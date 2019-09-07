На разных «этажах»

Вчера, в пятницу, в Китае начались игры второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу. Причем сразу на двух «этажах».
16 команд, занявшие в своих группах первые два места, отправились на «этаж» повыше, где продолжают борьбу за выход в четвертьфинал.
Команды же, обосновавшиеся в своих группах на третьих и четвёртых местах, продолжают состязания, но уже только за места не выше 17-го.
В второй этап команды более высокой группы вышли с учётом победы, одержанной над второй сборной из этой же группы.
Поэтому, например, сборной Польше уже первая победа на втором этапе - над россиянами - практически обеспечила выход в четвертьфинал. А проигрыш, соответственно, Венесуэлы Аргентине лишил тех же россиян даже формальных шансов на выход в плей-офф.
Сегодня, в субботу, в роли россиян - при самом неудачном раскладе – может оказаться, к слову, и сборная Литвы.
Впрочем, при любом раскладе не стоит забывать, что все участники второго группового этапа (те, что «повыше») уже получили право сыграть в предолимпийском отборочном турнире, что также очень важно.
Группа «I» (Фошань)
Польша – Россия – 79:74 (16:22, 18:18, 19:17, 26:17).
Аргентина – Венесуэла – 87:67 (17:12, 21:13, 25:22, 24:20).
Польша – Аргентина – ?:?
Венесуэла – Россия – ?:?
Турнирное положение: 1. Польша – 2 победы, 2. Аргентина – 2 победы, 3. Россия – 0, 4. Венесуэла – 0.
Группа «J» (Ухань)
Сербия – Пуэрто-Рико – 90:47 (23:14, 26:12, 22:13, 19:8).
Испания – Италия – 67:60 (18:18, 12613, 20:17, 17:12).
Испания – Сербия – ?:?
Пуэрто-Рико – Италия – ?:?
Группа «К» (Шэньчжэнь)
США – Греция – ?:?
Бразилия – Чехия – ?:?
США – Бразилия – ?:?
Чехия – Греция – ?:?
Группа «L» (Нанкин)
Франция – Литва – ?:?
Австралия – Доминиканская Республика – ?:?:
Франция – Австралия – ?:?
Доминиканская Республика – Литва – ?:?
Группа «M»
Нигерия - Кот-д’Ивуар – 83:66 (24:18, 13:17, 26:11, 20:20).
Китай – Южная Корея – 77:73 (19:18, 16:14, 19:20, 23:21).
Китай – Нигерия – ?:?
Кот-д’Ивуар – Южная Корея – ?:?
Группа «N»
Ангола – Иран – 62:71 (17:19, 12:9, 16:20, 17:23).
Тунис – Филиппины – 86:67 (27:10, 19:14, 21:15, 19:28).
Тунис – Ангола – ?:?
Иран – Филиппины – ?:?
Группа «O»
Турция – Черногория – ?:?
Новая Зеландия – Япония – ?:?
Турция - Новая Зеландия –
Япония – Черногория –
Группа «P»
Германия – Сенегал – ?:?
Канада – Иордания – ?:?
Впрочем, при любом раскладе не стоит забывать, что все участники второго группового этапа (те, что «повыше») уже получили право сыграть в предолимпийском отборочном турнире, что также очень важно.
Кубок мира по баскетболу – 2019.
Второй групповой этап
Второй групповой этап
Группа «I» (Фошань)
Польша – Россия – 79:74 (16:22, 18:18, 19:17, 26:17).
Аргентина – Венесуэла – 87:67 (17:12, 21:13, 25:22, 24:20).
Польша – Аргентина – ?:?
Венесуэла – Россия – ?:?
Турнирное положение: 1. Польша – 2 победы, 2. Аргентина – 2 победы, 3. Россия – 0, 4. Венесуэла – 0.
Группа «J» (Ухань)
Сербия – Пуэрто-Рико – 90:47 (23:14, 26:12, 22:13, 19:8).
Испания – Италия – 67:60 (18:18, 12613, 20:17, 17:12).
Испания – Сербия – ?:?
Пуэрто-Рико – Италия – ?:?
Группа «К» (Шэньчжэнь)
США – Греция – ?:?
Бразилия – Чехия – ?:?
США – Бразилия – ?:?
Чехия – Греция – ?:?
Группа «L» (Нанкин)
Франция – Литва – ?:?
Австралия – Доминиканская Республика – ?:?:
Франция – Австралия – ?:?
Доминиканская Республика – Литва – ?:?
Турнир за 17-32 места
Группа «M»
Нигерия - Кот-д’Ивуар – 83:66 (24:18, 13:17, 26:11, 20:20).
Китай – Южная Корея – 77:73 (19:18, 16:14, 19:20, 23:21).
Китай – Нигерия – ?:?
Кот-д’Ивуар – Южная Корея – ?:?
Группа «N»
Ангола – Иран – 62:71 (17:19, 12:9, 16:20, 17:23).
Тунис – Филиппины – 86:67 (27:10, 19:14, 21:15, 19:28).
Тунис – Ангола – ?:?
Иран – Филиппины – ?:?
Группа «O»
Турция – Черногория – ?:?
Новая Зеландия – Япония – ?:?
Турция - Новая Зеландия –
Япония – Черногория –
Группа «P»
Германия – Сенегал – ?:?
Канада – Иордания – ?:?