия – 4, 4. Португалия - 2, 5. Литва – 1.



Группа «С»



Германия – Нидерланды – 2:4,



Эстония – Белоруссия – 1:2.



Северная Ирландия – Германия - ?:?,



Эстония – Нидерланды - ?:?.



Турнирное положение: 1. Северная Ирландия – 12, 2. Германия – 9, 3. Нидерланды – 6, 4. Белоруссия – 3, 5. Эстония – 0.







Группа «D»



Ирландия – Швейцария – 1:1,



Гибралтар – Дания – 0:6,



Швейцария – Гибралтар – ?:?,



Грузия – Дания – ?:?.



Турнирное положение: 1. Ирландия - 11, 2. Дания – 8, 3. Швейцария – 5, 4. Грузия – 3, 5. Гибралтар – 0.



Группа «Е»



Уэльс – Азербайджан – 2:1,



Словакия - Хорватия – 0:4,



Азербайджан – Хорватия – ?:?,



Венгрия - Словакия - ?:?.



Турнирное положение: 1. Венгрия - 9, 2. Хорватия - 9, 3. Уэльс – 6, 4. Словакия - 6, 5. Азербайджан – 0.



Группа «F»



Румыния – Испания – 1:2,



Норвегия – Мальта – 2:0,



Фарерские острова – Швеция – 0:4,



Румыния – Мальта – ?:?



Испания – Фарерские острова – ?:?,



Швеция – Норвегия – ?:?.



Турнирное положение: 1. Испания – 15, 2. Швеция – 10, 3. Норвегия – 8, 4. Румыния – 7, 5. Мальта – 3, 6. Фарерские острова – 0.



Группа «G»



Израиль - Северная Македония – 1:1,



Словения – Польша – 2:0,



Австрия - Латвия – 6:0,



Польша – Австрия - ?:?,



Словения – Израиль - ?:?,



Латвия - Северная Македония - ?:?.



Турнирное положение: 1. Польша – 12, 2. Австрия – 9, 3. Словения - 8, 4. Израиль – 8, 5. Северная Македония – 5, 6. Латвия – 0.



Группа «Н»



Исландия – Молдавия – ?:?,



Турция - Андорра – ?:?,



Франция – Албания – ?:?,



Молдавия – – Турция – ?:?,



Франция – Андорра - ?:?,



Албания – Исландия – ?:?.



Турнирное положение: 1. Франция - 9, 2. Турция - 9, 3. Исландия - 9, 4. Албания - 6, 5. Молдавия - 3, 6. Андорра - 0.



Группа «I»



Кипр - Казахстан – 1:1,



Шотландия – Россия – 1:2 (Дж.Макгинн, 10 – А.Дзюба, 40, С.О’Доннелл, 59, Шотландия – в свои ворота),



Сан-Марино – Бельгия – 0:4,



Шотландия – Бельгия – ?:?,



Сан-Марино – Кипр – ?:?,



Россия – Казахстан – ?:?.



Турнирное положение: 1. Бельгия – 15, 2. Россия – 12, 3. Казахстан – 7, 4. Шотландия - 6, 5. Кипр – 4, 6. Сан-Марино – 0.







Группа «J»



Армения – Италия – 1:3,



Босния и Герцеговина – Лихтенштейн – 5:0,



Финляндия - Греция – 1:0,



Армения - Босния и Герцеговина - ?:?,



Финляндия – Италия - ?:?,



Греция – Лихтенштейн - ?:?.



Турнирное положение: 1. Италия – 15, 2. Финляндия – 12, 3. Босния и Герцеговина – 7, 4. Армения – 6, 4. Греция – 4, Лихтенштейн – 0. Косово – Чехия – ?:?,Англия - Болгария – ?:?,Черногория - Чехия – ?:?Англия - Косово – ?:?1. Англия - 6 очков, 2. Чехия – 6, 3. Косово – 5, 4. Черногория - 2, 5. Болгария – 2.Литва – Украина – ИГРА - СЕГОДНЯ!Сербия – Португалия – ?:?,Люксембург - Сербия – ?:?,Литва – Португалия - ИГРА - ВО ВТОРНИК!1. Украина - 10, 2. Люксембург - 4, 3. Сербия – 4, 4. Португалия - 2, 5. Литва – 1.Германия – Нидерланды – 2:4,Эстония – Белоруссия – 1:2.Северная Ирландия – Германия - ?:?,Эстония – Нидерланды - ?:?.1. Северная Ирландия – 12, 2. Германия – 9, 3. Нидерланды – 6, 4. Белоруссия – 3, 5. Эстония – 0.Ирландия – Швейцария – 1:1,Гибралтар – Дания – 0:6,Швейцария – Гибралтар – ?:?,Грузия – Дания – ?:?.1. Ирландия - 11, 2. Дания – 8, 3. Швейцария – 5, 4. Грузия – 3, 5. Гибралтар – 0.Уэльс – Азербайджан – 2:1,Словакия - Хорватия – 0:4,Азербайджан – Хорватия – ?:?,Венгрия - Словакия - ?:?.1. Венгрия - 9, 2. Хорватия - 9, 3. Уэльс – 6, 4. Словакия - 6, 5. Азербайджан – 0.Румыния – Испания – 1:2,Норвегия – Мальта – 2:0,Фарерские острова – Швеция – 0:4,Румыния – Мальта – ?:?Испания – Фарерские острова – ?:?,Швеция – Норвегия – ?:?.1. Испания – 15, 2. Швеция – 10, 3. Норвегия – 8, 4. Румыния – 7, 5. Мальта – 3, 6. Фарерские острова – 0.Израиль - Северная Македония – 1:1,Словения – Польша – 2:0,Австрия - Латвия – 6:0,Польша – Австрия - ?:?,Словения – Израиль - ?:?,Латвия - Северная Македония - ?:?.1. Польша – 12, 2. Австрия – 9, 3. Словения - 8, 4. Израиль – 8, 5. Северная Македония – 5, 6. Латвия – 0.Исландия – Молдавия – ?:?,Турция - Андорра – ?:?,Франция – Албания – ?:?,Молдавия – – Турция – ?:?,Франция – Андорра - ?:?,Албания – Исландия – ?:?.1. Франция - 9, 2. Турция - 9, 3. Исландия - 9, 4. Албания - 6, 5. Молдавия - 3, 6. Андорра - 0.Кипр - Казахстан – 1:1,Шотландия – Россия – 1:2 (Дж.Макгинн, 10 – А.Дзюба, 40, С.О’Доннелл, 59, Шотландия – в свои ворота),Сан-Марино – Бельгия – 0:4,Шотландия – Бельгия – ?:?,Сан-Марино – Кипр – ?:?,Россия – Казахстан – ?:?.1. Бельгия – 15, 2. Россия – 12, 3. Казахстан – 7, 4. Шотландия - 6, 5. Кипр – 4, 6. Сан-Марино – 0.Армения – Италия – 1:3,Босния и Герцеговина – Лихтенштейн – 5:0,Финляндия - Греция – 1:0,Армения - Босния и Герцеговина - ?:?,Финляндия – Италия - ?:?,Греция – Лихтенштейн - ?:?.1. Италия – 15, 2. Финляндия – 12, 3. Босния и Герцеговина – 7, 4. Армения – 6, 4. Греция – 4, Лихтенштейн – 0. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: результаты матчей, отборочный турнир, 5-й тур, Чемпионат Европы по футболу–2020 — статья прочитана 139 раз Комментарии