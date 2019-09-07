Главная >> Новости >> спорт >> На разных «этажах»

На разных «этажах»

Фото: www.fiba.basketball




Вчера, в пятницу, в Китае начались игры второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу. Причем сразу на двух «этажах».

16 команд, занявшие в своих группах первые два места, отправились на «этаж» повыше, где продолжают борьбу за выход в четвертьфинал.

Команды же, обосновавшиеся в своих группах на третьих и четвёртых местах, продолжают состязания, но уже только за места не выше 17-го.

В второй этап команды более высокой группы вышли с учётом победы, одержанной над второй сборной из этой же группы.

Поэтому, например, сборной Польше уже первая победа на втором этапе - над россиянами - практически обеспечила выход в четвертьфинал. А проигрыш, соответственно, Венесуэлы Аргентине лишил тех же россиян даже формальных шансов на выход в плей-офф.
Сегодня, в субботу, в роли россиян - при самом неудачном раскладе – может оказаться, к слову, и сборная Литвы.

Впрочем, при любом раскладе не стоит забывать, что все участники второго группового этапа (те, что «повыше») уже получили право сыграть в предолимпийском отборочном турнире, что также очень важно.

Кубок мира по баскетболу – 2019.

Второй групповой этап

Группа «I» (Фошань)

Польша – Россия – 79:74 (16:22, 18:18, 19:17, 26:17).

Аргентина – Венесуэла – 87:67 (17:12, 21:13, 25:22, 24:20).

Польша – Аргентина – ?:?

Венесуэла – Россия – ?:?

Турнирное положение: 1. Польша – 2 победы, 2. Аргентина – 2 победы, 3. Россия – 0, 4. Венесуэла – 0.



Группа «J» (Ухань)

Сербия – Пуэрто-Рико – 90:47 (23:14, 26:12, 22:13, 19:8).

Испания – Италия – 67:60 (18:18, 12613, 20:17, 17:12).

Испания – Сербия – ?:?

Пуэрто-Рико – Италия – ?:?

Группа «К» (Шэньчжэнь)

США – Греция – ?:?

Бразилия – Чехия – ?:?

США – Бразилия – ?:?

Чехия – Греция – ?:?

Группа «L» (Нанкин)

Франция – Литва – ?:?

Австралия – Доминиканская Республика – ?:?:

Франция – Австралия – ?:?

Доминиканская Республика – Литва – ?:?



Турнир за 17-32 места

Группа «M»

Нигерия - Кот-д’Ивуар – 83:66 (24:18, 13:17, 26:11, 20:20).

Китай – Южная Корея – 77:73 (19:18, 16:14, 19:20, 23:21).

Китай – Нигерия – ?:?

Кот-д’Ивуар – Южная Корея – ?:?

Группа «N»

Ангола – Иран – 62:71 (17:19, 12:9, 16:20, 17:23).

Тунис – Филиппины – 86:67 (27:10, 19:14, 21:15, 19:28).

Тунис – Ангола – ?:?

Иран – Филиппины – ?:?

Группа «O»

Турция – Черногория – ?:?

Новая Зеландия – Япония – ?:?

Турция - Новая Зеландия –

Япония – Черногория –

Группа «P»

Германия – Сенегал – ?:?

Канада – Иордания – ?:?
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Второй групповой этап, Кубок мира по баскетболу – 2019
статья прочитана 149 раз
добавлена сегодня, 7 сентября, 09:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка