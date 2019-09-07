На разных «этажах» 🔊 Воспроизвести Фото: www.fiba.basketball







Вчера, в пятницу, в Китае начались игры второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу. Причем сразу на двух «этажах».



16 команд, занявшие в своих группах первые два места, отправились на «этаж» повыше, где продолжают борьбу за выход в четвертьфинал.



Команды же, обосновавшиеся в своих группах на третьих и четвёртых местах, продолжают состязания, но уже только за места не выше 17-го.



В второй этап команды более высокой группы вышли с учётом победы, одержанной над второй сборной из этой же группы.



Поэтому, например, сборной Польше уже первая победа на втором этапе - над россиянами - практически обеспечила выход в четвертьфинал. А проигрыш, соответственно, Венесуэлы Аргентине лишил тех же россиян даже формальных шансов на выход в плей-офф. Команды же, обосновавшиеся в своих группах на третьих и четвёртых местах, продолжают состязания, но уже только за места не выше 17-го.В второй этап команды более высокой группы вышли с учётом победы, одержанной над второй сборной из этой же группы.Поэтому, например, сборной Польше уже первая победа на втором этапе - над россиянами - практически обеспечила выход в четвертьфинал. А проигрыш, соответственно, Венесуэлы Аргентине лишил тех же россиян даже формальных шансов на выход в плей-офф.



Впрочем, при любом раскладе не стоит забывать, что все участники второго группового этапа (те, что «повыше») уже получили право сыграть в предолимпийском отборочном турнире, что также очень важно.



Кубок мира по баскетболу – 2019.



Второй групповой этап



Группа «I» (Фошань)



Польша – Россия – 79:74 (16:22, 18:18, 19:17, 26:17).



Аргентина – Венесуэла – 87:67 (17:12, 21:13, 25:22, 24:20).



Польша – Аргентина – ?:?



Венесуэла – Россия – ?:?



Турнирное положение: 1. Польша – 2 победы, 2. Аргентина – 2 победы, 3. Россия – 0, 4. Венесуэла – 0.







Группа «J» (Ухань)



Сербия – Пуэрто-Рико – 90:47 (23:14, 26:12, 22:13, 19:8).



Испания – Италия – 67:60 (18:18, 12613, 20:17, 17:12).



Испания – Сербия – ?:?



Пуэрто-Рико – Италия – ?:?



Группа «К» (Шэньчжэнь)



США – Греция – ?:?



Бразилия – Чехия – ?:?



США – Бразилия – ?:?



Чехия – Греция – ?:?



Группа «L» (Нанкин)



Франция – Литва – ?:?



Австралия – Доминиканская Республика – ?:?:



Франция – Австралия – ?:?



Доминиканская Республика – Литва – ?:?







Турнир за 17-32 места



Группа «M»



Нигерия - Кот-д’Ивуар – 83:66 (24:18, 13:17, 26:11, 20:20).



Китай – Южная Корея – 77:73 (19:18, 16:14, 19:20, 23:21).



Китай – Нигерия – ?:?



Кот-д’Ивуар – Южная Корея – ?:?



Группа «N»



Ангола – Иран – 62:71 (17:19, 12:9, 16:20, 17:23).



Тунис – Филиппины – 86:67 (27:10, 19:14, 21:15, 19:28).



Тунис – Ангола – ?:?



Иран – Филиппины – ?:?



Группа «O»



Турция – Черногория – ?:?



Новая Зеландия – Япония – ?:?



Турция - Новая Зеландия –



Япония – Черногория –



Группа «P»



Германия – Сенегал – ?:?



Канада – Иордания – ?:? Сегодня, в субботу, в роли россиян - при самом неудачном раскладе – может оказаться, к слову, и сборная Литвы.Впрочем, при любом раскладе не стоит забывать, что все участники второго группового этапа (те, что «повыше») уже получили право сыграть в предолимпийском отборочном турнире, что также очень важно.Польша – Россия – 79:74 (16:22, 18:18, 19:17, 26:17).Аргентина – Венесуэла – 87:67 (17:12, 21:13, 25:22, 24:20).Польша – Аргентина – ?:?Венесуэла – Россия – ?:?Турнирное положение: 1. Польша – 2 победы, 2. Аргентина – 2 победы, 3. Россия – 0, 4. Венесуэла – 0.Сербия – Пуэрто-Рико – 90:47 (23:14, 26:12, 22:13, 19:8).Испания – Италия – 67:60 (18:18, 12613, 20:17, 17:12).Испания – Сербия – ?:?Пуэрто-Рико – Италия – ?:?США – Греция – ?:?Бразилия – Чехия – ?:?США – Бразилия – ?:?Чехия – Греция – ?:?Франция – Литва – ?:?Австралия – Доминиканская Республика – ?:?:Франция – Австралия – ?:?Доминиканская Республика – Литва – ?:?Нигерия - Кот-д’Ивуар – 83:66 (24:18, 13:17, 26:11, 20:20).Китай – Южная Корея – 77:73 (19:18, 16:14, 19:20, 23:21).Китай – Нигерия – ?:?Кот-д’Ивуар – Южная Корея – ?:?Ангола – Иран – 62:71 (17:19, 12:9, 16:20, 17:23).Тунис – Филиппины – 86:67 (27:10, 19:14, 21:15, 19:28).Тунис – Ангола – ?:?Иран – Филиппины – ?:?Турция – Черногория – ?:?Новая Зеландия – Япония – ?:?Турция - Новая Зеландия –Япония – Черногория –Германия – Сенегал – ?:?Канада – Иордания – ?:? Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Второй групповой этап, Кубок мира по баскетболу – 2019 — статья прочитана 149 раз Комментарии