Названы страны с самым дорогим и дешевым алкоголем 🔊 Воспроизвести Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев



Дороже всего пристрастие к спиртным напиткам обходится жителям Финляндии, дешевле всего — населению Румынии и Болгарии, выяснили специалисты из Европейского статистического агентства (Eurostat).



Так, индекс цен на алкоголь в 2018 году в Финляндии составил 182, в то время как в Румынии и Болгарии — в два раза ниже (74). Замкнули тройку лидеров по дороговизне выпивки Ирландия (177) и Швеция (152).



Также в первую десятку самых дорогих стран для любителей алкоголя вошли Греция (133), Великобритания (129), Эстония (126), Дания (124), Мальта (109), Латвия (109), Бельгия (106) и Кипр (103).



В среднем индекс цен на спиртное в Евросоюзе составил 100, что равняется показателю в Италии. Ниже этого уровня можно купить выпивку во Франции, Германии, Польше, Чехии, Венгрии, Литве, Люксембурге, сообщают Дороже всего пристрастие к спиртным напиткам обходится жителям Финляндии, дешевле всего — населению Румынии и Болгарии, выяснили специалисты из Европейского статистического агентства (Eurostat).Так, индекс цен на алкоголь в 2018 году в Финляндии составил 182, в то время как в Румынии и Болгарии — в два раза ниже (74). Замкнули тройку лидеров по дороговизне выпивки Ирландия (177) и Швеция (152).Также в первую десятку самых дорогих стран для любителей алкоголя вошли Греция (133), Великобритания (129), Эстония (126), Дания (124), Мальта (109), Латвия (109), Бельгия (106) и Кипр (103).В среднем индекс цен на спиртное в Евросоюзе составил 100, что равняется показателю в Италии. Ниже этого уровня можно купить выпивку во Франции, Германии, Польше, Чехии, Венгрии, Литве, Люксембурге, сообщают "Известия" Днем ранее были названы самые пьющие страны Европы. Список возглавила Литва.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила рейтинг из 30 самых пьющих европейских государств. Лидером по употреблению чистого спирта на человека оказалась Литва, сообщается в пресс-релизе на сайте Европейского регионального бюро организации.



Согласно подсчетам ВОЗ, в Литве выпивают 15 л чистого спирта на человека. Вторую строчку рейтинга заняла Чехия, третью — Германия. Отмечается, что средний житель Евросоюза (включая данные не входящих в него Норвегии и Швейцарии) потребляет более двух бутылок вина в неделю, что считается вредным для здоровья.



В России исследование не проводилось.



В феврале глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в стране связано с употреблением алкоголя. По ее словам, в эту цифру входят как острые заболевания, так и хронические, развивающиеся у пьющих людей. Категории: в мире Ключевые слова: алкоголь — статья прочитана 103 раза Комментарии